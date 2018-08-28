Без сенсаций

Игры пятого тура Российской премьер-лиги не преподнесли зрителям никаких сенсаций. Лидеры чемпионата подтвердили свои претензии на пьедестал, добившись побед. В целом, считают эксперты, сейчас все команды РПЛ постепенно набирают ход — многие стали показывать более уверенную игру и радовать болельщиков обилием забитых мячей.

«Зенит»–«Уфа»

Клуб из Санкт-Петербурга одержал пятую победу подряд в новом сезоне, обыграв в гостях «Уфу» (2:0). Команда Сергея Семака еще ни разу не проигрывала в нынешнем чемпионате и сейчас возглавляет турнирную таблицу первенства РПЛ.

— Уверенный старт «Зенита» я связываю с приходом Сергея Семака на тренерский мостик, — сказал «Известиям» бывший руководитель «Спартака» и «Химок» Андрей Червиченко. — Он очень глубоко погрузился в процесс — ему есть что доказывать в отличие от предыдущего наставника «Зенита» Роберто Манчини. Семак здорово выстраивает игру команды, отлично подбирает состав и оценивает физическое, функциональное, а также психологическое состояние игроков. Пока что для питерцев всё складывается просто идеально.

«Спартак»–«Динамо»

Не допустил осечки и главный преследователь бело-голубых — «Спартак». Красно-белые добились важной победы в столичном дерби над «Динамо» (2:1). Таким образом, команда Массимо Карреры также остается непобедимой, но имеет на два очка меньше из-за нулевой ничьей с «Локомотивом» во втором туре.

— «Динамо» неудачно провело стартовые 20 минут, в которых и пропустило два мяча, — отметил бывший игрок бело-голубых Йован Танасиевич. — Тем не менее команде стоит отдать должное — она не расклеилась и сумела отыграть один мяч. В целом «Спартак» победил по делу — его уровень сейчас повыше. Но «Динамо» не стоит отчаиваться, у них хорошая команда, всё еще впереди.

«Ростов»–«Арсенал»

Вновь успешно провел тур и «Ростов». Донская команда с минимальным счетом обыграла тульский «Арсенал» (1:0). Этот результат позволяет подопечным Валерия Карпина находиться на третьей строчке в турнирной таблице, а отставание желто-синих от лидера сейчас составляет всего три очка.

— «Ростов» хорошо укрепился летом и вообще обладает крепким составом на уровне РПЛ, — сказал «Известиям» бывший нападающий сборной России Сергей Юран. — Поэтому их удачный старт не выглядит сенсационным. Нужно еще посмотреть на эту команду во встречах с основными претендентами на золото чемпионата. Тогда будет понятно, на что претендует «Ростов».

«Оренбург»–«Краснодар»

А вот новичок лиги «Оренбург», который также идет в зоне лидеров, упустил победу над «Краснодаром» на последних минутах встречи (1:1). Скромный клуб обладает не самым внушительным составом, но при этом показывает весьма яркий футбол и впечатляющие результаты. Эксперты прогнозируют, что «Оренбург» способен попасть в еврокубки по итогам нынешнего сезона.

— «Оренбург» добивается результатов благодаря выстроенной игре, — добавил Андрей Червиченко. — Их матчи не скучно смотреть. Думаю, им вполне по силам повторить путь «Ростова» или «Уфы» и попасть по итогам сезона в еврокубки. Видно, что в регионе любят футбол и ставят перед собой серьезные задачи.

«Рубин»–ЦСКА

Вничью сыграли клубы, которые в этом сезоне строят новые коллективы, — «Рубин» и ЦСКА (1:1). Обе команды на сегодня сопоставимы по силам и имеют в своем активе по шесть очков. Логично, что и их встреча получилась равной. Однако в концовке встречи более уверенно выглядели армейцы, которые вполне могли вырвать победу.

— В ЦСКА идет перестройка, но уже видны позитивные моменты, — отметил Йован Танасиевич. — У них сильный тренер, и я уверен, что они справятся со своими проблемами. Думаю, им вполне по силам по итогам сезона попасть в еврокубковую зону. У армейцев много молодых игроков, которые голодны до побед, но им еще нужно сыграться.

«Локомотив»–«Анжи»

Вторую победу подряд одержал и действующий чемпион страны «Локомотив». «Железнодорожники» на своем поле обыграли махачкалинский «Анжи» (2:1). Победный мяч на свой счет записал новичок клуба Федор Смолов. Этот гол стал для него дебютным в футболке «Локо».

— Что-то постепенно начинает получаться, но впереди еще очень много работы, — заявил «Известиям» председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков. — У нас в составе много игроков, которые выступали на чемпионате мира, и, думаю, им пора приходить в форму. Они близки к этому, и тогда команда должна стать еще сильнее. Также радуют и новички. Крыховяк играет очень здорово и самоотверженно. Отлично, что впервые удалось отличиться Смолову.

Последние результаты московского клуба позволили ему подняться в турнирной таблице. Сейчас «Локо» с восемью очками занимает уже пятую строчку в РПЛ.

— Это был тяжелый матч, но самое главное, что мы взяли три очка, — заявил «Известиям» автор первого гола в ворота «Анжи» Мачей Рыбус. — Нам удалось прибавить во втором тайме, мы играли немного лучше, чем до этого. Но всё равно это еще не тот «Локомотив», который вы видели в прошлом сезоне.

«Анжи» в этом сезоне испытывает серьезные финансовые проблемы. Махачкалинский клуб, за который когда-то играли Роберто Карлос и Самюэль Это’о, уже не первый месяц находится в поиске средств к существованию. Тем не менее команда выглядит достаточно боевито — в том числе и в играх с лидерами.

— Конечно, я слышал про «Анжи» до этого, помню, что там играли известные игроки, — признался «Известиям» полузащитник «Локо» Гжегож Крыховяк. — Знал, что сейчас у них не самое лучшее финансовое положение, но мы не должны думать об этом. В подготовке к игре мы отталкивались от своих возможностей и были максимально сконцентрированы.

В начале прошлой недели тренерский штаб «Анжи» покинул Вадим Евсеев. 42-летний специалист перешел на должность главного тренера хабаровского СКА.

— «Локомотив» — хорошая команда, здорово атакуют, но при этом дают играть и оппоненту, — сказал «Известиям» голкипер «Анжи» Юрий Дюпин. — Мы тоже имели свои подходы, создавали моменты. У нас сейчас строится новая команда, но уже видно, что мы улучшаем свою игру, и это радует. Что касается ухода Евсеева, то он был ассистентом, и решения всегда оставались за главным тренером. Но, наверное, чуть позже мы почувствуем какие-то изменения из-за его отсутствия в команде.

«Урал»–«Ахмат»

Свою первую победу в сезоне одержал «Урал». Екатеринбуржцы на своем стадионе одолели «Ахмат» (2:1). В межсезонье команду возглавил Дмитрий Парфенов, и в клубе считают, что победа над грозненцами должна придать футболистам «Урала» уверенности в себе.

— Конечно, мы очень хотели победить «Ахмат», так как в этом сезоне еще не выигрывали, — заявил «Известиям» нападающий уральцев Владимир Ильин. — Настрой на предстоящую игру был самый серьезный. Здорово, что удалось взять три очка и порадовать болельщиков. Сейчас с хорошим настроением будем готовиться к следующей игре.

«Енисей» – «Крылья Советов»

Свою первую победу в истории РПЛ одержал красноярский «Енисей». Дебютант чемпионата обыграл самарские «Крылья Советов» (1:0), которые остались в меньшинстве еще в первой половине игры. Три очка позволили «Енисею» покинуть зону вылета и подняться на 12-е место. Волжане же опустились на предпоследнюю строчку турнирной таблицы.

— Это был матч двух «заклятых друзей» Аленичева и Тихонова, которые сейчас возглавляют две эти команды, — сказал «Известиям» бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев. — «Енисей» по праву взял свои три очка — они выглядели гораздо увереннее, «Крылья» огрызались, но беззубо. Самарцев подвело удаление. На мой взгляд, оно было совсем необязательным, игроку надо было сдерживать себя.

Следующий тур РПЛ стартует уже в пятницу, 31 августа. После него чемпионат уйдет на первый в сезоне перерыв на игры национальных сборных.

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