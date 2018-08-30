Джоэль Боломбой: «Я наконец-то попал туда, где буду востребован»

ПБК ЦСКА завершил свою трансферную кампанию подписанием двухлетнего контракта с Джоэлем Боломбоем (24 года, 206 см), который сейчас занят оформлением российского гражданства. Боломбой — уроженец Донецка. Вместе с родителями (отец — конголезец, мать — русская) он уехал в США в четырехлетнем возрасте, где получил американский паспорт. По окончании школы поступил в университет «Вебер Стэйт», который окончил в статусе местной баскетбольной звезды и в ранге лучшего по подборам в истории вуза и всей конференции «Биг Скай». Будучи студентом, Джоэль в среднем набирал 17,9 очка и делал 12,8 подбора, стал игроком года и лучшим обороняющимся баскетболистом конференции, а университетская команда второй сезон кряду пробилась в «мартовское безумие» NCAA. В 2016-м Боломбой был выбран «Ютой» на драфте НБА под общим 56-м номером.

В течение двух последних сезонов армейский новичок отметился в «Юте» и «Милуоки», где суммарно провел 18 матчей в «регулярках» NBA (1,7 очка, 1,5 подбора, 5,1 минуты) и две встречи плей-офф (2,0 очка, 1,0 подбора, 4,5 минуты). Гораздо больше времени Джоэль провел в G-лиге — 54 матча в составе «Солт-Лейк-Сити Старз» и «Висконсин Херд». Его статистика — 16,4 очка, 11,2 подбора.

В своем первом интервью после переезда в Россию Джоэль Боломбой рассказал «Известиям» о мотивах перехода в ЦСКА, тяжелом графике игр в последние два года, советах от Игора Кокошкова и блистательной заокеанской карьере Андрея Кириленко.

— Каковы ваши первые впечатления о Москве?

— Я был удивлен тому, какой это красивый город. Я знал, что Москва — это мегаполис с высокой плотностью населения, но не ожидал, что в российской столице так много пешеходных зон, много зелени и есть даже велодорожки. Я видел много семей с детьми на улицах, много гуляющих, молодежи с гаджетами последних моделей и просто отдыхающих и наслаждающихся погодой.

— Ожидали, что в конце августа будет такая погода?

— Это тоже неожиданность. На улице идеальная температура: не слишком холодно и не слишком жарко. Не так, как в Техасе, когда всё лето 100 градусов.

— Вы по-прежнему измеряете температуру в фаренгейтах?

— Да, мне еще надо привыкнуть ко всем новым измерениям. Я привык к милям, фунтам, футам...

— По нашей информации, вы могли перейти в ЦСКА в прошлом сезоне. Почему не сложилось?

— Действительно, такой шанс у меня был, но я решил, что мне лучше остаться в NBA. Тогда было просто не то время, чтобы заниматься всеми тонкостями переезда. К тому же сезон в Европе был в самом разгаре, а у ЦСКА был сыгранный состав. Мне бы потребовалось много времени, чтобы вникнуть во все детали игры, схемы и комбинации... Существовала вероятность, что я не смогу проводить много времени на паркете.

— Правда ли, что вы сменили агента, чтобы попасть в ЦСКА?

— Да, я сменил агентство, но с моим переходом в московский клуб это никак не связано. Я всегда был заинтересован в игре за ЦСКА, в случае если у меня не получится закрепиться в НБА. Это сильный европейский клуб, который регулярно доходит до решающей стадии Евролиги. К тому же моя мама — русская. Я родился здесь, и, получается, это своего рода возвращение домой.

— Перед нашей встречей вы долго общались с Димитрисом Итудисом. Какие задачи перед вами ставит тренерский штаб ЦСКА?

— Самая главная цель — побеждать во всех турнирах. Мы хотим стать лучшей командой Европы. Мои новые партнеры приятные и неэгоистичные ребята. Они не передерживают мяч и стараются просто получать удовольствие от игры. Мне еще только предстоит понять философию игры ЦСКА, но думаю, что это не займет много времени.

Фото: пресс-служба Единой лиги ВТБ Димитрис Итудис

— Как оцениваете уровень Евролиги?

— Насколько я успел понять, Евролига — это вторая по силе лига в мире после НБА. Здесь собрано много феноменальных игроков, между клубами есть исторические противостояния. Я уверен, что в целом я получу отличный опыт от участия в этом турнире и смогу посмотреть другие европейские страны.

— Вы кого-то знаете из игроков, имеющих опыт выступления в Евролиге?

— Я знаю Окаро Уайта и Кайла Уилтжера.

— А были ли вы знакомы с кем-то из игроков ЦСКА?

— Нет, мы ни с кем ранее не пересекались.

— А из баскетболистов, выступающих в Единой лиге?

— Знаком с Джерродом Ютоффа из «Зенита» и Айзея Уайтхедом из «Локомотива-Кубани». Они тоже только переехали в Россию, желаю им удачи в новых клубах.

Фото: nba.com Айзея Уайтхед

— Тяжело ли вам будет привыкнуть к европейскому баскетболу?

