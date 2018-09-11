Дастин Бойд: «Нам нужно все 60 минут играть на максимуме»

Сегодня в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) свой первый выездной матч в сезоне проведет московское «Динамо». Бело-голубые сыграют со своими рижскими одноклубниками. Уже послезавтра подопечным Владимира Воробьева предстоит гостевая игра с братиславским «Слованом».

Пока старт команды в новом сезоне можно назвать неудачным. Москвичи одержали лишь одну победу в четырех матчах домашней серии, переиграв новосибирскую «Сибирь» (6:3). При этом «Динамо» в овертайме уступило уфимскому «Салавату Юлаеву» (2:3), также потерпело разгром от омского «Авангарда» (1:5) и уступило московскому ЦСКА (1:3) в основное время.

После проигрыша армейцам канадский нападающий бело-голубых Дастин Бойд в интервью «Известиям» высказал мнение о причинах неудач своего клуба, поделился ожиданиями от матча с рижским «Динамо» и выразил надежду, что его команда способна выправить положение.

— С чем связан неудачный старт «Динамо»?

— Все наши поражения были разными. В матче с ЦСКА нас подвели удаления в первом периоде. У соперника отличное большинство, что сказалось на исходе встречи. Считаю, что в дальнейшем мы показывали хорошую игру, но неудачно действовали на завершающей стадии. А матч с «Авангардом» был особенным. Первый период получился очень жестким, мы пропустили три шайбы, было много бросков по нашим воротам. Соперник нас в этот отрезок полностью переиграл — так начинать матч нельзя. В этом у нас были проблемы и с ЦСКА, и с «Авангардом».

— При этом «Салавату Юлаеву» вы проиграли третий период?

— Думаю, весь матч была равная игра. Главное — они играли как одна команда и нашли способ пробиться через нашу систему. Нам тоже нужно играть как одна команда. Тогда мы начнем выигрывать.

— Как отреагировали на решение главного тренера не включать вас в заявку на матч с «Сибирью», а в игре с ЦСКА выставить в четвертом звене?

— Я не хочу обсуждать тренерские решения. Если они приняты — значит, я должен улучшать свою игру. Буду делать это к следующим матчам.

— Первые матчи сезона вы отыграли в разных звеньях. Тяжело было перестраиваться?

— Ну, знаете, у нас были и есть травмы среди нападающих. Для Даниила Тарасова игра с «Авангардом» была первой после травмы, так что он очень радовался возможности выйти на лед и сыграл неплохо. Сейчас выбыл Андрей Алексеев. Нам нужно еще поиграть вместе с тем же Тарасовым или другими парнями, притереться, найти общий ритм.

— Чего ждете от выездных матчей в Риге и Братиславе?

— Обе команды очень хорошие, и нам нужно начинать играть лучше. В предыдущих матчах мы в отдельных периодах играли качественно. Но мы можем все 60 минут так играть, если будем одной командой. Нам нужно всё время играть на максимуме — тогда у нас будет возможность одержать победу. Нам нужно начинать выигрывать. Нужно, чтобы каждый из нас показывал лучший хоккей.

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