Денис Мосалёв: «Для «Сочи» выход в плей-офф — задача-минимум»

В субботу в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) стартует 11-й сезон. Одним из соискателей путевки в плей-офф ожидаемо станет ХК «Сочи», который за четыре года своего существования лишь один раз не участвовал в Кубке Гагарина. В минувшее межсезонье подопечные Сергея Зубова значительно обновили состав команды. В числе новичков оказался нападающий Денис Мосалёв, который провел три предыдущих сезона в ярославском «Локомотиве».

В послужном списке 32-летнего уроженца Челябинской области еще в 2007 году появилось звание чемпиона России, полученное в составе магнитогорского «Металлурга». В дальнейшем хоккеист семь лет выступал в КХЛ под началом легендарного тренерского тандема Олег Знарок – Харийс Витолиньш, в нынешнем году выигравшего со сборной России золото Олимпиады в Пхёнчхане. Под их руководством Денис Мосалёв выходил в финал Кубка Гагарина 2010 года в составе балашихинского ХК МВД, а затем дважды выигрывал этот трофей в составе московского «Динамо» (2012, 2013).

В интервью «Известиям» во время предсезонного турнира Sochi Hockey Open Денис Мосалёв рассказал о жизни на юге России, игре за «Локомотив» под руководством Алексея Кудашова и Дмитрия Квартальнова и о том, как хоккеистам работалось с Харийсом Витолиньшем, когда он стал главным тренером «Динамо».

— Уже адаптировались к новому месту жительства после трех лет в Ярославле?

— Смена дислокации — это то, к чему спортсмен всегда готов. Это его жизнь. Напрягало только то, что долго не мог определиться с клубом. Но в итоге всё сложилось хорошо.

— Вы никогда не жили в южных городах. Как вам Сочи?

— Пока привыкаю к жаркой погоде. А так всё чистенько, красиво. Проблемы только с жильем. Сейчас курортный сезон, всё битком. Даже снять квартиру невозможно: всё занято. Говорят, в сентябре с этим проблем не будет. Народ разъедется — будут варианты. А сейчас даже не ценник высокий — просто вообще нет мест. Хорошо, что я пока приехал без семьи, она осталась в Магнитогорске. В Сочи живу один в гостинице.

— Вы считаете удачным прошлый сезон в «Локомотиве» в плане результата? Или всё же могли добиться большего в серии со СКА?

— Не думаю, что успех был невозможен. Но СКА — хорошая команда, костяк нашей сборной. Мы с «Локомотивом» сыграли на пределе возможностей, но в таких противостояниях всё решают малейшие ошибки. У нас их оказалось больше.

— СКА три сезона подряд выбивал «Локомотив» из плей-офф. Считаете, Питер был по силам Ярославлю?

— Так мы бились на равных. Да, по мастерству состав СКА сильнее, но мы компенсировали это самоотдачей и тактикой. Но решили всё маленькие нюансы. Например, в финале конференции позапрошлого сезона многое перевернула первая игра, когда мы в третьем периоде вели в счете 4:2, но не удержали победу, а потом проиграли в овертайме.

— А где вы находились в момент, когда в третьем матче тренер Алексей Кудашов уронил на лед бутылку, из-за чего произошло удаление у «Локомотива» и СКА в большинстве сравнял счет?

— Я находился непосредственно рядом (смеется). Прямо на скамейке. Увидел, как бутылка вылетела — она немного меня задела, но кто ее кинул, я не увидел. Повернулся — все стоят. И судья сзади подъезжает. Только по телевизору в повторах увидел, что это Алексей Николаевич ее выронил. Видимо, не справился с эмоциями — такое со всеми бывает. Ничего страшного.

— Чтобы раундом ранее выбить из турнира считавшийся фаворитом ЦСКА, пришлось играть с ними в их же силовой хоккей?

— Можно сказать и так. Мы знали, как они играют. Много их матчей смотрели, разбирали стиль игры. Были хорошо готовы к матчу против ЦСКА тактически и, самое главное, физически. Тренерский штаб хорошо подвел нас к этим встречам. Выдержали стартовый натиск армейцев, а затем навязали свою игру. И это дало результат.

— Многие считают, что спад в начале того сезона, приведший к четырем поражениям подряд в регулярном чемпионате, Алексей Кудашов планировал заранее, чтобы подвести вас к плей-офф в отличном состоянии. Там действительно был такой расчет?

— Да, тренеры нас специально подводили к плей-офф по такой схеме. Мы много разговаривали об этом и с Алексеем Николаевичем, и с его помощниками. Лавка у нас была не такая длинная, как у других команд: играли одни и те же люди. Было нереально провести весь сезон без спадов. Так что где-то были запланированные спады «на перспективу». В первый сезон Кудашова мы обошлись без них, очень ровно и успешно провели «регулярку», но в итоге попали в первом раунде на СКА и неожиданно вылетели от них, хотя петербургскую команду тогда лихорадило будь здоров.

