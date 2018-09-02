Иван Бочаров: «Хочу стать в «Динамо» номером один»

Сегодня в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) свой первый матч в новом сезоне проведет московское «Динамо». Подопечные Владимира Воробьева примут уфимский «Салават Юлаев». Одной из молодых надежд бело-голубых в предстоящем чемпионате может стать вратарь Иван Бочаров. В прошлом сезоне хоккеист часто подменял многолетнюю легенду динамовцев двукратного обладателя Кубка Гагарина Александра Еременко.

Минувшим летом 23-летний голкипер перенес травму руки, но восстановился к недавнему предсезонному турниру на Кубок мэра Москвы, где сыграл в одном из трех матчей — «Динамо» с его помощью победило «Витязь» (4:3). Накануне старта сезона Бочаров дал интервью «Известиям», в котором рассказал о своих шансах стать основным вратарем команды и прокомментировал переезд бело-голубых со стадиона «ВТБ Ледовый дворец» на Автозаводской на арену «Мегаспорт» на Ходынке.

— Ощущаете себя основным вратарем «Динамо»?

— На данный момент нет. Но для этого есть сезон, чтобы всё исправить.

— Чего ждете от предстоящего сезона КХЛ?

— Жду, что мы будем побеждать больше, уверенно войдем в плей-офф и там покажем, на что мы способны. От себя лично жду стать номером один, приносить пользу команде.

— Что нужно исправить команде по сравнению с прошлым сезоном, в котором вам не удалось пройти в плей-офф?

— Это решать тренерскому штабу и руководству. Думаю, летом они сделали всё возможное для этого. Теперь дело за нами.

— Как оцениваете итоги предсезонки?

— Ребята сыгрались. Стало больше комбинаций, начало работать большинство. Но всегда есть что улучшать. В первую очередь, меньшинство и игру в обороне.

— «Динамо» может составить конкуренцию лидерам западной конференции?

— Начну с того, что с таким составом мы легко можем составить конкуренцию ЦСКА и СКА. Мы это показали в последнем матче Кубка мэра, когда уверенно обыграли одного из лидеров чемпионата.

— Что скажете о переезде «Динамо» на «Мегаспорт»?

— Мне нравится арена «ВТБ Ледовый дворец». На «Мегаспорте» я отыграл всего один матч. Неплохая арена, но с нетерпением жду дебюта на новом стадионе «Динамо» в Петровском парке.

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter