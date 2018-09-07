Никита Филатов: «Главное, что «Спартак» выиграл две первые игры»

Сегодня в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) московский «Спартак» примет у себя дома китайский «Куньлунь Ред Стар». Первые два матча на своем льду красно-белые выиграли - подопечные Вадима Епанчинцева одержали победы над хабаровским «Амуром» (6:3) и владивостокским «Адмиралом» (3:1). После второй игры нападающий «Спартака» Никита Филатов дал интервью «Известиям», в котором оценил старт своей команды и качество ее игры.

- В течение первого периода у обеих команд было много моментов. У вас несколько ударов в штангу и перекладину, у «Адмирала» - незасчитанные голы. Почему счет был открыт только в середине второго периода?

- Были моменты. Не сказать, что много. Шла очень плотная игра. «Адмирал» вышел на лед очень заряженным. Команда у них рабочая, хорошо подготовленная физически. Прошел достаточно плотный первый период. И у нас была штанга, и им не засчитали пару голов – они забивали коньками. Матч мог пойти по-другому, забей «Адмирал» первым. Хорошо, что мы смогли реализовать большинство и сразу забросили вторую шайбу. Это помогло нам раскрыть игру. «Адмиралу» надо было отыгрываться. На третий период мы вышли с установкой построже сыграть в обороне, поймать соперника и дождаться своего момента – это у нас получилось.

- Держали в голове, что нельзя повторить второй период матча с «Амуром», когда соперник, проигрывая 1:4, сократил разрыв в счете до 3:4?

- Естественно. Поэтому и поговорили об этом во втором перерыве. Мы вели в счете 2:1, но при этом давали «Адмиралу» создавать моменты. Сутью установки было сыграть третий период построже, повнимательнее в обороне. В общем, поосторожнее. И, насколько я помню, в третьем периоде у «Адмирала» уже особо не было моментов у наших ворот.

- Не раздражало то, что в конце, когда «Адмирал» снял с игры вратаря, «Спартак» несколько раз выходил на пустые ворота, но попадал в закрывавших их полевых игроков?

- Не знаю. Может быть, это раздражало тех, кто не попадал. Но когда ведешь 3:1, это, по большому счету, уже второстепенно.

- Насколько важным было так удачно начать сезон?

- А вы как считаете? Важны четыре очка из четырех? Или нам можно было проиграть две игры, а потом - когда-то в январе - их забрать? Наверное, лучше набирать их и сейчас, и в январе. Игр у нас всего 62. Две уже выиграны. Осталось провести 60 матчей и постараться их выиграть.

- Как оцените качество игры «Спартака» в этих двух матчах?

- Были позитивные и негативные моменты. С тем же Хабаровском пропустили два гола, ведя в счете 4:1. А с «Адмиралом» первый период был не самым удачным. Поэтому, как и в любой игре, есть хорошие моменты, и есть не очень. Главное - «Спартак» выиграл две первые игры.

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