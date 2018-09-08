Максим Игнатович: «Надо переламывать неудачное начало сезона»

«Сибирь» неожиданно для экспертов и болельщиков провалила старт сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). При этом в прошлом регулярном чемпионате после назначения главным тренером Владимира Юрзинова команда из Новосибирска успешно провела вторую часть розыгрыша. В 17 его последних матчах «Сибирь» одержала 13 побед и оказалась в шаге от плей-офф.

Ожидалось, что клуб с первых же матчей заявит о себе и в новом сезоне, но дело обернулось тремя проигрышами на старте чемпионата. Сначала была упущена победа в Череповце над «Северсталью» (2:3), затем случился разгром в Ярославле от «Локомотива» (0:5), но апофеозом неудач стал выезд новосибирцев в Москву к «Динамо». «Сибирь» вела со счетом 3:1 в начале второго периода и, казалось, дожмет пребывающих в состоянии перестройки бело-голубых, но в итоге проиграла 3:6.

После этого матча защитник новосибирской команды Максим Игнатович в интервью «Известиям» посетовал на неважную игру своего коллектива в неравных составах и пообещал переломить неудачный старт сезона.

— Мы увидели отличное начало матча, две шайбы за 10 минут. Что же произошло дальше?

— Даже не знаю… Нахватали удалений, пропустили гол… Где-то мы, наверное, дрогнули, где-то динамовцы переломили. Особенно — во втором периоде, когда у них стало всё получаться. Ну и еще раз отмечу, что нас подвели ненужные удаления, которые бело-голубые реализовали. Мы же, играя в численном большинстве, были не так результативны, как «Динамо».

— 11 пропущенных шайб за две игры — это неудачная игра вратаря или команда должна больше помогать своим голкиперам?

— У нас нет деления на нападающих, защитников и вратарей. Есть команда, и мы все вместе ответственны как за большое количество пропущенных шайб, так и за неудачный старт сезона в целом. Будем анализировать, почему такое происходит, и все вместе исправлять ситуацию.

— Как планируете прервать эту череду неудач? Чего ждать от «Сибири» в следующих играх — в частности, в матче с рижским «Динамо»?

— Будем выходить и биться только за победу, надо переламывать неудачно складывающееся начало сезона, по-другому никак. Всем вместе.

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