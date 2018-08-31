Спортивные выходные с «Известиями»

Футбол. Чемпионат России. «Зенит» (Санкт-Петербург) — «Спартак» (Москва)

Одним из самых статусных по составу противостояний в российском футболе в этот раз станет центральный матч 6-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Спартаком». Две самые популярные команды страны сейчас являются лидерами турнирной таблицы. «Зенит» после пяти туров идет на первом месте, не потеряв ни одного очка. Его главный преследователь — «Спартак» — пока отстает всего на два балла. Матч в Санкт-Петербурге даст подопечным Массимо Карреры шанс выйти в лидеры, а команде Сергея Семака — возможность закрепить свое превосходство над основными конкурентами.

2 сентября, 19:00. Стадион «Санкт-Петербург». Прямая трансляция на «Матч Премьер»

Хоккей. Регулярный чемпионат КХЛ. Кубок Открытия. «Ак Барс» (Казань) — СКА (Санкт-Петербург)

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

11-й сезон Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) начинается матчем в столице Татарстана, где встретятся лучшие команды предыдущих розыгрышей плей-офф и регулярного чемпионата. Действующий обладатель Кубка Гагарина — казанский «Ак Барс» — примет у себя обладателя Кубка континента — петербургский СКА. Хозяева встречи сохранили свой чемпионский состав — подопечные Зинэтулы Билялетдинова провели лишь незначительные кадровые изменения среди защитников. У гостей сменился тренерский штаб — на место Олега Знарка и Харийса Витолиньша пришли Илья Воробьев, Алексей Кудашов и Анвар Гатиятуллин. В межсезонье команда лишилась и своей главной звезды — Ильи Ковальчука, основного вратаря Микко Коскинена и лучшего защитника Вячеслава Войнова. Однако сохранившийся костяк и пришедшие в питерский клуб новички также способны претендовать на победу в турнире.

1 сентября, 17:00. Стадион «Татнефть Арена» (Казань). Прямая трансляция на «Матч ТВ»

Теннис. Открытый чемпионат США. Третий круг. Мужчины. Рафаэль Надаль (Испания) — Карен Хачанов (Россия), Борна Чорич (Хорватия) — Даниил Медведев (Россия). Женщины. Екатерина Макарова (Россия) — Анастасия Севастова (Латвия)

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев

Последний в сезоне турнир «Большого шлема» подходит к своему экватору. В одиночных разрядах дошли до третьего круга как минимум по одному теннисисту из России. В ночь с четверга на пятницу за выход в эту стадию поборолись Мария Шарапова, Дарья Касаткина и Вера Звонарева. К пятничным матчам за попадание в 1/8 финала уже готовятся Екатерина Макарова, Даниил Медведев и Карен Хачанов. Наиболее сложная задача стоит перед последним — 22-летний россиянин встретится с первой ракеткой мира — испанцем Рафаэлем Надалем.

31 августа. 18:00. «Billie Jean King National Tennis Center» (Нью-Йорк, США). Прямые трансляции на «Eurosport 1» и «Eurosport 2»

Гандбол. Суперкубок России. Женщины. «Кубань» (Краснодар) — «Ростов-Дон» (Ростов-на-Дону). Мужчины. «Чеховские медведи» (Чехов) — «Спартак» (Москва)

Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина

В России начинается гандбольный сезон. Он стартует в предстоящие выходные встречами за Суперкубок страны. У женщин за этот трофей будут бороться две южные команды. Хозяйкой матча станет «Кубань», возглавляемая главным тренером сборной России, триумфатором Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро Евгением Трефиловым. Ему будет противостоять самый богатый клуб отечественного женского гандбола «Ростов-Дон», выигравший все трофеи страны в прошлом сезоне и составивший костяк золотой олимпийской сборной в Бразилии. У мужчин бессменные чемпионы страны — «Чеховские медведи» — на своем поле примут московский «Спартак», основанный год назад и начинающий свой второй сезон.

31 августа, 18:30. ДС «Олимп» (Краснодар). 1 сентября, 16:00. ДС «Олимпийский» (Чехов). Прямая трансляция на «Матч! Планета»

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