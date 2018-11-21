Артем Швец-Роговой: «Надо возвращать «Витязь» в зону плей-офф»

У подольского «Витязя» не ладятся дела в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Подопечные Валерия Белова проиграли все три последних матча регулярного чемпионата — в основное время ярославскому «Локомотиву» (2:4) и магнитогорскому «Металлургу» (1:4) и в овертайме челябинскому «Трактору» (3:4). Из-за этого подмосковный клуб выпал из зоны плей-офф. «Известия» пообщались с одним из лидеров команды Артемом Швецом-Роговым, который рассказал о своей решающей ошибке в матче с «Трактором», личной статистике и необходимости возвращаться в зону плей-офф.

— Почему в матче с «Магниткой» не сработало меньшинство?

— Не знаю. Мы разбираем каждого соперника, как он играет. У «Магнитки», кого ни возьми, все мастера. Может быть, поэтому они забили в большинстве. Но и мы немного неправильно сыграли.

— До этого в матче с «Трактором» пропущенная шайба в конце третьего периода возникла из-за того, что ее автор Ник Бэйлин хорошо вас «раскачал»?

— Конечно, Бэйлин всё хорошо сделал. Тем не менее это была моя ошибка. Я не должен допускать, чтобы меня так обыгрывали.

— От тренеров не досталось вам за тот эпизод?

— Меня не выделяли, никто не акцентировал внимание, что это я ошибся. Но очевидно, что такие оплошности нельзя допускать. Особенно в такие моменты, как за полторы минуты до конца основного времени, когда мы ведем в счете. Нельзя было давать «Трактору» спасти матч, чтобы потом еще победить в овертайме.

— В этом сезоне вы много играете в меньшинстве. Как вам играется в спецбригаде?

— Мне нравится играть в меньшинстве. Тренер так решил, что мне надо играть при удалении в нашей команде. Значит, я устраиваю его в этом качестве.

— Вы ни разу не сыграли за матч двадцати минут, но при этом являетесь третьим бомбардиром команды — восемь голов, пять передач. За счет чего этого добились?

— Партнеры по команде хорошие. Не могу сказать, что перед сезоном я как-то по-другому готовился, чем раньше. Делал то же, что и остальные игроки «Витязя». Но, повторюсь, добился этих показателей за счет команды.

— В чем надо добавить, чтобы сохранить эти бомбардирские качества?

— Не хочется говорить про свои бомбардирские качества, про свою статистику. В первую очередь нам нужно наладить командную игру и снова начать выигрывать матчи. А мои показатели — второе дело. Сейчас не о них думаю, а о том, как помочь команде добиться побед в следующих матчах, выйти в плей-офф. Мы сейчас пропустили вперед своих конкурентов, проиграли все три игры после паузы на Евротур. Надо это исправлять, возвращать «Витязь» в зону плей-офф. Будем это делать в предстоящих матчах.

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter