Завтра в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) стартует 11-й сезон. Регулярный чемпионат начнется в Казани матчем Кубка открытия, где местный «Ак Барс» как действующий обладатель Кубка Гагарина, вручаемого победителю предыдущего розыгрыша плей-офф, примет обладателя Кубка континента, лучшую команду прошлой «регулярки» — петербургский СКА. По мнению экспертов, именно эти два коллектива будут главными фаворитами КХЛ-2018/19 наряду с московским ЦСКА.

«Ак Барс»

«Ак Барс» сохранил большую часть своего победного состава, сделав лишь точечные приобретения.

— Команда готовится в плановом режиме, и мы уверены, что к сезону тренерский штаб подведет игроков в оптимальном состоянии, — сообщил «Известиям» генеральный менеджер «Ак Барса» Рафик Якубов. — Безусловно, есть трудности. В первую очередь это касается травм Падакина и Педана на предсезонных турнирах. Но такое далеко не всегда можно предугадать, поэтому Зинэтула Билялетдинов и его помощники будут спокойно подводить ребят к играм уже в ходе сезона. Жаль, не удалось удержать в «Ак Барсе» Токранова, но в целом победный костяк у нас сохранился. Возможно, усилим этот состав на отдельных позициях. В принципе, на предстоящий сезон мы смотрим с оптимизмом и намерены биться за то, чтобы сохранить титул обладателя Кубка Гагарина.

СКА

СКА значительно изменился по итогам прошлого сезона. Олега Знарка на посту главного тренера сменил Илья Воробьев, также команду покинул ряд звезд, включая Илью Ковальчука. При этом клуб подписал контракты с первым номером драфта НХЛ-2012 Наилем Якуповым, одним из лучших игроков челябинского «Трактора» Алексеем Кручининым, а также с лидерами хабаровского «Амура» Алексеем Бывальцевым и Олегом Ли.

— СКА будет бороться за Кубок Гагарина — мы очень раздосадованы поражением от ЦСКА в финале конференции прошлого сезона и намерены вернуть себе трофей, — заявил «Известиям» нападающий петербуржцев Ярно Коскиранта. — Да, у нас сменился тренерский штаб, и команду покинули многие лидеры. Но хорошая игра на предсезонных турнирах показывает, что новая команда уже понимает требования тренеров, а наши новички прижились в коллективе. Главное — в нем остались такие классные хоккеисты, как Павел Дацюк, Никита Гусев, Владислав Гавриков, Патрик Херсли, Александр Барабанов и многие другие. С ними, новыми игроками и новыми тренерами мы можем вернуться на вершину.

ЦСКА

Состав ЦСКА пополнили вернувшийся из НХЛ нападающий Антон Слепышев («Эдмонтон Ойерз»), форвард швейцарского «Цюриха» Линден Вэй, в прошлом сезоне в составе астанинского «Барыса» ставший одним из лучших ассистентов лиги, а также шведский защитник Клас Дальбек из «Каролины Харикейнз» и датский форвард «Сан-Хосе Шаркс» Янник Хансен. Андрей Кузьменко был обменян в СКА — на его место пришел олимпийский чемпион – 2018 Сергей Калинин. При этом в НХЛ уехал его партнер по сборной, выступавшей на корейской Олимпиаде — защитник Богдан Киселевич.

— Очень рад, что попал в команду с такой историей, как у ЦСКА, — сказал «Известиям» Янник Хансен. — Самое главное — что клуб ставит перед собой самые высокие цели. Он ни разу не выигрывал Кубок Гагарина, и я хочу помочь ему добиться этого успеха, вписав свое имя в историю ЦСКА. Буду делать всё, чтобы выполнять установку тренеров и радовать своей игрой болельщиков.

«Металлург»

Трижды выходивший в финал Кубка Гагарина и дважды выигрывавший его в течение пяти предыдущих сезонов «Металлург» находится в стадии перестройки. Потеряв вернувшегося в «Ак Барс» в прошлом году Даниса Зарипова, а в минувшее межсезонье — чеха Яна Коваржа, «Магнитка» лишилась одного из лучших звеньев в истории турнира. При этом его лидер Сергей Мозякин еще зимой продлил контракт со «сталеварами» на два года. Главным тренером был назначен экс-наставник сборной Чехии Йозеф Яндач, а команду пополнили лидер ханты-мансийской «Югры» Павел Варфоломеев и вернувшиеся из НХЛ воспитанники клуба Николай Кулемин и Виктор Антипин. Защитную линию усилили Яков Рылов из московского «Динамо» и Иван Верещагин из новосибирской «Сибири». В нападение пришли Деннис Расмуссен из шведского «Векше» и Никита Язьков из «Ак Барса».

— Сейчас мне сложно что-то комментировать по поводу клуба — просто нет времени, — сказал «Известиям» владелец и президент «Магнитки» Виктор Рашников. — Вот выиграем Кубок Гагарина, тогда можно будет что-то говорить. В ближайшем сезоне выиграть будет нереально. Команда обновляется, года три на это понадобится. Этим вопросом занимается вице-президент «Металлурга» Геннадий Величкин и тренерский штаб.

«Динамо»

Московское «Динамо» после неудачного прошлого сезона и проблем с финансированием смогло решить все организационные вопросы, а с возвращением к руководству клубом экс-губернатора Нижегородской области Валерия Шанцева масштабно усилилось, подписав контракты с форвардами Вадимом Шипачевым, Дмитрием Кагарлицким, Максимом Афиногеновым, Миксом Индрашисом, Патриком Закриссоном, Евгением Мозером, а также с защитниками Андреем Мироновым и Миикой Койвисто.

