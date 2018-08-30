«Зенит» вышел в групповой этап Лиги Европы

«Зенит» в ответном матче раунда плей-офф Лиги Европы проиграл норвежскому «Мольде» со счетом 2:1, однако вышел в групповой этап второго по значимости европейского футбольного турнира.

В первом матче, прошедшем на прошлой неделе в Санкт-Петербурге, российский клуб одержал уверенную победу (3:1).

Ответная встреча также удачно складывалась для «Зенита». На 21-й минуте Далер Кузяев вывел свою команду вперед. Норвежцы отыгрались на 65-й минуте благодаря точному удару Эйрика Хейстада, а спустя 11 минут Эрлинг Холанн отправил второй мяч в ворота гостей.

В оставшееся время игра проходила под контролем норвежской команды. Футболисты «Мольде» имели несколько неплохих моментов, чтобы забить третий мяч и перевести игру в овертайм, однако в воротах российской команды уверенно действовал Андрей Лунев. «Зенит» сумел отстоять необходимый результат и вышел в групповой этап Лиги Европы.

Помимо петербургской команды Россию на этой стадии турнира будут представлять московский «Спартак» и «Краснодар». Жеребьевка группового этапа пройдет в пятницу, 31 августа, в Монако.

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