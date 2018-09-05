Сергей Коньков: «Был бы вариант остаться в «Сибири», я бы остался»

В стартовавшем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) владивостокский «Адмирал» считается претендентом на звание главного аутсайдера чемпионата. В середине прошлого розыгрыша в клубе сменилось руководство, после чего его покинула группа ведущих хоккеистов. Минувшим летом «моряки» комплектовались по остаточному принципу, однако новый сезон команда вопреки прогнозам экспертов начала с победы, по буллитам обыграв на выезде ХК «Сочи». Одним из тех, кто попытается помочь «Адмиралу» посрамить скептиков, будет 36-летний нападающий Сергей Коньков, на стыке прошлого и нынешнего десятилетий добившийся значительных успехов в составе ярославского «Локомотива» и московского «Динамо» — на счету этого игрока две победы в Кубке Гагарина (2012, 2013), финал Кубка Гагарина (2009), а также серебро (2008) и бронза (2014) чемпионата России.

Прошлый сезон Сергей Коньков провел в «Сибири». Сегодня вместе с «Адмиралом» хоккеист проведет выездной матч против «Спартака». Незадолго до старта сезона игрок, отметившийся в Сочи реализованным буллитом в послематчевой серии, пообщался с «Известиями», оценив прошедший подготовительный период и рассказав о работе под началом бывшего главного тренера «Сибири» Павла Зубова и целях на предстоящий сезон.

— Как оцените прошедший подготовительный этап? Вы довольны командой и конкретно собой?

— Оценку, как поработала команда, давать должен тренер. Но с той нагрузкой, заданиями и упражнениями, что давались, команда справилась. По себе скажу так: всегда есть над чем работать — над взаимопониманием, над игрой в большинстве. Ну и другие элементы игры надо улучшать. Тем более еще только начало чемпионата — впереди большой объем работы.

— Был ли у вас вариант остаться в Новосибирске?

— Был бы такой вариант, я бы остался.

— Половину прошлого сезона командой руководил Павел Зубов, которого журналисты запомнили благодаря ярким афоризмам на пресс-конференциях. Как вам работалось с ним?

— У меня остались только положительные эмоции от работы с ним. Он ставил команде коллективный хоккей, и что-то у нас, видимо, не получилось в какой-то момент. Но я считаю, что его большой заслугой является результат, который у нас был, когда главным тренером стал Владимир Юрзинов.

— Какие цели на сезон стоят перед командой и вами лично?

— Надо настраиваться на каждую игру. Все прекрасно понимают, что проходных матчей для «Адмирала» не будет. Важно цепляться и брать очки в каждом, поэтому будем идти от игре к игре.

— В Подольске вы сыграли на «финской» коробке, во Владивостоке у вас «канадский» каток. Где играется комфортнее?

— Хоккей становится быстрее, поэтому адаптация нужна к любой площадке.

— Как обустроились во Владивостоке? Уже перевезли семью?

— Пока никак. Мы были во Владивостоке всего три недели, потом уехали на сборы на полтора месяца. Думаю, никаких проблем не возникнет — и квартира, и база у нас есть.

— Чувствуете себя ветераном, который помогает и тренерскому штабу, и молодым игрокам?

— Мы с ребятами всегда общаемся — независимо от того, ветеран ты или нет. Опыт, конечно, помогает, но тренерский штаб пока о помощи не просил.

— Есть какие-то планы на будущее или пока вы сконцентрированы только на карьере хоккеиста?

— Конечно, сконцентрирован пока только на карьере игрока. Если будешь распыляться, то может не получиться ни там ни там. Надо фокусироваться на одном деле.

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