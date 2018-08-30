Планы на осень

Сегодня в Монако состоится жеребьевка осенней стадии самого престижного клубного турнира Европы. Две российские команды — «Локомотив» и ЦСКА — узнают своих соперников на групповом этапе Лиги чемпионов. Как бы ни сложилась жеребьевка, этой осенью в российскую столицу приедет несколько европейских топ-клубов.

При жеребьевке 32 участника этой стадии турнира распределяются по четырем корзинам. В первую попадают победитель предыдущего розыгрыша Лиги чемпионов («Реал») и Лиги Европы («Атлетико»), а также действующие чемпионы шести ведущих ассоциаций: Испании («Барселона»), Англии («Манчестер Сити»), Германии («Бавария»), Италии («Ювентус»), Франции (ПСЖ) и России («Локомотив»). Остальные команды распределяют по оставшимся трем корзинам согласно клубному рейтингу УЕФА. Столичный ЦСКА оказался в третьей корзине.

«Локомотив»

На групповой стадии Лиги чемпионов клубы из одной страны не могут попасть в один квартет. Таким образом, «Локомотив» и ЦСКА ни при каких условиях не смогут встретиться друг с другом.

— Не нужно выгадывать и подбирать себе соперника поудобнее, — заявил «Известиям» председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков. — Нужно дождаться жеребьевки и биться с любым оппонентом, кто бы нам ни выпал, тогда мы заслужим уважение зрителей. Так что предпочтений никаких нет. Главное — показать хорошую игру на фоне сильнейших европейских команд.

Несмотря на то что «Локомотив» находится в первой корзине и избежит попадания на главных грандов турнира, ему вполне могут достаться очень серьезные оппоненты. Например, во второй корзине находятся «Манчестер Юнайтед», «Боруссия» и «Рома», в третьей — «Монако», «Аякс» и «Валенсия», а в четвертой — легендарный миланский «Интер».

— Конечно, буду с удовольствием наблюдать за жеребьевкой, — признался полузащитник «Локомотива» Мачей Рыбус. — Очень интересно, с кем нам предстоит сыграть на групповой стадии, там немало топ-клубов. Но лично у меня нет особых предпочтений. Кто достанется — тот достанется.

Также по решению УЕФА из-за сложных политических отношений клубы из России не могут встречаться с украинскими командами. Ни ЦСКА, ни «Локомотив» не сыграют с «Шахтером», который находится во второй корзине.

— Знаем о жеребьевке Лиги чемпионов, это очень важно, но мы сейчас сосредоточены на ближайшем матче чемпионата России, — признался полузащитник «железнодорожников» Гжегож Крыховяк. — Не придаю особого значения тому, кто именно окажется с нами в одном квартете на групповом этапе турнира.

Ранее генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус заявил, что если клуб попадет на одного из грандов, то игру могут перенести с домашнего стадиона «железнодорожников» в «Лужники». Отметим, что на главном стадионе страны еще не проводились официальные игры после финала чемпионата мира.

Эту инициативу прокомментировал председатель совета директоров «Локо».

— Будет время, будем смотреть, — сказал «Известиям» Анатолий Мещеряков. — Мне не очень хочется сразу об этом говорить. Все-таки в первую очередь мы настроены именно на наших болельщиков, которые приходят на наш стадион и делают максимум, чтобы поддержать команду.

ЦСКА

Московские армейцы же точно получат себе в соперники одну из сильнейших команд Европы из первой корзины. Впрочем, ЦСКА не привыкать — за последнее десятилетие армейцы сыграли практически со всеми грандами.

— ЦСКА уже много лет подряд выступает в Лиге чемпионов и успел сыграть с большинством топ-клубов Европы, — сказал «Известиям» бывший полузащитник армейцев Элвер Рахимич. — А вот с «Барселоной» мы давно не встречались. Было бы интересно посмотреть за противостоянием с каталонцами. Понятно, что это очень сложный соперник, но из первой корзины красно-синие в любом случае получат гранда.

Сейчас в ЦСКА идет серьезная перестройка состава. Этим летом команду покинули сразу восемь футболистов из основной обоймы команды. На их место пришли совсем молодые игроки. Для многих из них нынешний розыгрыш Лиги чемпионов станет дебютным в карьере.

— Из второй и четвертой корзин хотелось бы получить не столь серьезных соперников, — признался «Известиям» Рахимич. — Все-таки у ЦСКА молодая команда, которая только строится, поэтому хотелось бы попасть на оппонентов попроще. Тем не менее для армейской молодежи грядущий розыгрыш Лиги чемпионов — это огромный опыт и отличный шанс заявить о себе в Европе. Здорово, что молодые игроки в первый же сезон пройдут такую серьезную проверку.

Одним из тех, кто в этом году дебютирует в еврокубках, может стать защитник красно-синих Никита Чернов. После того как команду покинули Сергей Игнашевич, а также братья Алексей и Василий Березуцкие, именно он вместе с исландцем Хёрдуром Магнуссоном и бразильцем Родриго Бекао составил тройку основных защитников армейского коллектива.

— Все в предвкушении жеребьевки, очень интересно узнать наших соперников, — отметил «Известиям» Чернов. — Понимаем, что на групповой стадии не бывает слабых команд и с любым оппонентом будет непросто. Лично мне бы хотелось попасть на «Ливерпуль», но, увы, мы находимся в одной корзине. А вообще, это моя любимая европейская команда. Хочется побывать на их стадионе, увидеть вживую и прочувствовать атмосферу «Энфилда»..

Жеребьевка Лиги Европы состоится днем позже. Там Россию представят как минимум два клуба — «Краснодар» и «Спартак». А «Зенит» и «Уфа» как раз в четверг проведут свои заключительные матчи в квалификации ко второму по престижности клубному турниру планеты. В случае успеха обеих команд Россия сможет сохранить полное представительство в осенней стадии еврокубков впервые с сезона-2015/16.

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter