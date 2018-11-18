Яков Рылов: «Не знаю, когда «Динамо» отдаст долги»

После непростого старта в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) магнитогорский «Металлург» набрал ход и одержал семь побед подряд. Проводящая первый сезон под руководством чешского главного тренера Йозефа Яндача уральская команда сейчас на третьем месте в таблице Восточной конференции.

Среди новичков, пришедших минувшим летом, — опытный защитник Яков Рылов. Чемпион России – 2005 предыдущие два сезона провел в московском «Динамо», где застал банкротство прежнего юридического лица и создание нового. Предыдущая организация бело-голубых до сих пор должна хоккеистам крупные суммы. В интервью «Известиям» Яков Рылов рассказал, как развивается эта ситуация, объяснил, почему не остался в составе бело-голубых, и поделился мнением о последних успехах «Магнитки».

— «Металлург» отыграл 30 матчей в нынешнем сезоне. Команда уже окончательно поняла систему, которой придерживается Яндач?

— Да, в принципе мы понимаем всё, что от нас требуется. Стараемся в каждой игре это выполнять. В каких-то матчах у нас получается — мы играем строго от задания, которое нам дают. В других встречах сопернику удается нас изучить и оказать сопротивление, сыграть лучше нас. Но мы всё равно придерживаемся той системы, которую нам предложили, и каждую игру стараемся проводить всё лучше и лучше.

— За счет каких компонентов вам удалась серия в семь побед подряд?

— Повторюсь, мы поняли ту систему, по которой играем. Плюс у нас очень самоотверженная команда. Хорошо обороняемся в своей зоне, не даем много бросать по нашим воротам. Думаю, это залог успеха в любом матче, когда ты ловишь шайбу на себя и не даешь наносить броски.

— Чем занималась команда во время паузы на Евротур?

— Первую часть перерыва мы восстанавливались, вторую — работали над тем, что надо было улучшать. Плоды этой работы будут дальше видны.

— Был ли вариант остаться в «Динамо» по окончании прошлого сезона?

— Вначале был вариант. Потом уже нет.

— Что-то вроде ситуации с Михаилом Варнаковым, которому сначала сказали, что он нужен, а потом не продлили контракт?

— Типа того.

— Какова ситуация с долгами предыдущего юрлица «Динамо»?

— Знаю, что нам всем должны. Так что ждем, когда что-то разрешится. Если бы я знал, когда это произойдет… Дай Бог, чтобы нам вернули эти деньги, но не от нас всё зависит.

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