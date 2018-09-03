Валерий Белов: «Без поставленной атаки Билялетдинов не взял бы титул»

Сегодня в Нижнекамске матчем против местного «Нефтехимика» свой новый сезон в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) начнет подольский «Витязь». Эта команда стала открытием позапрошлого сезона, когда впервые в своей истории вышла в плей-офф. С тех пор ее состав значительно поменялся, подмосковный коллектив пережил неудачный прошлый регулярный чемпионат, но коллективом из Подмосковья по-прежнему руководит главный тренер Валерий Белов.

Известность 51-летний специалист получил благодаря работе помощником Зинэтулы Билялетдинова в «Ак Барсе» (2004–2011, 2014–2016) и сборной России (2011–2014). Этот тандем дважды выиграл Кубок Гагарина (2008, 2009), один раз — золото чемпионата России среди команд Суперлиги (2006), а также выходил в финал обоих турниров (Суперлига-2007, Кубок Гагарина – 2015). Под его началом сборная выиграла чемпионат мира 2012 года и выступила на Олимпиаде-2014 в Сочи. В 2012–2014 годах Валерий Белов подменял Билялетдинова на посту главного тренера «Ак Барса», но как наставник он состоялся именно в «Витязе», когда вывел его в плей-офф сезона-2016/17.

Накануне старта регулярного чемпионата Валерий Белов дал интервью «Известиям», в котором рассказал о задачах на ближайший год, успехе своего бывшего руководителя во главе казанской команды и шансах для молодежи в подмосковном клубе.

— «Витязь» довольно сильно обновился по сравнению с прошлым сезоном. Новые игроки уже пришли к пониманию ваших требований?

— Команда действительно обновилась, мы почти месяц были на сборах, и я очень доволен тем, как там ребята поработали. Есть моменты, которые нужно обязательно поправлять, — с «Динамо» и «Спартаком» на Кубке мэра Москвы мы пропустили две шайбы в большинстве, и они непосредственно повлияли на результат. Есть и другие нюансы, над которыми надо работать. Но в целом взаимодействие хорошее, у нас есть понимание, чего мы хотим.

— Вы долго работали в «Ак Барсе» и сборной России помощником Зинэтулы Билялетдинова. Этот тренер отличается строгой системностью своих взглядов. От чего вы в первую очередь отталкиваетесь в своей работе сейчас? От тренерских идей или имеющихся исполнителей?

— Мое мнение — это совместная работа игроков, сотрудников клуба, тренеров, генерального менеджера и президента. Они понимают, чего я хочу, но надо исходить и из возможностей клуба. Мы делаем максимум того, что в наших силах.

— Триумф «Ак Барса» в прошлом сезоне показывает — как бы его ни критиковали за ориентацию на оборону, но «хоккей Билялетдинова» по-прежнему в цене. Это так?

— А что такое «хоккей Билялетдинова» для вас? (Смеется.)

— Хоккей, нацеленный в первую очередь на результат и в конечном счете дающий его.

— А чтобы добиться результата, надо работать в обороне, работать в атаке — вообще везде. Все стремятся к необходимому балансу в игре. Если бы у «Ак Барса» не было поставленной атакующей игры, а они, как говорят некоторые, делали бы акцент только на оборону, Зинэтула Хайдарович и его команда не взяли бы Кубок Гагарина.

— Какие положительные и отрицательные моменты можете выделить по итогам предсезонных контрольных матчей?

— Когда меняется много игроков, особенно лидеров коллектива, — это очень серьезно и болезненно. Это то, с чем мы столкнулись в прошлом году: пришедшие в команду иностранцы не смогли заменить ведущих игроков, которые покинули ее. И это была наша главная проблема. Сейчас мы довольны теми легионерами, которые у нас есть, они лидеры команды и должны такими быть. Ну и отдельно хочу отметить, что коллектив на прошедших сборах стал единым целым. Это тоже очень важно — это главное.

— На Кубке мэра было заметно, что ваши хоккеисты играют очень самоотверженно — не задумываясь, ложатся под шайбу, блокируют броски. Не было желания их одернуть, чтобы избежать травм перед началом «регулярки»?

— Если хоккеисты так себя ведут, это говорит о том, что они очень профессионально относятся к своим обязанностям. Есть большинство, есть меньшинство. У каждого свои задачи. Игроки не просто отбывают номер — они играют с отдачей, с желанием.

— Вы считаете, и в «двусторонке», и в официальном матче игроки должны выкладываться полностью?

— Во-первых, существует конкуренция. Во-вторых, ребята проявляют характер, самоотверженность. Если это присутствует в предсезонке, значит, перейдет и на сезон. И наоборот, если игроки не будут полностью отдаваться игре в контрольных матчах — скажу немного высокопарно, жертвовать собой — это однозначно будет сказываться на нашем выступлении в «регулярке».

— Какая задача на сезон стоит перед «Витязем»? Есть конкретная цель или будете идти от матча к матчу?

— Есть однозначная задача — плей-офф. А после того как мы ее выполним, нам поставят, да и мы сами перед собой поставим новые цели. Это будет следующий этап.

— Чего вы ждете от нового сезона? Зрителям опять ждать в финале Запада армейского дерби?

— Если судить по составам, СКА и ЦСКА — конечно, две сильнейшие команды. А как оно в результате сложится, одному Богу известно.

— Как в «Витязе» обстоит дело с подготовкой резерва? Мы увидим новых Панариных?

— Артемий Панарин — один такой (улыбается). Всех молодых, которые более-менее перспективны, мы посмотрели на сборе и дали им себя проявить. Против «Спартака» на Кубке мэра играл Данила Моисеев, он будет начинать с нами сезон. Есть молодые ребята в фарм-клубе. Егор Воронков уже три сезона отыграл в КХЛ, на подходе наш воспитанник Михаил Епишин. Про Артема Швеца-Рогового уже давно все знают. Есть Самойлов, есть Сапрыкин. С нами на сборах был Кожемякин. Потихоньку появляются свои воспитанники, и они обязательно будут играть в «Витязе».

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