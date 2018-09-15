Юрий Яковлев: «В дорогостоящих проектах «Локомотив» не участвует»

Сегодня в Ярославле местный «Локомотив» примет череповецкую «Северсталь» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). «Железнодорожники» удачно начали сезон, проиграв лишь стартовый матч против омского «Авангарда» (0:4). Главный тренер ярославцев Дмитрий Квартальнов ввел в состав огромное количество молодежи, с которой в дальнейшем было одержано четыре победы подряд, включая выездную над одним из фаворитов лиги — московским ЦСКА (3:1).

После матча президент «Локомотива» Юрий Яковлев, возглавляющий этот пост с 1990 года, ответил на вопросы «Известий», оценив стартовый отрезок сезона, рассказав о результатах селекции клуба и прокомментировав ситуацию с аварийным состоянием домашнего стадиона омского «Авангарда».

— Как оцените старт сезона?

— Оцениваю положительно. Всё хорошо. Есть стратегия клуба, выполняем задуманное. Но эйфории нет. Рады тому, что сбывается.

— Дмитрий Квартальнов считает, что ваша молодежь должна не только помогать легионерам, но и выходить на первые роли...

— Так они и выходят.

— Александр Елесин — игрок уровня сборной России?

— Давно.

— Сейчас в НХЛ только на просмотровые контракты претендует большое количество опытных игроков с именами. Смотрите в их сторону?

— В части приглашения к нам? Это маловероятно, поскольку ситуация в нашем хоккее такова, что игроков мало, а команд много. То есть существует дефицит игроков. Получается, что каждый из них стоит очень дорого. Я думаю, мы не будем участвовать в этой конкуренции, потому что это большие затраты. И наша стратегия, наша концепция такова: «Локомотив» пытается дать дорогу молодым и при этом не участвовать в дорогостоящих проектах.

— Исключение из КХЛ «Лады» и «Югры» сократило дефицит игроков, создало рынок?

— Конечно, нет. Потому что на этот рынок попали ребята среднего уровня. Они мало интересуют команды, которые претендуют на решение серьезных задач.

— Рассматривали вариант приглашения Дениса Зернова, за которого «Авангард» выиграл жесткую конкуренцию у «Металлурга»?

— Нет. Мы исходим из того, что у нас очень много своей талантливой молодежи. Зачем нам бороться за Зернова, платить деньги?

— Довольны легионерами «Локомотива»?

— Мы будем довольны, когда выиграем. Чемпионат, например. А так мы всегда недовольны. Но теми ребятами, которые у нас есть, мы восхищаемся. Они — хорошие люди и сильные игроки. Я не говорю надуманные вещи. Но нужно выиграть. Если выиграем, будем рады.

— Как отреагировали на ситуацию с ареной в Омске?

— Очень сложный вопрос. Не понимая всего, трудно судить. Я бы не стал на эту тему рассуждать. Это серьезная проблема. Может быть, не беда, поскольку все живы и здоровы. Но это проблема. Пусть люди в Омске и «Авангарде» разбираются.

— Арена в Ярославле была открыта в 2001 году и проблем с ней до сих пор не было...

— Об этом никогда не думаешь. Пытаешься сделать качественно, пытаешься найти правильный проект, правильных строителей. Но не думаешь, что может произойти такое.

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