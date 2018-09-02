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СКА разгромил «Ак Барс» и выиграл Кубок открытия КХЛ

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Петербургский СКА одержал победу над казанским "Ак Барсом", который является действующим обладателем Кубка Гагарина, в матче за Кубок открытия.

Встреча в Казани завершилась со счетом 6:1 (1:0, 2:1, 3:0) в пользу СКА. В составе победителей шайбы забросили Патрик Херсли, Никита Гусев, Виктор Тихонов, Илья Каблуков, Николай Прохоркин и Наиль Якупов. У проигравших отличился Альберт Яруллин, передает «Спорт-Экспресс».

Совет директоров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) ранее внес изменения в регламент турнира. Система начисления очков была изменена с трехочковой на двухочковую.

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