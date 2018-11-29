Вспомнить Белград: ЦСКА постарается взять реванш у «Реала»

В регулярном чемпионате Евролиги не осталось ни одного клуба, который бы имел ноль в графе поражений. До девятого тура продержались только ЦСКА и «Реал», которые синхронно оступились. Но если мадридцы проиграли крепкому «Олимпиакосу» Дэвида Блатта, то армейцы преподнесли главную сенсацию старта сезона, не справившись с черногорской «Будучностью». В 10-м туре ЦСКА и «Реал» ждет очное противостояние. Победитель матча в Мадриде с большой долей вероятности возглавит турнирную таблицу.

В прошлом сезоне команды сыграли между собой три раза, обменявшись домашними победами в регулярном сезоне и сразившись в рамках «Финала четырех» Евролиги. В Белграде ЦСКА был бит подопечными Пабло Ласо, уступив мадридцам дорогу к главному трофею сезона. То поражение придает дополнительную интригу новому матчу двух непримиримых соперников.

— Этот матч будет хорошей проверкой для обеих команд, — рассказал «Известиям» капитан ЦСКА Кайл Хайнс. — В межсезонье в ЦСКА и в «Реале» произошли кадровые изменения, и в очном матче будет понятно, кто в какой форме находится на ранней стадии турнира. Матчи в Мадриде всегда непросто складываются для ЦСКА. В последних двух гостевых встречах мы уступили «Реалу», также в команде многие хорошо помнят поражение в «Финале четырех» 2017/18 года. Поэтому победа в предстоящей игре очень важна для нас.

Центровой ЦСКА прокомментировал поражение от «Будучности» в предыдущем туре.

— Сначала мы останавливали соперника, грамотно играли в защите, но потом в нашей игре что-то сломалось, — отметил Кайл Хайнс. — Мы дали сопернику раскидаться и были наказаны за свою расслабленность. Это тяжелое поражение, но ничего страшного не произошло. Мы станем только лучше. Матч в Мадриде — хорошая возможность реабилитироваться за неудачный выезд в Подгорицу.

В межсезонье «Реал» потерял Луку Дончича, уехавшего покорять NBA, но в команду вернулся Серхио Юль, пропустивший практически весь прошлый сезон из-за травмы. Знаменитый испанец начал играть с таким рвением, как будто пережил не одну из самых серьезных травм в спорте, а просто полежал с температурой несколько дней. Его хватило на посильную помощь со скамейки в «Финале четырех», но теперь он предстанет в привычном амплуа — игрок вновь хочет стать MVP в мадридской команде. Правда, игру с армейцами титулованный испанец пропустит.

«Реалу» удалось сохранить в своем составе центрового Валтера Тавареша, который в прошлом сезоне приезжал, чтобы заменить травмированных «больших», но так здорово зарекомендовал себя, что получил полноценный контракт. В среднем за игру гигант ростом 221 см делает 7,2 подбора и 2,4 блок-шота, к которым добавляет 7,4 очка. Также армейцам стоит опасаться знаменитого американского снайпера Джейси Кэрролла и старожилов — мадридцев Руди Фернандеса, Фелипе Рейеса и Густаво Айона.

— Безусловно, это будет центральный матч 10-го тура Евролиги, — рассказал «Известиям» экс-тренер ЦСКА и сборной России Дмитрий Шакулин. — ЦСКА и «Реал» — это флагманы европейского баскетбола, которые из года в год держат очень высокую планку и всегда борются за главный приз сезона. Что касается предстоящего матча, думаю, что фаворитами будут мадридцы. Во-первых, они играют дома, где очень редко проигрывают. Во-вторых, у «Реала» есть преимущество в «размере». На многих позициях, особенно на пятом номере, игроки испанской команды значительно превосходят армейцев. А контроль щита дает дополнительные владения и, как следствие, возможность диктовать свои условия. Хотя болеть я, естественно, буду за ЦСКА, в котором отработал шесть лет и где у меня осталось много друзей.

По словам Дмитрия Шакулина, ЦСКА пока находится на стадии становления.

— Я видел много игр армейцев в этом сезоне, и мне кажется, что пока новички команды не совсем адаптировались к требованиям Димитриса Итудиса, — продолжил эксперт. — Безусловно, на это потребуется время, и уже в феврале-марте мы увидим совсем другой ЦСКА. Также отмечу, что в команде чувствуется отсутствие Виктора Хряпа и Виталия Фридзона, которые долгое время были лидерами раздевалки. Заменить таких игроков не так просто.

Помимо матча ЦСКА–«Реал» в четверг в Евролиге также состоятся игры «Маккаби»–«Бавария», «Жальгирис»–«Милан» и «Дарушафака»–«Гран-Канария».

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