— Думаю, что нет. Европейский баскетбол очень похож на NCAA. Команды играют гораздо плотнее в защите, чем в NBA. Тут меньше изоляций, постоянно идет подстраховка, команды не помешаны исключительно не трехочковых бросках.

— Хорошее сравнение. Вы можете назвать себя универсальным игроком в рамках европейского стиля игры?

— Всё дело в атлетичности. Я могу забивать трехочковые, обыгрывать один в один, уверенно чувствую себя в трехсекундной зоне, неплохо играю в защите, обладаю высоким прыжком... Надеюсь, что мои способности пригодятся ЦСКА.

— Как ваши родители отреагировали на ваш переезд в Россию?

— Они были рады за меня, поскольку это хорошая возможность. Наконец-то я попал туда, где буду востребован, где смогу проявить свои лучшие качества. В молодости мои родители провели здесь много времени, но не были в Москве больше 20 лет. Так что они очень хотят приехать сюда, посмотреть на мою игру, увидеть, как изменился город за время их отсутствия.

— Была ли у вас возможность остаться в NBA?

— Да, я мог остаться в NBA, но те предложения, которые у меня были, несильно меня интересовали. Я больше не хотел путешествовать по стране. За эти два года у меня было очень много путешествий из одного города в другой. И если в сезоне-2016/17 «Юта Джаз» и «Солт-Лейк-Сити Старз» были буквально в 15 минутах друг от друга, то потом меня определили в G-лигу, и я стал играть за Милуоки. В один конец я тратил на дорогу полтора часа.

— Полтора часа? Похоже, это было не так далеко...

— Недалеко, согласен. Но когда ты каждый день проводишь в дороге три часа и при этом постоянно тренируешься — это тяжело. Особенно когда ты молодой игрок без конкретной роли в команде. Ты просто тренируешься и не знаешь своего расписания: в один и тот же день я мог сыграть в команде NBA и G-лиги. Ты едешь, например, в Майами, а через полчаса после игры тебе говорят, что ты снова нужен «Юте» и нужно срочно собираться и лететь в условный Хьюстон. Порой я был так сильно измотан, что не мог заснуть от усталости. У нас с агентом были расписаны тренировки для Летней лиги NBA, но я подумал, что не хочу повторения всей истории и что пришло время что-то менять.

— Такой график — это безумие!

— Да, такова жизнь в НБА. У кого-то бывает еще хуже. Не у всех клубов есть дочерние команды в G-лиге в том же штате. Например, «Майами Хит» находятся в Майами, а их дочерняя команда — в Южной Дакоте. А из Майами в Южную Дакоту нужно лететь несколько часов...

— В «Юте» вы успели поиграть под руководством экс-тренера ЦСКА Куина Снайдера и Игора Кокошкова. Как вы думаете, это действительно был сильнейший дуэт тренеров в НБА?

— Оба этих тренера — первоклассные профессионалы. За три года совместной работы в «Юте» они вывели команду на новый уровень, раскрыли много игроков. Уверен, что «Юта» продолжит прогрессировать под руководством Куина Снайдера. Что касается Игора Кокошкова, то он сыграл важную роль в моей карьере. Именно он посоветовал мне задуматься о карьере в национальной сборной. Мы обсуждали с ним также мой переход в ЦСКА, и он сказал, что этот ход позволит мне получить новый опыт и стать сильнее.

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов Игор Кокошков

— Как думаете, у Игора получится построить конкурентоспособную команду в «Финиксе»?

— Да, он готов к новому вызову. Игор делает много невидимой работы, уделяет внимание самым мелким деталям, жертвует многим ради успеха команды и всегда поддерживает хорошие отношения с игроками. Я думаю, что у Кокошкова получится изменить психологию игроков «Финикса» и они начнут побеждать гораздо чаще.

— В «Юте» вы поиграли с Донованом Митчеллом. Как думаете, он заслужил награду лучшему новичку сезона?

— Честно говоря, я думал, что он получит это звание, и очень удивился, когда этого не произошло. У него была заметная роль в «Джаз». В первый свой год в NBA он стал ведущим игроком команды, которая вышла в плей-офф. Это дорогого стоит. А вы видели его статистику? Думаю, что он был более достоин этой награды, чем Бен Симмонс.

— Вы уже успели познакомиться с Андреем Кириленко, который провел большую часть карьеры в клубе из Солт-Лейк-Сити?

— Я ни разу не встречался с ним лично, но собираюсь сделать это в ближайшее время. Для меня он легенда!

— Серьезно?

— Да. Он был настолько успешен, что это выглядит безумием. Как он смог всего этого добиться? Было бы очень здорово встретиться, пообщаться с ним и узнать, что он думает о своей карьере, как он смог адаптироваться к жизни в Америке, почему принял решение занять кресло президента федерации после ухода из большого спорта...

— А в Юте все его знают?

— Да, конечно, все в Солт-Лейк-Сити очень любят АК-47! У него даже есть свой фан-клуб, если я не ошибаюсь.

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