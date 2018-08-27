Форвард «Спартака» Адриано дисквалифицирован на три еврокубковых матча

Форвард московского «Спартака» Луис Адриано дисквалифицирован на три матча в турнирах под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по итогам ответной встречи 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против греческого ПАОКа. Об этом 27 августа сообщает пресс-служба УЕФА.

Ответный матч между «Спартаком» и ПАОКом состоялся 15 августа в Москве. На 33-й минуте встречи Луис Адриано ударил Хосе Анхеля Креспо локтем в живот. Арбитр Рудди Букке показал нападающему московского клуба прямую красную карточку.

Встреча завершилась со счетом 0:0. В первом матче победу праздновал греческий клуб (3:2). Таким образом, ПАОК вышел в раунд плей-офф Лиги чемпионов, а «Спартак» продолжит еврокубковую кампанию в групповом этапе Лиги Европы.

В текущем сезоне в чемпионате России «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице. На счету красно-белых 13 очков (четыре победы, одна ничья). Московский клуб отстает на два очка от лидера первенства «Зенита», который демонстрирует 100-процентный результат (пять побед в пяти матчах, 15 очков).

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