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Дебют Боломбоя: центровой ЦСКА сыграет с «Жальгирисом»

Армейцы смогут воспользоваться навыками своего новичка
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Фото: Михаил Сербин/пресс-служба ПБК ЦСКА
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Центровой ЦСКА Джоэль Боломбой, который 12 ноября получил российское гражданство, на этой неделе дебютирует за свой новый клуб. По информации источника «Известий» в ЦСКА, 24-летний баскетболист попадет в заявку на матч с «Жальгирисом» в Евролиге. Игра состоится в среду, 21 ноября.

— Джоэля удалось заявить на матчи Евролиги и Единой лиги ВТБ, — отметил источник. — Высока вероятность, что он дебютирует за ЦСКА в матче с «Жальгирисом».

Стоит отметить, что Боломбой тренировался с командой с первого дня предсезонных сборов, поэтому знает все комбинации команды. Армейский центровой родился в Донецке, его мать Татьяна — русская, отец, Жозеф, — уроженец Республики Конго. Велика вероятность, что в ближайшее время баскетболист будет вызван в сборную России.

Джоэль Боломбой

Фото: Михаил Сербин/пресс-служба ПБК ЦСКА
Джоэль Боломбой

В юном возрасте Джоэль переехал с родителями в США, где его баскетбольная карьера шла по восходящей. По окончании школы он поступил в университет «Вебер Стэйт», который окончил в статусе местной легенды и в ранге лучшего по подборам в истории вуза и всей конференции «Биг Скай». В качестве выпускника Боломбой в среднем набирал 17,9 очка и делал 12,8 подбора, стал игроком года и лучшим обороняющимся баскетболистом конференции, а университетская команда второй сезон кряду пробилась в «мартовское безумие».

В 2016-м Боломбой был выбран «Ютой Джаз» на драфте НБА под общим 56-м номером. В течение двух последних сезонов он отметился в «Юте» и «Милуоки», где суммарно провел 18 матчей в регулярках NBA (1,7 очка, 1,5 подбора за 5,1 минуты) и две встречи плей-офф (2 очка, 1 подбор за 4,5 минуты). Гораздо больше времени Джоэль провел в G-лиге: 54 матча в составе «Солт-Лейк-Сити Старз» и «Висконсин Херд». Его статистика — 16,4 очка, 11,2 подбора, 1,5 передачи, 0,7 перехвата, 0,9 блок-шота за 33,7 минуты. При этом баскетболист, не славившийся дальним броском в университетские годы, в составе фарм-команд демонстрировал солидные 39,4% реализации трехочковых.

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