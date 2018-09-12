Виталий Меньшиков: «В Москве немного непривычно, но мне нравится»

Воспитанник челябинского хоккея Виталий Меньшиков перед началом чемпионата расстался с омским «Авангардом» и перебрался в московское «Динамо». Ранее сообщалось, что 29-летний защитник продлил контракт с омскими «ястребами» до 2020 года, однако в итоге «Авангард» инициировал расторжение контракта с опытным хоккеистом. Самыми расторопными на рынке оказались менеджеры бело-голубых, подписавшие габаритного защитника, обладающего поставленным броском и умеющего постоять за себя и партнеров. Виталий быстро влился в команду и уже завоевал доверие тренеров и одноклубников. Об адаптации в Москве, знакомстве с новым коллективом, старте сезона и настрое на ближайшие матчи после проигранного дерби с ЦСКА (1:3) он рассказал в интервью «Известиям».

— После расставания с «Авангардом» вы выразили желание попасть в клуб, который бы всерьез на вас рассчитывал. Желание сбылось?

— Конечно. Когда меня вызвали, мне сказали, что видят во мне игрока основного состава. Попросили, чтобы я спокойно занимался своей работой, показывал всё, что умею и проявлял свои сильные стороны во благо «Динамо». Мне помогли ребята, которых я знал еще до переезда. Это Вадим Шипачев и Дмитрий Кагарлицкий — они помогли влиться в коллектив, объяснили, что и как. Помогли и с решением некоторых бытовых вопросов. С остальными ребятами мы тоже быстро нашли общий язык. Сразу видно, что коллектив классный и вообще команда очень дружная.

— Как проходит ваша адаптация в Москве?

— Раньше я бывал в Москве не больше недели. Немного непривычно, но мне нравится.

— Семью уже перевезли? Где планируете разместиться — в центре или за городом?

— Супруга и двое детей приедут в течение пары недель. Пока ищем жилье, планируем жить поближе к Новогорску — снять там коттедж или квартиру.

– Вы провели предсезонку с «Авангардом», хорошо знаете плюсы и минусы омичей. В чем они были сильнее, когда разгромили «Динамо» со счетом 5:1?

— Думаю, они были свежее. Хартли (Боб Хартли, главный тренер «Авангарда». — «Известия») строил всю подготовительную работу на льду, почти не было упражнений на земле. Именно на свежести они нас и переиграли. Не знаю, правда, надолго ли их хватит и как они будут поддерживать такую форму весь сезон. Но это не наше дело. Также надо было действовать построже в обороне — получалось, что нас «отрезали» и было много выходов «3 в 2» и «2 в 1». Такого нельзя было допускать.

— А что произошло в первом периоде матча с армейцами, которые реализовали все три попытки розыгрыша лишнего?

— Мы разбирали соперника, готовились. Но нельзя, во-первых, столько удаляться и давать сопернику играть «5 на 4», особенно ЦСКА. Во-вторых, стоило сыграть поплотнее, ближе к своим воротам.

— Что думаете о ближайших матчах в Риге и Братиславе?

— Что тут думать? Едем только побеждать, других вариантов нет, отступать нам некуда (во вчерашнем матче с рижанами бело-голубые потерпели поражение со счетом 1:3. — «Известия»).

— Вы известны в первую очередь как защитник-«домосед» с упором на силовую игру. Вас не пробовали хотя бы на тренировках ставить в большинство — с учетом, что у вас очень неплохой бросок?

— Пока, по сути, я провел с командой всего несколько тренировок, игры идут одна за другой. Что же до большинства, то да, у меня очень хороший бросок, особенно с ходу. Также могу сыграть и на пятаке, закрыть вратаря, создать «трафик».

— Хотите стать динамовским Здено Харой (защитник и капитан клуба НХЛ «Бостон Брюинс», самый габаритный игрок Северной Америки)?

— Ладно вам (смеется). Но в большинстве, при броске с ходу, я точно могу быть полезен «Динамо».

— Как играется в паре с Дмитрием Вишневским?

— Хорошо. Он опытный, добротный защитник, мы вместе играли в сборной еще три года назад на Кубке Карьяла. Так что мы хорошо знакомы.

— Как вам молодые защитники бело-голубых? Прибыльскому еще нет 18 лет, Волков и Зайцев всего на пару лет постарше...

— Ребята молодцы, стараются. Видно, что у них есть уверенность в себе — наберутся опыта и станут игроками очень достойного уровня. У молодых еще нет мусора в голове, каких-то рамок, и они выглядят посмелее, чем хоккеист в 25–27 лет, которого немножко «задавили», и он всего боится. Я это так вижу.

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