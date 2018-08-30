КХЛ изменила систему начисления очков в регулярном чемпионате

Совет директоров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) внес изменения в регламент турнира. Система начисления очков изменена с трехочковой на двухочковую, говорится на официальном сайте КХЛ.

Заочное заседание совета директоров лиги прошло в четверг, 30 августа. В нем приняли участие 15 из 19 членов. Решение об изменении спортивного регламента было принято единогласно.

С сезона-2018/19 за любую победу будет начисляться два очка, за поражение в овертайме или в серии буллитов — одно очко.

До этого в КХЛ действовала трехочковая система: за победу в основное время — три очка, за победу в овертайме или по буллитам — два очка, за поражение в овертайме или в серии буллитов — одно очко.

Регулярный чемпионат сезона-2018/19 стартует 1 сентября. В Казани сыграют действующий обладатель Кубка Гагарина «Ак Барс» и финалист Западной конференции СКА.