«Буду стараться попасть в сборную России»

Вчера магнитогорский «Металлург» одержал седьмую победу подряд в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). В Подольске подопечные Йозефа Яндача обыграли местный «Витязь» (4:1). После матча «Известия» пообщались с защитником «Магнитки» Алексеем Береглазовым, который прокомментировал свой невызов в сборную России на Кубок Карьяла, а также рассказал, над чем работали «сталевары» во время паузы на первый этап Евротура.

— Почему в последнее время у вас нет набранных очков?

— Не знаю, почему так происходит. Может быть, меньше бросать стал, концентрируюсь на обороне.

— На вас повлиял невызов в сборную?

— Да почему? Тренеры сборной смотрят на то, как мы играем, и делают выбор состава. Раз не взяли на Кубок Карьяла, значит, мне нужно как-то добавлять в игре, заслужить приглашение в сборную. Надеюсь, у меня всё еще впереди. Буду стараться попасть в команду в ближайшее время.

— Чем занималась «Магнитка» во время паузы на Евротур?

— Отрабатывали игру в обороне в своей зоне, быстрый переход в атаку.

— Команда уже окончательно поняла систему Яндача?

— Шероховатости всегда есть. Не бывает, чтобы всегда всё гладко складывалось. Но в целом по результату мы начинаем находить свою игру, стараемся меньше ошибаться.

— Следите за русскими игроками в своей бывшей команде «Нью-Йорк Рейнджерс» — Павлом Бучневичем, Владиславом Наместниковым и Александром Георгиевым?

— За русскими вообще в целом слежу по НХЛ. Матчи не смотрю, но обзоры игр включаю. Сейчас поменьше контактируем. Разве что с Наместниковым переписываемся на уровне «Привет!» – «Привет!» Надеюсь, дальше у них всё там будет складываться хорошо.

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