«Динамо»-машина разгоняется

Хоккеисты московского «Динамо» подошли к заключительной стадии подготовки к сезону Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с выигрышем Кубка мэра Москвы. Турнир начался для его будущих триумфаторов с поражения от московского «Спартака» (2:3). Но затем подопечные Владимира Воробьева сумели победить подольский «Витязь» (4:3), а в заключительный день соревнования оказались сильнее считавшегося фаворитом столичного ЦСКА (4:1). Бело-голубые стали рекордсменами по количеству побед в Кубке мэра Москвы, который в 2018 году прошел в 11-й раз — на счету динамовцев уже пять трофеев. ЦСКА добивался успеха на этом соревновании четыре раза, «Спартак» — два.

Стартовали победители турнира с провала в первом же матче, уступив своим принципиальным соперникам — спартаковцам. Это поражение в дерби с красно-белыми стало для «Динамо» седьмым подряд, включая четыре матча регулярного чемпионата КХЛ прошлого сезона, прошлогодний матч на Кубок мэра и недавнюю встречу в рамках Кубка губернатора Нижегородской области. Фактически именно «Спартак» оставил бело-голубых без плей-офф в прошлом сезоне, поэтому проигрыш даже в предсезонном матче воспринимался болельщиками особенно болезненно. Помимо прочего, в последней игре с красно-белыми динамовцы пропустили две шайбы в большинстве.

— Мы вернули «Спартаку» должок и сами забили в меньшинстве, а затем преуспели и в двух других матчах, — сказал «Известиям» генеральный директор «Динамо» Валерий Шанцев. — Летний хоккей тем и интересен, что в нем очень много ошибок в исполнении всех команд. Мы ничем не отличаемся от других. Команда «Динамо» еще сыгрывается, ребята под нагрузками — надо работать над многими элементами. Но мне понравилось, что у нашего коллектива появилась игра в большинстве в отличие от прошлого сезона. Ребята регулярно забивали в игре «5 на 4», и это вызывает оптимизм. Думаю, всё будет в порядке.

В ходе предсезонной подготовки тренерский штаб проводил ротацию в первой атакующей тройке, меняя партнеров для звездных Вадима Шипачева и Дмитрия Кагарлицкого. В подготовительный период с ними начинал играть Микс Индрашис, затем его сменил Даниил Тарасов. Однако на Кубке мэра он получил травму и в заключительном матче с ЦСКА Владимир Воробьев поставил в звено Андрея Алексеева, а при розыгрыше большинства — Дастина Бойда. По мнению главного тренера, Дмитрий Тарасов сможет вернуться в строй к началу сезона, а вот вернувшийся из Национальной хоккейной лиги (НХЛ) двукратный призер чемпионата мира защитник Андрей Миронов из-за травмы руки, полученной в матче со «Спартаком», выбыл из состава надолго.

— Я твердо уверен, что в плей-офф мы выйдем, — добавил Валерий Шанцев. — Наш состав был укомплектован этим летом, но в процессе тренировок и игр возникают проблемы. Кто знал, что Миронов выпадет на семь недель? Нужно усиление, поскольку такие неожиданности будут возникать и в ходе сезона. Для того и нужно руководство клуба, чтобы решать подобные вопросы.

ЦСКА считался фаворитом турнира, но неожиданно был разгромлен динамовцами в последнем матче. Ранее подопечные Игоря Никитина с трудом победили в концовке игры подмосковный «Витязь» (2:1) и уверенно обошли «Спартак» (3:0). Тренерский штаб и игроки армейцев с оптимизмом смотрят на предстоящий сезон, в котором снова попытаются взять штурмом вершину плей-офф.

— Мы разочарованы поражением от «Динамо», поскольку стараемся играть на победу даже в предсезонных матчах и турнирах, — сказал «Известиям» защитник ЦСКА Мэт Робинсон. — Сейчас у нас заключительный этап подготовки, поэтому случаются определенные ошибки и трудности в игре. Но я уверен, что к сезону мы подойдем в оптимальном состоянии и будем бороться за победу в каждой игре.

«Спартак» после удачного начала в матче с «Динамо» проиграл армейцам, а в последний день турнира в серии буллитов уступил «Витязю» (3:4). Тем не менее красно-белые готовы повторить успех прошлого сезона и выйти в плей-офф.

— Есть разочарование от последнего матча турнира, — сказал «Известиям» защитник «Спартака» Ярослав Дыбленко. — Точнее, от первого периода, на который мы вышли сонными, что и привело к неудачному началу. Провели хороший третий период, отыгрались со счета 1:3, но проиграли буллиты. К началу сезона нужно подтянуть дисциплину, чтобы не было таких провалов, как в первом периоде с «Витязем». В остальном, я считаю, команда готова к регулярному чемпионату, состояние у нас хорошее.

«Витязь» проиграл первые два матча, но и с ЦСКА, и с «Динамо» подмосковный клуб боролся на равных. В этих встречах, как и в победной игре со «Спартаком», подопечные Валерия Белова провалили лишь третьи периоды, что привело к потере очков.

— Хорошо, что мы победили в последнем матче. Это даст нам возможность войти в сезон с хорошими, позитивными эмоциями, — заявил «Известиям» нападающий «Витязя» Никита Комаров. — У нас собирается хорошая боевая команда. Хотим как минимум выйти в плей-офф и радовать болельщиков своей игрой. Пока не всегда и не всё получается. Есть небольшие нюансы, которые надо поправить, и тогда всё будет хорошо.

Первый матч в 11-м сезоне КХЛ «Динамо» проведет в воскресенье дома против уфимского «Салавата Юлаева». «Спартак» в этот же день на своем льду примет хабаровский «Амур». ЦСКА начнет сезон в Челябинске игрой против «Трактора», а «Витязь» в понедельник стартует в Нижнекамске матчем против «Нефтехимика».

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