— В начале прошлого сезона «Локомотив» повторил эту неудачную серию. Если и она была в рамках общей стратегии, вас не удивило, что на этот раз тренера всё же решили уволить?

— Мы все были, мягко говоря, удивлены. Но этот клуб славится тем, что там долго не ждут. Надо сразу давать результат, без раскачки. Странно, что в один сезон они предпочитали ждать от тренера результата, а через год в аналогичной ситуации уволили его. Но это уже взгляды руководства «Локомотива» на ситуацию — я в их дела не лезу.

— С приходом Дмитрия Квартальнова подход к работе сильно изменился?

— Стиль игры поменялся серьезно. Хоккей стал более энергичным и прямолинейным. У Кудашова он был более комбинационным, а Дмитрий Вячеславович предпочитал более нацеленную и агрессивную игру. Такую же, какая была у его ЦСКА. У каждого тренера свои требования — надо под них подстраиваться.

— Сергей Зубов на кого из них больше похож?

— По тренировкам что-то схожее есть с Квартальновым. Но у каждого тренера всегда что-то свое. У одних больше борьбы, у других — упор на тактику и технику. А в человеческом плане Сергей Александрович относится к подопечным более демократично. Он спокоен во время игры, и все выводы делает только после нее. Дмитрий Вячеславович во время матча ведет себя более эмоционально. Думаю, это всем заметно — не только игрокам (улыбается). Зубов ведет чуть посдержаннее.

— Дмитрий Квартальнов в этих эмоциях дает конкретные указания или просто «пар выпускает»?

— Он достаточно конструктивен во время игр, при всей своей эмоциональности. Это все-таки КХЛ. Тут взрослые люди собираются на скамейке — никто пар не выпускает. Если где-то не так сыграл — тебе подсказывают.

— А Олег Знарок и Харийс Витолиньш в «Динамо» к кому были ближе?

— Думаю, к Квартальнову. Олег Валерьевич тоже мог тебе в жесткой форме указать на ошибки во время матча, но делал это так, что ты не обижался, а быстро усваивал информацию. Харийс, когда стал главным тренером, тоже стал эмоционален, но хотя и не настолько. В бытность помощником он больше на Сергея Александровича был похож.

— Он сильно изменился, когда стал главным тренером «Динамо» после ухода Олега Знарка в сборную?

— Конечно, он стал по-другому себя ставить перед командой. Но и все ребята понимали, что отношения уже должны быть другие. Это главный тренер, к которому надо проявить соответствующее уважение. Костяк команды Знарка тогда остался в «Динамо» — опытные ребята вроде Юрия Бабенко и Кости Горовикова, которые были мостиком между командой и тренерским штабом, объясняли, подсказывали, какой будет соперник, как сегодня играть. И рисунок игры остался тем же: кардинальных перемен не было.

— Почему у Харийса Витолиньша не получилось в «Динамо»?

— Я не знаю, что произошло с ним во втором сезоне, когда его уволили, поскольку тогда я уже не был в «Динамо». А в первом сезоне во многом просто не повезло. В той же серии против СКА во втором раунде Кубка Гагарина мы два матча проиграли в овертайме. Если бы зацепились там за победы, могли бы пройти дальше, а там уже дойти до финала плей-офф или даже выиграть титул. Тогда на Харийса как на главного тренера смотрели бы по-другому, и в последующих сезонах у него бы совершенно иначе всё складывалось. Тут многое зависит от стечения обстоятельств.

— Когда Знарок ушел в сборную, было объявлено, что в «Динамо» он остается консультантом при Витолиньше. Олег Валерьевич действительно участвовал в работе штаба после весны 2014 года?

— Знарок часто приезжал к нам, присутствовал на тренировках и играх, в раздевалку заходил. Но все чувствовали, что главный тренер — Витолиньш. Потому что одно дело, когда Олег Валерьевич постоянно с командой находился, чувствовал и знал все внутренние проблемы, и другое, когда у него есть другая команда. По крайней мере, Знарок не давал установки за Харийса. В ходе сезона Олег Валерьевич всё меньше и меньше присутствовал в жизни команды.

— Какой результат вы будете считать успешным для себя и «Сочи» в предстоящем сезоне?

— Я не любитель загадывать. Конечно, всегда хочется проявить лучшие качества. Набрать как можно больше очков, помочь команде. Думаю, для «Сочи» выход в плей-офф — задача-минимум. А дальше хочется большего. По крайней мере, ради этого я всё лето веду подготовку к сезону. Начал ее еще в начале июня в Магнитогорске. А уже 27 июня приехал в Сочи.

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