Прямой эфир

Дастин Бойд: «Нам нужно все 60 минут играть на максимуме»

Хоккеист московского «Динамо» — о неудачном старте команды в КХЛ, поражениях в домашней серии и предстоящих выездах в Ригу и Братиславу
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сегодня в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) свой первый выездной матч в сезоне проведет московское «Динамо». Бело-голубые сыграют со своими рижскими одноклубниками. Уже послезавтра подопечным Владимира Воробьева предстоит гостевая игра с братиславским «Слованом».

Пока старт команды в новом сезоне можно назвать неудачным. Москвичи одержали лишь одну победу в четырех матчах домашней серии, переиграв новосибирскую «Сибирь» (6:3). При этом «Динамо» в овертайме уступило уфимскому «Салавату Юлаеву» (2:3), также потерпело разгром от омского «Авангарда» (1:5) и уступило московскому ЦСКА (1:3) в основное время.

После проигрыша армейцам канадский нападающий бело-голубых Дастин Бойд в интервью «Известиям» высказал мнение о причинах неудач своего клуба, поделился ожиданиями от матча с рижским «Динамо» и выразил надежду, что его команда способна выправить положение.

— С чем связан неудачный старт «Динамо»?

— Все наши поражения были разными. В матче с ЦСКА нас подвели удаления в первом периоде. У соперника отличное большинство, что сказалось на исходе встречи. Считаю, что в дальнейшем мы показывали хорошую игру, но неудачно действовали на завершающей стадии. А матч с «Авангардом» был особенным. Первый период получился очень жестким, мы пропустили три шайбы, было много бросков по нашим воротам. Соперник нас в этот отрезок полностью переиграл — так начинать матч нельзя. В этом у нас были проблемы и с ЦСКА, и с «Авангардом».

 При этом «Салавату Юлаеву» вы проиграли третий период?

— Думаю, весь матч была равная игра. Главное — они играли как одна команда и нашли способ пробиться через нашу систему. Нам тоже нужно играть как одна команда. Тогда мы начнем выигрывать.

Как отреагировали на решение главного тренера не включать вас в заявку на матч с «Сибирью», а в игре с ЦСКА выставить в четвертом звене?

— Я не хочу обсуждать тренерские решения. Если они приняты — значит, я должен улучшать свою игру. Буду делать это к следующим матчам.

 Первые матчи сезона вы отыграли в разных звеньях. Тяжело было перестраиваться?

Ну, знаете, у нас были и есть травмы среди нападающих. Для Даниила Тарасова игра с «Авангардом» была первой после травмы, так что он очень радовался возможности выйти на лед и сыграл неплохо. Сейчас выбыл Андрей Алексеев. Нам нужно еще поиграть вместе с тем же Тарасовым или другими парнями, притереться, найти общий ритм.

Чего ждете от выездных матчей в Риге и Братиславе?

— Обе команды очень хорошие, и нам нужно начинать играть лучше. В предыдущих матчах мы в отдельных периодах играли качественно. Но мы можем все 60 минут так играть, если будем одной командой. Нам нужно всё время играть на максимуме — тогда у нас будет возможность одержать победу. Нам нужно начинать выигрывать. Нужно, чтобы каждый из нас показывал лучший хоккей.

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017