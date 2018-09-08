Юусу Хиетанен: «С ЦСКА нужно весь матч играть на максимуме»

Сегодня московское «Динамо» в дерби с ЦСКА завершит свою стартовую домашнюю серию в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Начало сезона выдалось для бело-голубых противоречивым. В первом матче подопечные Владимира Воробьева в третьем периоде упустили преимущество над «Салаватом Юлаевым» и проиграли уфимцам в овертайме (2:3). Затем «Динамо» было разгромлено омским «Авангардом» (1:5). Однако в четверг команда сумела спастись во встрече с новосибирской «Сибирью» — москвичи проигрывали 1:3, но в итоге победили 6:3.

О предстоящем дерби с армейцами, первых матчах сезона и причинах нестабильной игры в интервью «Известиям» рассказал один из старожилов «Динамо», финский защитник Юусу Хиетанен.

— Разочарованы результатами первых игр?

— Да, конечно, мы можем сыграть лучше. Я думаю, матч с «Салаватом Юлаевым» никак не мог закончиться с таким неудачным для «Динамо» результатом — это была совсем другая игра, чем с «Авангардом». Уфимцы забили нам в самом конце основного времени, на последних шести минутах, но характер матча не предполагал такого. Мы хорошо выступили против «Салавата Юлаева» в первых двух периодах и знаем, что можем сыграть лучше. Это показал матч с «Сибирью». Теперь надо продолжать играть с той же отдачей и реализацией моментов. Тогда мы сможем побеждать и ЦСКА, и других соперников.

— В чем причины провала в матче с «Авангардом»?

— Мы плохо начали игру и дали им выиграть. В начале они смогли забить пару шайб, мы очень пассивно отыграли первые минуты и не смогли больше вернуться в игру. В итоге они забили пять шайб, а мы всего одну. Трудно сказать что-то еще.

— Каковы шансы на успех в матче с ЦСКА?

— Мы можем победить, если будем показывать свой лучший хоккей все 60 минут основного времен, а не на отдельных отрезках. Нам надо начинать регулярно побеждать и стабильно показывать хорошую игру.

— Этот матч с армейцами будет отличаться от игры на Кубке мэра, когда ваша команда победила ЦСКА со счетом 4:1?

— Думаю, да. Это разные матчи и разные турниры. Сейчас будет официальная встреча — уровень совершенно другой. Нам надо продемонстрировать свой уровень. Нужно, чтобы каждый хоккеист нашей команды сыграл с ЦСКА на максимуме возможностей.

— Что вы думаете о новых защитниках московского «Динамо» — новичке Виталии Меньшикове и молодом Андрее Прибыльском?

— Рад, что они присоединились к нам. Конечно, пока прошло всего две игры, впереди еще 60. Сезон будет долгим. И нам очень нужны такие защитники, как они. Но сейчас всей команде нужно играть лучше.

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