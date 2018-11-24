Дмитрий Шикин: «Обидно за вратарей, когда их разрывают на Матче звезд»

Завтра хоккеисты «Сочи» начнут дальневосточную выездную серию в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Подопечные Сергея Зубова сыграют с китайским «Куньлунь Ред Стар». После этого их ждут матчи с хабаровским «Амуром» и владивостокским «Адмиралом». Пока у южной команды четырехдневный перерыв после выездной встречи с лидером Западной конференции — ЦСКА, проигранной со счетом 0:2. Несмотря на это поражение, «Сочи» по-прежнему уверенно идет в зоне плей-офф. В интервью «Известиям» вратарь команды Дмитрий Шикин рассказал о том, как проходила игра с армейцами и почему южан нет в первых двух списках участников Матча всех звезд КХЛ, который состоится в январе.

— «Сочи» не в первый раз навязывает борьбу ЦСКА. За счет чего удается с ним играть на равных?

— Для нас нет разницы, кто соперник — «Динамо» (Минск), СКА или ЦСКА. На каждую игру выходим биться. У нас нет каких-то звезд, которые стопроцентно сделают результат. У нас рабочая команда. Мы каждый матч стараемся сделать свою игру лучше и поэтому создаем проблемы любому сопернику.

— ЦСКА постоянно вяжет соперников в обороне, не дает раскатиться, встать в зоне. У вас была проблема с бросками из выгодных позиций?

— Это скорее вопрос к нападающим. Мое видение, что в ЦСКА идет хорошая тактическая работа с защитниками, поставлена игра в обороне, и действительно убойных стопроцентных моментов команды зачастую против армейцев не имеют.

— Что скажете о ближайших матчах?

— Сейчас нас ждет очень сложный выезд на Дальний Восток. Нам после ЦСКА дали один выходной, чтобы подкопить сил. Потом разберем игру, тренеры подскажут определенные моменты, и пойдем в новый путь за победами.

— Удивило, что «Сочи» идет в зоне плей-офф, но никого из игроков команды ни болельщики, ни журналисты не позвали на Матч звезд?

— Это дело журналистов и болельщиков. Если честно, я даже не в курсе был, что от нашей команды никого не выбрали. Это какой-то журналистский промах (улыбается). Не могу это объяснить.

— Если бы голосовали сами, кого бы выделили в своей команде и вообще в КХЛ?

— В своей команде 100% я проголосовал бы за Никиту Щитова и Эрика О’Делла. Это наши лидеры, которые всегда держат уровень, помогают ребятам внутри команды. Что касается КХЛ, то тут очень много звезд — те же Сергей Мозякин, Никита Гусев, Кирилл Капризов, Павел Дацюк. Такие игроки всегда могут украсить подобные матчи.

— Сами бы хотели попасть на такое мероприятие, или это лишняя нагрузка посреди сезона?

— Я не знаю, я ни разу не был на Матче всех звезд, поэтому трудно сказать. Конечно, хочется туда попасть, испытать эти эмоции. Но мое мнение — вратарей на Матче звезд постоянно разрывают, забивая им так много голов, что даже становится их жалко, обидно за коллег. Конечно, вызов на такое мероприятие — это подтверждение некоего статуса. Значит, ты стабильно показываешь высокий, звездный уровень.

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