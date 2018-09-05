Максим Кондратьев: «В предсезонке «Амур» выглядел очень прилично»

Сегодня хабаровский «Амур» проведет второй в сезоне матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Подопечные Николая Борщевского встретятся в Хельсинки с местным «Йокеритом». В прошлом сезоне дальневосточный коллектив стал одним из главных открытий лиги. Команда во второй раз в истории вышла в плей-офф, сумев навязать борьбу в первом раунде будущему обладателю Кубка Гагарина «Ак Барсу».

С тех пор «Амур» покинули ключевые творцы того успеха. Главный тренер Андрей Мартемьянов возглавил амбициозный екатеринбургский «Автомобилист». Вратарь Юха Метсола ушел в уфимский «Салават Юлаев». Вызывавшийся в сборную России накануне майского чемпионата мира в Дании нападающий Алексей Бывальцев подписал контракт с петербургским СКА. Вместе с ним туда последовал его партнер по хабаровскому звену Олег Ли. Андрея Мартемьянова сменил олимпийский чемпион 1992 года Николай Борщевский, известный по работе в штабе Вячеслава Быкова в петербургском СКА и Игоря Захаркина в «Салавате Юлаеве».

Первый официальный матч «Амура» в нынешнем сезоне вышел противоречивым. Хабаровчане проиграли московскому «Спартаку» (3:6), но при счете 1:4 сумели сократить отставание. После игры «Известия» пообщались с одним из самых опытных игроков команды — 35-летним защитником Максимом Кондратьевым, забросившим первую шайбу «Амура» в новом сезоне. В интервью бронзовый призер чемпионата мира 2007 года, обладатель Кубка Гагарина – 2011 в составе «Салавата Юлаева» поделился мнением об игре в Москве, изменениях в игре «Амура» и требованиях Николая Борщевского.

— Есть ли у вас объяснение, почему в игре со «Спартаком» команда превратила счет 1:4 в 3:4, пыталась забить четвертую шайбу, но грубая ошибка привела к пятому пропущенному голу?

— В принципе мы вообще плохо начали игру, не было какой-то уверенности… В отличие от предсезонных игр действовали не так слаженно, как хотелось бы, не выполняли задания тренера. Не знаю, может быть, сказалось волнение перед первой игрой. Потом прибавили в ходе встречи, поверили в себя, но не смогли надежно сыграть в обороне. Обидно, шесть голов — это очень много, тем более для первой игры, к которой мы готовились, разбирали моменты, но не получилось нейтрализовать соперника.

— Вратарю не везло или, может быть, защитники где-то не помогли?

— Не думаю. Были броски от синей линии — ребята закрывали обзор, подставляли клюшки, а должны были расчищать «пятак». Для голкипера это самые сложные броски. Он нас несколько раз выручил — я бы не сказал, что он допустил какие-то ошибки. Мы дали «Спартаку» слишком много пространства в своей зоне. Мы уже поговорили об этом в раздевалке, всё обсудили.

— Какие изменения Николай Борщевский привнес в игру бригад большинства и меньшинства?

— У нас есть определенные розыгрыши «лишнего» у двух пятерок, пытаемся работать над их улучшением, но против «Спартака» реализовать это не получилось. Что касается игры в меньшинстве — были тренировки, где мы работали именно над этим компонентом, разбирали «Спартак», их вход в зону. Пытались их загнать и встретить до синей линии. Иногда это получалось.

— В прошлом году «Амур» часто «убивал лишнего» при помощи сдвоенного центра. Борщевский отказался от этой стратегии?

— Весь тренерский штаб смотрит, какие игроки выполняют требования, кто габаритнее, кто скоростнее. Исходя из этого строится работа над этим компонентом на тренировках.

— С обороной понятно. А что не пошло в большинстве? Ни одной реализованной попытки из четырех...

— «Спартак» активно пошел при выбросе шайбы из зоны. Да и вообще были проблемы с входом в зону соперника, не удавалось расставиться и попробовать раскатать красно-белых. Они хорошо работали в обороне и не дали нам этого сделать.

— Вам от синей линии не было видно, насколько нападающие не дорабатывали на «пятаке»? Может быть, надо было активнее мешать вратарю, оказывать давление на защитников?

— У нас были броски от синей линии, ребята пытались добить, подправить, моменты были хорошие. Я бы не сказал, что кто-то не дорабатывал, может быть, просто «Спартак» превзошел нас на своем «пятачке».

— У команды достаточно возрастная линия обороны. Не станет ли это негативным фактором, если учесть все перелеты из Хабаровска в европейскую часть страны и обратно?

— Пока мы месяц находимся на Западе, привыкли к часовому поясу. Да и ребята не первый год в команде — знают, как себя готовить к играм. Возможно, при подготовке к следующим матчам стоит снизить нагрузки, так как ребята у нас действительно возрастные, будем смотреть по возвращении домой на общее состояние.

— Николай Борщевский известен как довольно мягкий тренер, который редко повышает голос на игроков. Как это работает в наших реалиях?

— Я бы не сказал, что Борщевский не повышает голос, он очень требовательный тренер. В период предсезонной подготовки были моменты, когда он говорил так, что все его слышали.

— Команда услышала его требования?

— Конечно, ребята всё поняли. Мы проводили очень много собраний, посвященных этому моменту, смотрели видео. К сожалению, в первой игре всё это не удалось воплотить в жизнь. В предсезонных играх «Амур» выглядел очень прилично, и в раздевалке все говорили, что вроде у нас всё получается. Будем двигаться дальше.

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter