«Енисей» в пятом туре Российской премьер-лиги (РПЛ) одержал победу над самарскими «Крыльями Советов». Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу красноярского футбольного клуба.

На 31-й минуте полузащитник «Крыльев» Олег Ланин получил желтую карточку, а спустя три минуты был удален с поля за второй «горчичник».

Преимущество в одного игрока «Енисей» смог реализовать в концовке первого тайма. Ворота гостей поразил Михаил Костюков, его гол стал единственным в матче.

Таким образом, «Енисей» одержал первую победу в чемпионате России в текущем сезоне. Ранее клуб из Красноярска потерпел три поражения — от «Зенита», «Ахмата» и «Ростова» — и сыграл вничью с ЦСКА.

После пяти туров в активе «Енисея» и «Крыльев Советов» по четыре очка. Команды располагаются в нижней части турнирной таблицы чемпионата России.

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