Никита Серебряков: «Докажем критикам, что «Адмирал» похоронили зря»

Владивостокский «Адмирал», до начала сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) считавшийся многими экспертами заведомым аутсайдером, сумел набрать очки в первых матчах. В стартовой выездной игре подопечные Сергея Светлова по буллитам обыграли ХК «Сочи» (5:4), а затем при неплохом по качеству хоккее проиграли в Москве «Спартаку» (1:3). Встреча в Сочи завершилась победой во многом за счет вратаря «моряков» Никиты Серебрякова, отразившего три буллита в послематчевой серии. В концовке игры в Москве 22-летнему голкиперу пришлось оставить свои ворота, уступив место шестому полевому игроку.

После матча против красно-белых Никита Серебряков дал интервью «Известиям», в котором поделился мнением о вратарских навыках своих партнеров по команде, старте сезона и новой системе подсчета очков в регулярном чемпионате.

— Как вам Константин Глазачев в качестве вратаря?

— Ну там не только Костя отличился (смеется). Угол (защитник «Адмирала» Александр Угольников. — iz.ru) поймал на себя шайбу, еще пара человек. Молодцы, подменили меня.

— Как оцените старт «Адмирала» в сезоне?

— Начали хорошо, выиграли у «Сочи». Со «Спартаком» тоже должны были отыгрываться. Но случился третий гол, который чуть-чуть нас надломил. А так старт нормальный. Работаем дальше.

— Качество игры команды вас удовлетворяет?

— Да, хорошо играли. Атаковали, имели моменты — надо было забивать.

— В первом периоде спартаковцы буквально «обстучали» штангу и перекладину ваших ворот. Это вы их «заколдовали», как вратарь футбольного «Спартака» Артем Ребров, который целует стойку ворот перед матчами?

— Нет (смеется). Мало за кем слежу, поэтому вряд ли стоит связывать Реброва и эти попадания «Спартака» в штанги.

— Что изменилось в игре «Адмирала» под руководством тренерского штаба Сергея Светлова?

— Пришли новые тренеры, привнесли свою тактику. Ребята по ней играют. Но я подробностей не знаю — не лезу в командные дела и их тактику. Я тренируюсь ловить шайбу.

— Перед сезоном «Адмирал» многие заранее считали аутсайдером. Чего ждать от вашей команды в этом сезоне? Готовы бороться за место в плей-офф?

— Конечно. Я считаю, что у нас неплохой состав. И то, что нас заранее похоронили, — это даже плюс. Сейчас докажем критикам, что они неправы и «Адмирал» похоронили зря.

— Как отнеслись к новому регламенту КХЛ, согласно которому за победу в основное время присуждается не три, а два очка?

— Считаю, это хорошо. Будет больше борьбы в турнирной таблице. Не будет большого разрыва между клубами по очкам. И у всех команд появится больше шансов побороться за выход в плей-офф.

— Получается, цена упущенной вами в Сочи победы уже не так высока?

— Ну да. Не так обидно уже выигрывать по буллитам или в овертайме.

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter