В минувшие выходные в России стартовал 11-й сезон Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). В субботнем матче на Кубок открытия действующий обладатель Кубка континента (приз победителю регулярного чемпионата) петербургский СКА на выезде разгромил (6:1) владельца Кубка Гагарина (главный приз лиги победителю плей-офф) казанский «Ак Барс». Стоит отметить, что в большинстве следующих игр команды также порадовали болельщиков немалым количеством голов.

— Команды начали сезон без раскачки, и очень радует, что даже не самые мастеровитые коллективы забивают немало, — сказал «Известиям» бывший главный тренер СКА и молодежной сборной России Рафаил Ишматов. — Но даже на этом фоне удивил старт «Ак Барса». Этот результат трудно объяснить — видимо, казанская команда не смогла до конца настроить себя после триумфа прошлого сезона. Я уверен, что тренеры сделают выводы из этого разгрома. СКА явно выглядел сильнее в индивидуальном плане — особенно выделяется третий гол Виктора Тихонова, забитый кистевым броском. По сравнению с временами Олега Знарка команда Ильи Воробьева выглядит более скоростной, но по итогам одного официального матча рано давать оценки.

Вчера СКА потерпел первое в сезоне поражение, уступив на выезде нижегородскому "Торпедо" (3:4). "Ак Барс" в этот же день выиграл дома у минского "Динамо" (2:0).

Московское «Динамо» стартовало в новом сезоне домашним поражением в овертайме от уфимского «Салавата Юлаева» (2:3). Бело-голубые вели в счете 2:0 после двух периодов, но две шайбы гостей в большинстве в течение последних шести минут основного времени позволили подопечным Николая Цулыгина спасти матч. Победный гол забил Артем Сергеев.

— Нас подвели удаления — их было очень много в концовке встречи, — сказал «Известиям» нападающий «Динамо» Андрей Алексеев. — И мы не выстояли. У «Салавата» очень хорошее большинство — пятерка иностранцев знает, как его реализовывать. Мы на этом попались. А дальше в овертайме нам просто не повезло — обстоятельства сложились не в нашу пользу.

Удачный розыгрыш лишнего в овертайме «Салавату» обеспечила тройка иностранных форвардов. Финн Йоонас Кемппайнен забросил первую шайбу, а его соотечественник Теему Хартикайнен и швед Линус Умарк записали на свой счет по результативной передаче. А в эпизоде со вторым голом Кемппайнен и Умарк вывели на ударную позицию Антона Бурдасова, который сравнял счет.

— У нас очень хорошо отработано большинство — это один из важных компонентов в хоккее, без которого трудно добиваться результатов, поэтому на сборах мы очень много работали над этим, — отметил в разговоре с «Известиями» Йоонас Кемппайнен. — У нас было неплохо с розыгрышем лишнего и в прошлом сезоне, и мы постарались сохранить это. Очень хорошо, что мы смогли проявить характер и спасти матч после счета 0:2, а потом и победить. Было очень важно начать сезон с победы.

Сегодня «Салават Юлаев» проведет второй матч. Коллектив из столицы Башкортостана встретится в Череповце с местной «Северсталью», которая на старте сезона обыграла дома «Сибирь» (3:2). «Динамо» примет омский «Авангард», который из-за выявленного летом аварийного состояния своей арены будет проводить домашние матчи в подмосковной Балашихе. Примечательно, что местный дворец спорта не является чужим для многих игроков бело-голубых. В прошлом году Андрей Алексеев, Владимир Брюквин, Иван Игумнов и Дмитрий Сидляров в составе фарм-клуба бело-голубых «Динамо» (Балашиха) выиграли Кубок Братины — главный приз Высшей хоккейной лиги (ВХЛ), вручаемый победителю плей-офф второго по значимости после КХЛ турнира.

