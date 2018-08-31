Битва лидеров перед передышкой

В ближайший уикенд в чемпионате России по футболу пройдут заключительные матчи перед первой паузой на игры национальных сборных. Шестой тур подарит болельщикам немало ярких афиш, а итоги предстоящих встреч могут иметь принципиальное значение для нескольких тренеров клубов РПЛ.

«Зенит» – «Спартак»

Центральной игрой тура — и по статусу, и по турнирному значению — станет, безусловно, противостояние «Зенита» и «Спартака». Петербуржцы, которые идут на первом месте в РПЛ и пока что не проиграли ни одной встречи, примут на домашнем поле своего главного преследователя, отстающего от них всего на два очка. В прошлом сезоне команды уже обменялись яркими победами. В Питере «Зенит» не оставил шансов красно-белым, разгромив их со счетом 5:1. А «Спартаку» удалось взять достойный реванш в Москве — 3:1.

— Нас ждет интереснейшее противостояние двух лидеров старта сезона, — сказал «Известиям» бывший футболист сборной России Сергей Юран. — Тем не менее я считаю, что итоги этой встречи не сломают психологически ни одного из лидеров. Всё-таки впереди еще очень много матчей. Но игра «Спартака» и «Зенита» даст ответы на многие вопросы относительно дальнейших перспектив этих коллективов в борьбе за золото.

«Краснодар» – «Локомотив»

Второй по значимости станет встреча действующего чемпиона страны «Локомотива» с «Краснодаром». Эта игра будет иметь принципиальный статус из-за нескольких моментов. Во-первых, этим летом лучший бомбардир в истории «Краснодара» и бывший капитан клуба Федор Смолов перешел к «железнодорожникам». Во-вторых, в конце прошлого сезона «горожане» стали для «Локо» преградой к чемпионству, и досрочную победу в чемпионате пришлось отсрочить до предпоследнего тура.

— Будем играть с «Краснодаром» только на победу, — заявил «Известиям» председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков. — Этот матч будет иметь принципиальный характер не только для Смолова, но и для всех игроков нашего клуба. В концовке прошлого сезона мы проиграли им. Думаю, то поражение еще осталось у всех в памяти, поэтому дополнительной мотивации не нужно. Главное — подойти в хорошем физическом состоянии.

Сейчас «Краснодар» располагается на пятой строчке таблицы и опережает «Локо» всего на одно очко. «Железнодорожники» неудачно стартовали в нынешнем чемпионате, но постепенно набирают обороты и уже имеют в своем активе две победы подряд.

— «Краснодар» — очень хорошая команда, — сказал «Известиям» полузащитник «Локомотива» Мачей Рыбус. — С ними всегда непросто играть, а тем более у них дома, на их отличном стадионе. Уверен, нас ждет хороший, но при этом очень тяжелый матч. Надо показать в Краснодаре хороший футбол и победить.

«Ростов» – «Рубин»

Не менее принципиальный матч пройдет и в Ростове, где одноименная команда примет казанский «Рубин». Многие игроки и практически весь тренерский штаб коллектива из Татарстана ранее трудились в донском клубе. На данный момент «Ростов» является одним из лидеров РПЛ (12 очков, третье место), а «Рубин» с шестью очками расположился лишь на седьмом месте.

— У «Рубина» больше половины команды имеют ростовское прошлое, — сказал «Известиям» бывший тренер казанцев Ринат Билялетдинов. — Можно человек девять переодеть в футболки «Ростова». С этой точки зрения игра, конечно, будет принципиальной. Но, с другой стороны, этот город очень многое дал нынешним игрокам «Рубина», а футболисты не меньше отдали Ростову. Поэтому, наверное, у игроков не должно быть чрезмерной агрессии к бывшему клубу, но в любом случаем матч точно будет интересным.

ЦСКА – «Урал»

Столичный ЦСКА примет екатеринбургский «Урал», который одержал первую победу в сезоне лишь в прошлом туре. Но и армейцы, которые всё еще заняты перестройкой команды, на старте чемпионата не очень убедительны. В активе красно-синих пока лишь одна победа и три ничьих в первых пяти турах.

— Игра с ЦСКА точно будет непростой, — заявил «Известиям» форвард «Урала» Владимир Ильин. — Матчи с армейцами всегда получаются тяжелыми, и это никак не зависит от их состава. Хорошо, что нам удалось выиграть в прошлом туре. Это должно придать команде уверенности перед грядущим матчем с красно-синими.

«Крылья Советов» — «Анжи»

Важнейшее значение предстоящий тур будет иметь для наставника «Крыльев Советов» Андрея Тихонова. Самарцы идут на предпоследнем месте, и неудача в грядущем матче с «Анжи» поставит вопрос о дальнейших перспективах российского специалиста в этом клубе. Махачкалинцам же, которые и вовсе идут последними, отступать уже некуда.

— Думаю, с «Крыльями» мы должны зацепиться за очки, — сказал «Известиям» голкипер «Анжи» Юрий Дюпин. — Надо добиться положительного результата перед уходом на перерыв. Хотелось бы провести подготовительный отрезок во время паузы на игры национальных команд в хорошем настроении.

В отличие от «Крыльев», которые этим летом проводят внушительную трансферную компанию, «Анжи» имеет серьезные проблемы с финансированием. Тем не менее команда из Дагестана в каждой игре демонстрирует самоотверженный футбол и старается заработать очки.

— Единственное, что я могу сказать, — это то, что я доволен своими ребятами, — заявил «Известиям» президент «Анжи» Осман Кадиев.

«Динамо» – «Оренбург»

Еще один матч, после которого может состояться первая тренерская отставка — встреча «Динамо» и «Оренбурга». Информация о шатком положении Дмитрия Хохлова на тренерском мостике бело-голубых появлялась уже давно. И если в прошлом туре поражение в дерби со «Спартаком» (1:2) специалисту простили, то неудача с «Оренбургом» может стать роковой.

— Каждая игра для «Динамо» очень важна, — сказал «Известиям» бывший наставник столичного клуба Сергей Силкин. — «Оренбург» набрал ход на старте сезона, команда идет в лидирующей группе. Однако «Динамо» будет играть дома, и у них есть шанс поправить свое турнирное положение. Матч вполне может иметь решающее значение для наставника бело-голубых Хохлова. Ходят разные разговоры, вокруг команды очень неспокойная атмосфера.

Также в рамках шестого тура между собой сыграют красноярский «Енисей» и тульский «Арсенал», а грозненский «Ахмат» встретится с «Уфой».

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter