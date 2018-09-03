Алексей Жамнов: «По Косову все решится завтра утром»

Генеральный менеджер московского «Спартака» Алексей Жамнов прокомментировал информацию о переходе в клуб трехкратного обладателя Кубка Гагарина и двукратного призера молодежного чемпионата мира Ярослава Косова. Как сообщил «Известиям» руководитель красно-белых, вопрос с 25-летним хоккеистом решится в понедельник утром.

— Давайте до завтрашнего дня подождем, — сказал Жамнов после воскресного матча «Спартака» против хабаровского «Амура» (6:3). — Все возможно, но торопиться с заявлениями не будем. Завтра утром всё решится.

В минувшем сезоне Косов стал обладателем Кубка Гагарина в составе «Ак Барса». 31 мая, на следующее утро после торжественного приема по случаю успеха казанского клуба, хоккеист был задержан инспекторами ГИБДД города за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. «Ак Барс» осудил поведение игрока и применил дисциплинарные санкции, а затем не стал предлагать новый контракт — предыдущее соглашение истекало по окончании прошлого сезона.

Позднее руководство клуба заявило, что ищет вариант обмена для хоккеиста, остающегося ограниченно свободным агентом. Вчера «Спорт-Экспресс» опубликовал информацию о переходе Косова в «Спартак». Чуть позже портал Championat.com сообщил, что «Спартак» обменяет на Косова в «Ак Барс» защитника Дмитрия Юдина.

Уроженец Магнитогорска Косов является воспитанником местного «Металлурга», за который выступал до октября прошлого года, дважды выигрывав с ним Кубок Гагарина (2014, 2016). В 2012 году Косов стал серебряным призером молодежного чемпионата мира в составе сборной России, а год спустя выиграл бронзу. 29 октября 2011 года нападающий уже становился участником ДТП, на скорости 120 км/ч врезавшись в автомобиль ВАЗ 2106. В результате он получил закрытую черепно-мозговую травму, смещение позвонков и тяжелое сотрясение мозга. Но уже 16 ноября вернулся на лед в составе «Магнитки», забросив шайбу и сделав две результативные передачи.

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