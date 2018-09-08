Прямой эфир

Максим Игнатович: «Надо переламывать неудачное начало сезона»

Защитник «Сибири» — о провальном старте новосибирского клуба в регулярном чемпионате КХЛ, упущенной победе над московским «Динамо» и следующих играх
0
Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

«Сибирь» неожиданно для экспертов и болельщиков провалила старт сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). При этом в прошлом регулярном чемпионате после назначения главным тренером Владимира Юрзинова команда из Новосибирска успешно провела вторую часть розыгрыша. В 17 его последних матчах «Сибирь» одержала 13 побед и оказалась в шаге от плей-офф.

Хоккейная среда
Клубы КХЛ завершают второй тур регулярного чемпионата

Ожидалось, что клуб с первых же матчей заявит о себе и в новом сезоне, но дело обернулось тремя проигрышами на старте чемпионата. Сначала была упущена победа в Череповце над «Северсталью» (2:3), затем случился разгром в Ярославле от «Локомотива» (0:5), но апофеозом неудач стал выезд новосибирцев в Москву к «Динамо». «Сибирь» вела со счетом 3:1 в начале второго периода и, казалось, дожмет пребывающих в состоянии перестройки бело-голубых, но в итоге проиграла 3:6.

После этого матча защитник новосибирской команды Максим Игнатович в интервью «Известиям» посетовал на неважную игру своего коллектива в неравных составах и пообещал переломить неудачный старт сезона.

 Мы увидели отличное начало матча, две шайбы за 10 минут. Что же произошло дальше?

— Даже не знаю… Нахватали удалений, пропустили гол… Где-то мы, наверное, дрогнули, где-то динамовцы переломили. Особенно — во втором периоде, когда у них стало всё получаться. Ну и еще раз отмечу, что нас подвели ненужные удаления, которые бело-голубые реализовали. Мы же, играя в численном большинстве, были не так результативны, как «Динамо».

 11 пропущенных шайб за две игры — это неудачная игра вратаря или команда должна больше помогать своим голкиперам?

— У нас нет деления на нападающих, защитников и вратарей. Есть команда, и мы все вместе ответственны как за большое количество пропущенных шайб, так и за неудачный старт сезона в целом. Будем анализировать, почему такое происходит, и все вместе исправлять ситуацию.

 Как планируете прервать эту череду неудач? Чего ждать от «Сибири» в следующих играх — в частности, в матче с рижским «Динамо»?

— Будем выходить и биться только за победу, надо переламывать неудачно складывающееся начало сезона, по-другому никак. Всем вместе.

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Сергей Коньков: «Был бы вариант остаться в «Сибири», я бы остался»
Нападающий владивостокского «Адмирала» — о старте сезона в КХЛ и переезде из Новосибирска
Микс Индрашис: «Хёрнинг — это деревня»
Хоккеист сборной Латвии — о сенсационном выходе в четвертьфинал мирового первенства, причинах неудачи в матче со шведами и переходе в московское «Динамо»

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017