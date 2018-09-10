Расслабленность наказуема

Сегодня в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) состоятся четыре матча регулярного чемпионата. СКА попытается реабилитироваться за два поражения на старте турнира, подольский «Витязь» примет московский «Спартак», а минское «Динамо» на своем льду встретится с хельсинкским «Йокеритом». Главным же событием дня в КХЛ станет дебют омского «Авангарда» в Балашихе. Напомним, летом выяснилось, что из-за проблем с фундаментом домашняя арена «ястребов» находится в аварийном состоянии. В результате нынешний сезон подопечные Боба Хартли проведут в Подмосковье.

Арена в Балашихе полностью устраивает хоккеистов омской команды, отметил нападающий «Авангарда» Илья Михеев.

— Я четыре года назад уже был в Балашихе — Дворец спорта в превосходном состоянии, — рассказал хоккеист «Известиям». — Раздевалки там хорошие, нас всё устраивает. Раз уж так получилось, что мы не можем играть в Омске, то вариант в Балашихе — оптимальный.

В дебютном матче на подмосковной арене «Авангард» сыграет с нижнекамским «Нефтехимиком». Пока старт омичей можно считать самым успешным из всех команд КХЛ. В выездной серии «ястребы» разгромили ярославский «Локомотив» (4:0), московское «Динамо» (5:1) и череповецкую «Северсталь» (4:1).

— Мы показали хорошую командную игру, которая у нас отлично поставлена, — и это очень важно, — заявил «Известиям» защитник «Авангарда» Вилле Покка. — Уверен, дальше мы будем играть еще лучше. Идет рабочий процесс налаживания игровых связей внутри команды. Считаю, что наше взаимопонимание будет только улучшаться.

Петербургский СКА на своем льду примет ХК «Сочи». Начало сезона для фаворитов турнира выдалось неоднозначным. Сначала подопечные Ильи Воробьева на выезде разгромили действующего обладателя Кубка Гагарина — казанский «Ак Барс» (1:6). Но затем проиграли в гостях нижегородскому «Торпедо» (3:4), а домашнюю серию начали с поражения от уфимского «Салавата Юлаева» (1:4).

— Последнее поражение я бы в большей степени отнес к отличной игре команды из Башкортостана, — заявил «Известиям» бывший главный тренер «Салавата Юлаева» и СКА Рафаил Ишматов. — Видно, что у уфимцев сейчас отличная организация игры. Это — заслуга их главного тренера Николая Цулыгина. Дебютировав во главе команды КХЛ, он сумел на сборах убедить и легионеров, и российских игроков, что его система может принести успех. Если Николаю продолжат доверять, его команда может добиться колоссального успеха. А СКА, я уверен, еще наберет свое. Просто надо понимать, что новые лидеры команды должны привыкнуть к своей роли в коллективе. Возможно, слишком хорошие результаты предсезонных матчей и разгром «Ак Барса» привели их к небольшой переоценке своих сил. Но тем и интересен стартовавший сезон, что даже для его лидеров малейшая расслабленность наказуема.

Еще одним интересным матчем понедельника будет встреча в Подольске между местным «Витязем» и московским «Спартаком». Подмосковный клуб хорошо провел выездную серию, уступив лишь «Торпедо» (1:4) в Нижнем Новгороде. При этом «Витязю» удалось одолеть «Нефтехимик» (1:0) и «Ак Барс» (5:3). Красно-белые в домашней серии победили хабаровский «Амур» (6:3), владивостокский «Адмирал» (3:1) и проиграли китайскому «Куньлуню» (1:2).

— В матче с «Куньлунем» подкачала реализация, — сказал «Известиям» защитник «Спартака» Александр Осипов. — Надо было понаглее лезть на ворота. Хорошо сыграл вратарь соперника — он далеко выкатывался, сокращал угол, нам надо было сыграть похитрее.

По мнению вратаря «Куньлуня» Ивана Налимова, принимавшего участие в двух из четырех стартовых матчей команды, но оказавшегося в запасе во время встречи в Москве, победить «Спартак» во многом помогла игра его коллеги и конкурента Александра Лазушина.

- Выиграли за счет командной игры, грамотного выполнения тренерской установки, плюс Лазушин подтаскивал и спасал, где это было нужно, - сказал он «Известиям». – Конечно, обидно, что он чуть-чуть не дотянул до того, чтобы обойтись без пропущенных шайб. Сегодня Александр наиграл на «ноль». Надеюсь, что и я, и Лазушин в следующих матчах оформим «шатаут».

Матч «Спартак» - «Куньлунь» стал одной из шести игр КХЛ, прошедших 7 сентября, в годовщину трагедии в Ярославле, когда в авиакатастрофе погибла команда «Локомотива». С 2011 года лига не проводила матчи 7 сентября, однако в 2018-м было решено впервые отойти от этой традиции.

- Если честно, я действительно задумывался об этом, - сказал Александр Осипов. - Матч в такой день - это все равно память о ребятах из того «Локомотива». Мы все - одна большая хоккейная семья, ребята видят сверху, что мы в этот день играем в память о них, болельщики приходят почтить их память. Они живы, пока они в наших сердцах, сердцах их близких и родных, их друзей. Это тяжелый момент, но такова жизнь.

Вслед за «Витязем» подопечным Вадима Епанчинцева предстоит провести выездные матчи против минского «Динамо» и СКА.

— Мы ждем тяжелые матчи в Подольске и Минске. И, конечно, со СКА в Петербурге, — сказал «Известиям» вратарь «Спартака» Юлиус Гудачек. — Надо набирать очки со всеми командами. Впереди первый выезд сезона — нужно думать, как играть в гостях, чтобы результат был не хуже, чем дома.

В четвертом матче дня минское «Динамо» примет на своем льду хельсинкский «Йокерит».

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter