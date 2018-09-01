Ярослав Дыбленко: «В НХЛ надо найти клуб, где тебя не будут зажимать»

Накануне старта сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в московский «Спартак» вернулся защитник Ярослав Дыбленко, знакомый нынешнему главному тренеру красно-белых Вадиму Епанчинцеву по работе в фарм-клубе мытищинского «Атланта» — команде Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) «Атланты». После двух сезонов в КХЛ в составе «Спартака» (2015–2017) игрок уехал в Национальную хоккейную лигу (НХЛ), подписав двухлетний двусторонний контракт с «Нью-Джерси Дэвилз». Однако после окончания предсезонного тренировочного лагеря россиянин был отправлен в фарм-клуб «Джерси» — команду Американской хоккейной лиги (АХЛ) «Бингемтон Дэвилз», базирующуюся в городе Бингемтон южной части штата Нью-Йорк.

После года за океаном Ярослав Дыбленко вернулся в Россию и провел предсезонный период в составе СКА, в 2017 году получившего права на игрока в обмен на нападающего Александра Хохлачева. В августе хоккеист перешел в «Спартак» и уже сыграл в его составе в Кубке мэра Москвы.

Во время турнира игрок дал интервью «Известиям», в котором поделился эмоциями от возвращения в стан красно-белых и рассказал о причинах неудач российских хоккеистов за океаном и предсезонной подготовке в составе петербургских армейцев.

— Быстро адаптировались к спартаковской системе?

— Я как будто вообще не уезжал. Легко и просто вписался обратно в «Спартак». В принципе, все команды в предсезонку тренируются одинаково, так что проблем не было.

— Вы работали с Вадимом Епанчинцевым в «Атлантах». Он сильно изменился с тех пор?

— Честно говоря, не помню, каким он был тогда. Это ведь было давно, мне тогда было всего 18 лет. Столько тренеров и систем у меня с тех пор поменялось... Но сейчас я вроде бы неплохо влился в работу с Вадимом Сергеевичем.

— После назначения главным тренером «Спартака» он выражал досаду, что вы уехали. Разговаривали с ним на эту тему тогда?

— Нет, особых разговоров не было. К моменту официального назначения Епанчинцева в «Спартак» я уже подписал контракт с «Нью-Джерси». Он знал об этом и всего лишь сказал, что в любое время ждет меня обратно и будет рад моему приезду, если вдруг у меня не сложится в НХЛ. И вот я в «Спартаке».

— Что вам дала предсезонная подготовка в составе СКА?

— Физическую форму. Мне там всё понравилось, и тренировки в том числе. Но сейчас я приехал к себе домой и очень рад этому. Готов помочь «Спартаку», несмотря на то что не с ним готовился к сезону. В СКА мне заложили хороший фундамент.

— Андрей Миронов говорил о «русском факторе» в НХЛ, когда вы можете не понравиться тренеру или менеджеру, после чего шансов заиграть не будет. У вас сложилась та же ситуация? Или нужно просто работать и всё придет?

— Наверное, у меня ситуация такая же, как и у Андрея Миронова. На самом деле начинаются мелкие придирки, всё это накапливается, и ты уже понимаешь, что дело-то не в твоей игре. А дело в том, что люди каким-то образом пытаются изменить твой менталитет. Убрать из тебя то, чем ты жил до этого. Они хотят, чтобы ты был как среднестатистический американец. Так же ходил, думал, ел, выполнял свою работу. Но так уже невозможно. И Миронов, и я поехали Северную Америку в таком возрасте, когда у нас уже жены есть, а у кого-то и дети. Не поменять человека, долго жившего с русским менталитетом. Пытаться заставить его перестроиться тяжело. В НХЛ нужно найти ту команду, в которой с этим будут мириться, не станут тебя зажимать, если ты пашешь и приносишь клубу пользу.

— Это относится к россиянам или ко всем европейцам?

— Я думаю, только к русским. К европейцам такого отношения нет. Если будет выбор между мной и европейцем, то выберут европейца.

— Но Александр Овечкин и Евгений Малкин не особо подстраивались под местный менталитет. Им сходит это с рук, потому что они суперзвезды?

— Не то чтобы из-за их суперзвездности... Просто клубы «Вашингтон» и «Питтсбург» с самого начала были в них очень заинтересованы. Всё сделали, чтобы Овечкин и Малкин были в их командах. Они ведь реально суперзвезды и были ими еще до отъезда из России. И в НХЛ готовы были идти на всё, на любые их капризы, лишь бы Александр и Евгений перешли к ним. Они решают игру «Вашингтона» и «Питтсбурга», делают погоду в своих командах. Миронов и я — не такие игроки. Мы погоду в своих клубах не делаем, мы обычные рабочие парни. Поэтому к нам и отношение другое.

— Вам нужен клуб вроде «Торонто Мэйпл Лифс», главный тренер которого Майк Бэбкок приезжает в Москву, чтобы пообщаться с Игорем Ожигановым за год до его переезда в Канаду?

— Да, такое отношение должно быть. Хороший пример с Бэбкоком и Ожигановым. Когда люди приезжают в Россию, хотят тебя видеть в своей команде. А не так, когда ведут разговоры на расстоянии телефонного звонка.

— Считаете, что в НХЛ вы не уступили бы защитникам третьего-четвертого звена вроде Кевина Биексы из «Анахайма»?

— Я вообще не уступлю никому из них. И даже первому звену не уступаю. Может быть, в большинстве я им проигрываю. Но по меньшинству и в целом по игре я не уступал им.

— Сергей Брылин до сих пор работает в «Бингемтоне»? Он пытался помочь вам попасть в главную команду?

— Он помогал адаптироваться, ничего плохого про работу с ним сказать не могу. Но как он мог пролоббировать мое попадание в главную команду «Джерси»? Он ведь тренер, а там тренеры почти ничего не решают. Может быть, только главный тренер имеет право голоса. В остальном ты зависишь от решений владельца и генерального менеджера.

— В бытовом плане город Бингемтон вам нравился?

— Нет — он никому не нравится (смеется). Мне нравился Нью-Йорк — мы с женой часто туда ездили.

— Вы закрыли для себя тему с НХЛ? Будете выступать только в России?

— У меня со «Спартаком» контракт на четыре года. Ну а что будет после, пока не загадываю. Я такой вопрос не ставлю, поскольку не знаю, что будет завтра.

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter