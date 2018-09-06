Денис Зернов: «В выходные подберу жилье в Балашихе»

Сегодня в Череповце местная «Северсталь» примет омский «Авангард» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Омичи выдали наиболее мощный старт по итогам первых двух матчей. Команда Боба Хартли на выезде разгромила ярославский «Локомотив» (4:0) и московское «Динамо» (5:1).

На следующей неделе «ястребам» предстоит провести первую домашнюю серию, которая в связи с аварийным состоянием «Омск Арены» пройдет не в их родном городе. В новом сезоне команда будет играть домашние матчи в подмосковной Балашихе.

После игры с динамовцами «Известия» поговорили с нападающим «Авангарда» Денисом Зерновым. В предыдущих сезонах хоккеист был лидером покинувшей КХЛ тольяттинской «Лады», весной 22-летний форвард привлекался к играм национальной и олимпийской сборной России, а в межсезонье им активно интересовался магнитогорский «Металлург». В интервью «Известиям» Денис Зернов рассказал о двух разгромных победах в стартовавшем сезоне, переезде в Балашиху и амбициях в нынешнем розыгрыше КХЛ.

— За счет чего удалось разгромить «Локомотив» и «Динамо»?

— Мы просто играли в хоккей, который от нас требуют тренеры. Он приносит результат.

— Счет в обоих матчах отображает реальное соотношение сил между «Авангардом» и соперниками?

— Думаю, да. Мы много бросаем, создаем много опасных моментов. Если ты постоянно нагнетаешь давление у чужих ворот, это обязательно приводит к голам.

— Что дала вам работа с североамериканским тренерским штабом?

— Много деталей, много новых моментов, которые нам помогают. Мы видим по этим двум матчам, что это приносит результат. Будем продолжать играть так же.

— Не боитесь, что столь удачный старт в дальнейшем может обернуться спадом?

— Нет, не боимся (улыбается).

— Уже подобрали жилье в Балашихе?

— Еще нет. Сейчас будут выходные — подберу.

— Уже успели изучить город и арену?

— Мы уже потренировались на арене. Провели там две тренировки. По городу погулять и осмотреться времени пока не было. Сейчас приедем из Череповца, будет время посмотреть Балашиху, выбрать квартиру.

— Арена и лед понравились?

— Лед еще надо доработать. А в остальном всё отлично.

— После истории с аварийным состоянием «Омск Арены» не было страшно выходить против «Динамо» во дворце спорта «Мегаспорт», в котором несколько лет назад выявили схожие проблемы?

— Знаю об этих проблемах. Но сейчас страшно не было. Всё ведь наладилось в «Мегаспорте». Отличная арена, отличный лед. Всё нормально.

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