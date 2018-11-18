Геннадий Величкин о матче против СКА: «Это будет славная охота»

Сегодня в Санкт-Петербурге местный СКА примет магнитогорский «Металлург». Гости проводят первый сезон под руководством чешского главного тренера Йозефа Яндача. Старт регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) вышел противоречивым по результатам, но к игре в Северной столице команда подошла с семью победами подряд. После паузы на Евротур «Магнитка» выиграла все три матча выездной серии — в Москве у «Спартака» по буллитам (5:4), в Минске у «Динамо» (2:0) и в Подольске у «Витязя» (4:1).

После матча с подмосковным клубом вице-президент «Металлурга» Геннадий Величкин рассказал «Известиям» о последних успехах команды, перестройке состава «Магнитки» и игре против СКА.

— Как оцените прошедшую выездную серию для «Магнитки»?

— Я думаю, что у нас получилось играть терпеливо, это очень важно, поскольку мы только что отыграли третью подряд встречу на выезде с перелетами между матчами. Первый и второй период «Магнитка» провела строго в обороне. Мы играли на то, чтобы не пропустить. А забить… Наверное, так оно бывает, что, когда ты хорошо и терпеливо работаешь, когда у тебя хороший вратарь, возможность для гола в чужие ворота ты найдешь. Для нас было главным здорово отработать в обороне.

— В перерыве на Кубок Карьяла много ли уделялось внимания такому компоненту, как игра в большинстве?

— Этому компоненту все команды уделяют внимание. И не только в перерывах, а постоянно и каждый день.

— Сейчас на этом делался акцент?

— Это главный акцент в работе любой команды, потому что сегодня игра в большинстве является определяющим фактором. У нас есть две спецбригады большинства, которые поочередно выполняют свою работу.

— Как оцените форму Николая Кулемина?

— Форму Николая Кулемина оценивать не надо. Когда Коля возвращался в Магнитогорск, мы знали, кто он такой. И как мы будем играть.

— Команда уже полностью понимает систему Йозефа Яндача?

— Мы продолжаем работать. Есть нюансы, есть шероховатости. На каждой тренировке, в каждой игре мы стараемся эти шероховатости снижать.

— Можете сказать, где эти шероховатости больше всего проявляются? В обороне, атаке, игре в неравных составах?

— В неравных составах мы в принципе действуем удовлетворительно. Иногда бывает, что в обороне у ребят случаются осечки. Самыми страшными для нас играми являются те, где соперник «Металлурга» стоит ниже в турнирной таблице. Мы с этим боремся. Думаю, ребята поняли, что сегодня нет плохих и слабых команд. Сегодня не важно, 50 очков у клуба или 10 — этот соперник может выиграть любой матч. Хоккеисты это поняли, мы их настроили на такое понимание. И они ответственно подошли к большинству встреч. С этим мы идем дальше.

— Еще до перерыва у «Магнитки» началась победная серия. Над чем работала команда в паузе?

— В перерыве мы тренировались. Не полным составом, поскольку ребята разъехались по сборным. Не было у нас Антипина, Чибисова, Пакаринена, Расмуссена. Шор и Булирж улетали в Европу за получением виз. Все остальные плюс большое количество молодых ребят работали в штатном режиме.

— Есть понимание, почему пропустил Кубок Карьяла Алексей Береглазов, который в прошлом сезоне постоянно вызывался в сборную?

— Когда я стану генеральным менеджером сборной России, отвечу вам на этот вопрос.

— Чего ждете от предстоящей игры против СКА?

— Это будет славная охота. Экзамен в первую очередь для «Металлурга». Ну и для СКА тоже. Эта игра покажет, чего мы стоим, как мы подошли к этому отрезку. Этот матч не будет каким-то определяющим или отвечающим на какие-то вопросы — просто рядовая игра с участием команд высокого класса.

— Вы говорили, что надо строить новую команду в «Металлурге». Как оцените на данный момент ход строительства?

— Сейчас строится команда на ближайшие годы. В дальнейшем этой команде будет нужна подпитка в лице молодых хоккеистов, а она у нас есть. Поэтому вопрос с молодежью нас мало волнует. Остается только задача по точечному усилению легионерских позиций в лице одного-двух игроков.

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