— Ожидаю, что будем больше побеждать, чем в прошлом сезоне, и уверенно выйдем в плей-офф, — сказал «Известиям» вратарь «Динамо» Иван Бочаров. — Там покажем, на что мы способны. Руководство клуба и тренерский штаб сделали для этого всё — теперь дело за нами. Нам надо еще работать над обороной и большинством, но в целом команда уже сыгралась и начинает демонстрировать комбинационную игру. Со своим составом мы можем составить конкуренцию ЦСКА и СКА. Сам же я постараюсь стать в команде вратарем номер 1 и приносить ей пользу.

«Автомобилист» и «Салават Юлаев»

На Востоке конкуренцию «Ак Барсу» могут составить екатеринбургский «Автомобилист» и уфимский «Салават Юлаев». Уральский клуб основательно усилился в межсезонье и назначил главным тренером своего бывшего капитана Андрея Мартемьянова, успешно отработавшего прошлый чемпионат с хабаровским «Амуром». Коллектив из столицы Башкортостана весной расстался со знаменитым финским специалистом Эркке Вестерлундом, поставив на должность главного тренера его помощника и переводчика Николая Цулыгина — уроженца Уфы и одного из лучших хоккеистов в истории клуба. Из-за отсутствия у 43-летнего специалиста опыта работы во главе клубов КХЛ в уфимцев мало кто верил. Но по итогам их выставочных матчей в межсезонье эксперты отмечают хорошую готовность коллектива к сезону.

— Все восприняли позитивно приход Цулыгина на пост главного тренера, на сборах под его руководством ребята выкладываются на полную катушку, — рассказал «Известиям» форвард «Салавата» Владимир Ткачев. — Выполняем все указания, чтобы быть полностью готовыми к сезону. Нам важно стартовать в регулярном чемпионате с победы, чтобы пришла уверенность. Цулыгин — хороший тренер, многое подсказывает, много работает с молодыми игроками. Думаю, с ним мы можем решать серьезные задачи в КХЛ.

«Сибирь»

Из числа «темных лошадок» успеха в предстоящем сезоне может добиться новосибирская «Сибирь», возглавляемая одним из сильнейших тренеров КХЛ Владимиром Юрзиновым. В прошлом сезоне сибирякам не хватило одной победы для выхода в плей-офф.

— Летом каждый сделал выводы из той неудачи, — рассказал «Известиям» вратарь «Сибири» Алексей Красиков. — Многие ребята поехали на сборы: кто в Канаду, кто в Финляндию, кто в Швецию или в Чехию. Кто-то — в Сочи. Все работали с тренерами индивидуально, чтобы прибавить, выйти на новый уровень. Сейчас все понимают, что нам однозначно надо выходить в плей-офф — это минимальная задача.

«Спартак»

Также с интересом болельщики и эксперты ждут выступлений московского «Спартака», в прошлом сезоне впервые за семь лет вышедшего в плей-офф.

— Сейчас атмосфера в коллективе великолепная — как будто я никуда не уезжал, — рассказал «Известиям» вернувшийся из НХЛ защитник красно-белых Ярослав Дыбленко. — Я приехал только к концу предсезонки, но уже на Кубке мэра Москвы было видно, что ребята готовы хорошо и связи отлажены, поэтому старался побыстрее адаптироваться к требованиям тренеров. Уверен, «Спартак» войдет в чемпионат в хорошем состоянии и постарается как минимум повторить успех прошлого сезона.

«Сочи»

Также попытается вновь принять участие в Кубке Гагарина и ХК «Сочи».

— Думаю, для «Сочи» выход в плей-офф — задача-минимум, — отметил в разговоре с «Известиями» нападающий южной команды Денис Мосалев. — А дальше хочется еще большего.

«Витязь»

За год до «Сочи» и «Спартака» фурор в Западной конференции произвел подольский «Витязь», впервые в своей истории вышедший в плей-офф. В прошлом сезоне подмосковный клуб выступил гораздо хуже, но сейчас намерен вернуть завоеванные в начале 2017 года позиции.

— Есть однозначная задача — выход в плей-офф, — сказал «Известиям» главный тренер «Витязя» Валерий Белов. — А после того как мы ее выполним, перед нами поставят новые цели. Это будет следующий этап.

«Адмирал»

Владивостокская команда пока считается аутсайдером предстоящего сезона. Еще в середине прошлого розыгрыша регулярного чемпионата клуб оказался в непростой финансовой ситуации, а после смены руководства его покинула группа ведущих игроков, из-за задолженностей по зарплатам и премиальным в одностороннем порядке разорвавшая контракты. В межсезонье «Адмирал» комплектовался по остаточному принципу, а главным тренером стал три года не работавший в КХЛ олимпийский чемпион 1984 года Сергей Светлов. Однако коллектив намерен дать бой остальным командам лиги.

— Надо настраиваться на каждую игру. Все прекрасно понимают, что проходных матчей для «Адмирала» не будет, — резюмировал «Известиям» защитник моряков Сергей Коньков. — Важно цепляться и брать очки в каждом матче, поэтому будем идти от игре к игре.

Рекордсменом по числу побед в Кубке Гагарина является «Ак Барс». Из десяти предыдущих розыгрышей казанцы победили в трех (2009, 2010, 2018). По два раза его выигрывали московское «Динамо» (2012, 2013), «Металлург» (2014, 2016) и СКА (2015, 2017). Один раз лучшим становился «Салават Юлаев» (2011).

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