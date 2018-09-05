Хоккейная среда

Сегодня в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) состоятся сразу шесть матчей. Их участники станут последними командами, которые проведут вторые игры недавно стартовавшего регулярного чемпионата. Центральными встречами дня станут матчи «Ак Барс»–«Витязь» и «Спартак»–«Адмирал».

В Казани действующий обладатель Кубка Гагарина «Ак Барс» примет подольский «Витязь». Для зрителей этот матч будет иметь особый характер в связи с тем, что подмосковный коллектив уже третий сезон возглавляет бывший главный тренер команды из столицы Татарстана Валерий Белов. Он работал во главе казанцев в 2012–2014 годах, когда подменял их многолетнего рулевого Зинэтулу Билялетдинова, а в тандеме с ним выиграл чемпионат России среди команд суперлиги в 2006 году, серебро чемпионата России – 2007, дважды завоевывал Кубок Гагарина (2009, 2010) и выходил в его финал (2015). В 2012 году Белов и Билялетдинов привели сборную страны к победе на чемпионате мира.

«Витязь» начал новый сезон с вояжа в Татарстан — в Нижнекамске с минимальным счетом им был обыгран местный «Нефтехимик» (1:0). В дебютном матче в КХЛ сделал шатаут (ноль пропущенных голов) новичок подмосковного клуба Йони Ортио, отразивший 30 бросков по своим воротам.

— Я думаю, у нас очень хорошая команда, — заявил «Известиям» финский вратарь. — Мы очень надеемся провести хороший сезон. Ради этого очень качественно подготовились летом к регулярному чемпионату и готовы демонстрировать лучшую игру, но понимаем, что матчи будут очень непростые. КХЛ — вторая по силе лига мира после НХЛ, и слабых соперников здесь нет.

По словам голкипера, он всерьез намерен помочь «Витязю» добиться второго в его истории выхода в плей-офф.

— Я буду считать этот сезон для себя удачным, если команда попадет в плей-офф, — сказал Йони Ортио. — Мне очень нравится в России, нравится в «Витязе». У клуба очень хорошая организация, и я быстро адаптировался в новой для себя стране. Здесь очень дружная команда, каждый хоккеист и работник клуба готов оказать помощь как в хоккейных, так и в бытовых вопросах.

Московский «Спартак» сыграет дома с владивостокским «Адмиралом». Из-за финансовых проблем и массового ухода ведущих хоккеистов «моряков» сегодня многие считают заведомыми аутсайдерами предстоящего сезона.

— Мы понимаем, что нельзя недооценивать никого из соперников, — сказал «Известиям» защитник красно-белых Александр Осипов. — Еще раз в этом мы убедились в матче с «Амуром», когда едва не дали ему сравнять счет. Перед третьим периодом тренеры сказали нам сыграть построже, не допускать ошибок в обороне. То же самое надо будет сделать в матче с «Адмиралом». Тем более при новом формате подсчета очков — когда за победу в основное время дается по два балла, а не по три — каждая команда будет еще активнее цепляться за то, чтобы как минимум не перевести игру в овертайм.

В первом матче сезона «Адмирал» в серии буллитов неожиданно обыграл на выезде ХК «Сочи» (5:4), сумев опровергнуть прогнозы скептиков.

— Мы выбрали нашу линию подготовки и с первой тренировки подводим ребят к той системе игры, которую хотим увидеть, — рассказал «Известиям» главный тренер «Адмирала» Сергей Светлов. — В подготовительных матчах проверили состав и игроков, есть конкуренция в пятерках. В целом рисунок игры у нас уже сформирован, наши идеи воплощаются в жизнь. Не всё получается, но выбранное направление мы считаем правильным. Очень много советуемся с игроками, в том числе такими опытными, как Константин Глазачев и Сергей Коньков, прислушиваемся к команде. В результате удалось создать единый коллектив, значительно обновившийся по сравнению с предыдущим сезоном и готовый биться за победу, несмотря на все трудности, которые бывают у каждого клуба.

В Хельсинки местный «Йокерит» примет хабаровский «Амур». Финский клуб в межсезонье провел плановую замену главного тренера. Об уходе возглавившего сборную Финляндии Юкки Ялонена и назначении пришедшего из национальной команды Лаури Марямьяки было объявлено еще прошлой осенью. В понедельник «шуты» начали сезон с домашней победы над китайским «Куньлунь Ред Стар».

«Амур» в межсезонье потерял главных творцов своего успеха прошлого сезона, когда хабаровчане во второй раз в истории вышли в плей-офф и в первом раунде выиграли один матч у будущего обладателя Кубка Гагарина — «Ак Барса». Главный тренер команды Андрей Мартемьянов ушел в екатеринбургский «Автомобилист». Основной вратарь Юха Метсола пополнил ряды уфимского «Салавата Юлаева», а вызванный в сборную России накануне чемпионата мира в Дании форвард Алексей Бывальцев вместе со своим партнером по звену Олегом Ли подписал контракты с петербургским СКА.

Сезон подопечные Николая Борщевского начали в Москве матчем против «Спартака», в котором потерпели крупное поражение (3:6).

— Плохо стартовали, не было уверенности, — сказал «Известиям» защитник «Амура» Максим Кондратьев. — В отличие от предсезонных игр действовали не так слаженно, как хотелось бы, не выполняли задания тренера. Не знаю, может быть, сказалось волнение перед первой игрой. Потом прибавили в ходе игры, поверили в себя, но не смогли надежно сыграть в обороне. Обидно, шесть голов — это очень много, тем более для первой игры, к которой мы готовились, разбирали моменты, но не получилось нейтрализовать соперника.

Хоккеист выразил надежду, что в ходе стартовой выездной серии на Западе команда сумеет показать свою лучшую игру, а затем успешно выступить в Хабаровске.

— Мы привыкли к часовому поясу. Да и ребята не первый год в команде — знают, как готовить себя к играм, — добавил Максим Кондратьев. — Возможно, при подготовке к следующим играм стоит снизить нагрузки. Ребята у нас действительно возрастные, будем смотреть по возвращении домой общее состояние.

Нижегородское «Торпедо» примет дома минское «Динамо». В начале недели волжане сотворили первую сенсацию сезона, со счетом 4:3 обыграв фаворита КХЛ — петербургский СКА.

— Будет интересно посмотреть, как «Торпедо» закрепит свой успех, — сказал «Известиям» бывший главный тренер СКА Рафаил Ишматов. — Вообще пока по первым матчам сезона заметна равная борьба в большинстве игр, что дает основания ждать интриги в матчах между фаворитами и менее богатыми командами. Матч в Нижнем Новгороде стал первой ласточкой. Отчасти здесь могла повлиять расслабленность СКА после разгромной гостевой победы над «Ак Барсом» (6:1), но не отметить характер «Торпедо», отыгравшегося с 1:3, нельзя.

Помимо вышеперечисленных встреч сегодня пройдут еще два матча: «Нефтехимик» примет у себя астанинский «Барыс», а ХК «Сочи» встретится дома с «Куньлунем».

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