— Я бы не стал говорить, что с «Авангардом» будет балашихинское мини-дерби, — сказал Андрей Алексеев. — Просто так сложились обстоятельства, что в Омске с ареной что-то случилось, и они переехали в Балашиху — лига решила, что так будет удобнее. Но в любом случае с «Авангардом» тоже будет бойня, как и с «Салаватом». Хороший матч у нас впереди. У меня есть там приятель Денис Зернов, с которым мы общаемся со времен совместного вызова в олимпийскую сборную.

У «Динамо» обе шайбы забросило первое звено, в составе которого выступают звездные новички Вадим Шипачев и Дмитрий Кагарлицкий. В межсезонье третьего форварда с ними играл Даниил Тарасов, но за неделю до старта регулярного чемпионата он получил травму на Кубке мэра Москвы. В заключительном матче турнира его заменил Андрей Алексеев, что помогло бело-голубым разгромить ЦСКА (4:1). В этом же сочетании тройка вышла и на матч с «Салаватом»: Алексееву ассистировали Шипачев и Кагарлицкий. Затем уже Дмитрий провел вторую шайбу, а Вадим вместе с Ильей Никулиным записали на свой счет результативные передачи.

— Хорошее игровое звено — никто не жадничает, — отметил Андрей Алексеев. — И Шипачев, и Кагарлицкий — большие мастера и профессионалы. Мне очень приятно с ними играть. Надеюсь, дальше всё будет складываться удачно и мы будем приносить победы «Динамо».

Московский «Спартак» также начинал сезон дома. Подопечные Вадима Епанчинцева со счетом 6:3 победили хабаровский «Амур». Красно-белые очень быстро повели 2:0, но уже на шестой минуте гости сократили разрыв в счете. Затем «Спартак» практически довел дело до разгрома — 4:1. Но «Амур» сумел собраться и к концу второго периода сократил разрыв до минимума — 4:3. Лишь в последней 20-минутке хозяева сумели снова увеличить преимущество и дойти до победы.

— Сложно сказать, почему у нас не получилось преуспеть в третьем периоде, — сказал «Известиям» нападающий «Амура» Артем Железков. — Мы хотели забить четвертый гол, потому что почувствовали, что можем догнать «Спартак». Стали пытаться довести шайбу до ворот, где-то сымпровизировать, где-то сыграть поострее, но это привело только к взятию наших ворот. Мы проявили характер, с 1:4 довели дело до 3:4, вернулись в игру. Но мы и должны это делать, поэтому никакой радости нет. Она была бы, если мы забросили еще несколько шайб и выиграли матч.

По мнению игроков красно-белых, в ходе матча они допустили определенную расслабленность, которая едва не помогла «Амуру» увезти из столицы очки.

— Повели 4:1 и расслабились. Начали много выдумывать в своей зоне, — сказал «Известиям» защитник «Спартака» Александр Осипов. — Совершали ошибки, не выводили шайбу из зоны. В итоге дали «Амуру» близко подобраться к нам по счету, но вовремя перестроились и получилось победить.

Руководство «Спартака» рассчитывает, что в следующих матчах команда не допустит тех провалов, что случился во втором периоде встречи с дальневосточным коллективом.

— Это первая игра в сезоне, поэтому было много эмоций, они буквально перехлестывали, — заявил «Известиям» генеральный менеджер красно-белых Алексей Жамнов. — Мы начали неплохо, но при счете 4:1 успокоились. Начали играть без ворот, искать лишний пас, которого нет. И такое бывает в хоккее. Когда не забиваешь, начинаешь пижонить — тебя за это наказывают. В результате получился счет 4:3. Вышла «качельная» игра, но ребята молодцы, в третьем периоде сыграли по заданию. Думаю, все наши игроки прекрасно понимают, что матч состоит из 60 минут, и в следующих играх постараются не допускать таких ошибок.

Завтра «Спартак» примет дома владивостокский «Адмирал», а «Амур» в Хельсинки сыграет с местным «Йокеритом».

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