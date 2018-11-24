Многосерийное армейское дерби: ЦСКА и СКА проведут очередную встречу

Сегодня в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) состоится самый статусный матч регулярного чемпионата. Московский ЦСКА примет на своем льду петербургский СКА. За последний месяц это будет уже третье армейское дерби.

— Мы ничуть не пресытились матчами с петербуржцами, — поделился своим мнением с «Известиями» нападающий ЦСКА Михаил Григоренко. — Хорошо, что лига сделала такое расписание, когда у нас много игр против СКА. И для болельщиков радость, что они часто могут видеть встречи команд такого уровня.

Первый в сезоне матч между командами прошел в Санкт-Петербурге 21 октября. Тогда ЦСКА победил по буллитам (2:1). 5 ноября они играли уже в Москве — красно-синие вновь оказались сильнее (3:1). В предыдущем сезоне подопечные Игоря Никитина выбили СКА из Кубка Гагарина, победив (4:2) по итогам шести матчей серии финала Западной конференции. При этом в прошлом регулярном чемпионате армейские коллективы играли друг против друга всего дважды.

— Мы серьезно готовимся к игре с командой из Санкт-Петербурга, одним из фаворитов КХЛ, — отметил в разговоре с «Известиями» форвард ЦСКА Грег Скотт. Каждый матч против СКА у нас получается очень зрелищным. Понимаем, что после двух поражений в этом сезоне и поражения в финале конференции предыдущего Кубка Гагарина клуб сделает всё, чтобы победить нас. Поэтому ждем жесткой и сложной встречи, но будем играть на победу.

ЦСКА сыграет со СКА спустя три дня после победы над «Сочи» (2:0). Несмотря на преимущество, армейцы до последней минуты вели с минимальным счетом, забросив вторую шайбу в пустые ворота.

— Мы играли большую часть матча очень хорошо, но не забивали голы в хороших моментах, поэтому до последней минуты соперник имел шанс отыграться, — добавил Грег Скотт. — Мы набрали отличный ход в последние два месяца, демонстрируем очень качественный хоккей и почти не проигрываем. Но многие соперники играют против нас с двойной отдачей, поэтому иногда бывают такие трудности, как против «Сочи».

Ранее армейцы не без труда побеждали уступающие им в классе команды, но в последний месяц они стали уверенно играть с позиции силы как против середняков и аутсайдеров, так и против своих прямых конкурентов. При этом в ЦСКА отмечают, что и в матче с «Сочи» показали качественный хоккей.

— Не сказал бы, что мы играли хуже, чем в прошлых встречах, — подчеркнул Михаил Григоренко. — «Сочи» — очень неуступчивый соперник. Все отрабатывают в обороне и быстро бегут в атаку. Но мы не пропустили ни одной шайбы, так что к нашей защите не может быть претензий. А в атаке создали много моментов, но большинство из них не реализовали – из-за этого долго был скользкий счет. Но мы оказались чуть лучше и выиграли.

Победа над «Сочи» стала для ЦСКА 11-й подряд. В случае победы над СКА красно-синие повторят свою же выигрышную серию первой половины осени, прерванную поражением дома от «Куньлунь Ред Стар» (3:4). Всего за последние два месяца армейцы победили в 23 матчах из 24-х.

— Конечно, всегда приятно выиграть, — заявил Михаил Григоренко. — Но стараемся победным сериям большого внимания не уделять. Предпочитаем думать о каждом ближайшем сопернике и настраиваться на него.

По мнению олимпийского чемпиона — 2018, матч против СКА будет традиционно увлекательным для армейских дерби.

— Накал будет такой же, как и раньше, — резюмировал хоккеист. — Много силовой борьбы, поскольку каждая команда желает победить во что бы то ни стало. Трудно сказать, сколько будет голов — тут встреча может сложиться по-разному. Главное — победить, даже если счет будет всего 1:0.

Четвертый матч СКА и ЦСКА состоится в Санкт-Петербурге 22 декабря.

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter