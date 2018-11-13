«Мечта любого баскетболиста в Европе — играть в одной команде с Де Коло»

ПБК ЦСКА в блестящем стиле начал сезон-2018/19. Московский клуб пока идет без поражений, одержав шесть побед подряд в Евролиге и семь — в Единой лиге ВТБ. В этом году в распоряжении Димитриса Итудиса собрался очень сбалансированный состав. Об атмосфере в обновленном составе армейцев «Известиям» рассказал центровой команды Отелло Хантер. В ходе беседы 32-летний американец также отметил лидерские качества Нандо Де Коло, правильный выбор нового капитана команды, а также назвал причины провала ЦСКА в белградском «Финале четырех».

— Команда взяла уверенный старт в Евролиге, и многие считают, что команда уже может бронировать себе билеты в Виторию, где в этом году пройдет «Финал четырех». Согласны с таким мнением?

— Сразу хочу сказать, что сейчас мы не должны думать о «Финале четырех». Для начала надо решить вопрос выхода в плей-офф турнира. Учитывая силу соперников, в этом году сделать это будет не так просто. Да, мы одержали шесть побед подряд, но каждая игра регулярного чемпионата Евролиги — особое испытание. К тому же не забывайте, что параллельно нам надо выступать в Единой лиге, где мы также должны показывать свой максимум. Поэтому забегать вперед нет никакого смысла. Будем двигаться к своей цели от игры к игре.

— Вы поставили перед собой какие-то личные задачи в этом году?

— Тренерский штаб акцентирует мое внимание на том, чтобы я был жестче, приносил как можно больше пользы в защите. Понимаю, в чем мои плюсы и минусы, над которыми надо работать. При этом у меня нет задачи стать первым-вторым или третьим в команде по какому-то показателю. Я всегда действую исключительно в интересах коллектива.

— В чем главная сила ЦСКА образца сезона-2018/19?

— Думаю, что наше самое сильное оружие в этом сезоне проявляется тогда, когда мы играем в командный баскетбол. В прошлом году мы получили очень серьезный урок в «Финале четырех», когда все игроки ЦСКА начали играть эгоистично и думали только о себе. Результат нашего выступления в Белграде вы сами знаете. Уверен, что в этом году мы не допустим повторения тех ошибок.

— Атмосфера в коллективе поменялась в лучшую сторону?

— Думаю, что мы стали более сплоченными.

— В этом есть заслуга нового капитана команды — Кайла Хайнса?

— Безусловно. Кайл — великолепный человек и капитан. Вы не видите, какую работу он проделывает вне паркета, но поверьте, что он очень многое делает, для того чтобы новички, как можно быстрее влились в коллектив. Также он всегда дает пример своим поведением и отношением к тренировкам и матчам. На мой взгляд, лучшего человека на эту позицию и не придумать.

— Чему вы научились у Димитриса Итудиса? В чем его главное качество?

— Я очень уважаю нашего тренера и прислушиваюсь ко всем его советам. Мне кажется, что его главное качество — это умение дать правильный совет в самый ответственный момент. Иногда бывают эпизоды, когда даже Нандо Де Коло не знает, что делать с мячом, но Димитрис буквально одним движением направляет его в нужное русло. Могу сказать, что я многому научился у Итудиса и думаю, что ему вполне по силам стать лучшим тренером в Европе.

— В своей карьере вы играли со многими великими баскетболистами. Нандо Де Коло — самый сильный партнер, с которым вы играли?

— Отвечу так: мечта любого баскетболиста в Европе играть с таким партнером, как Нандо. Он человек, который не показывает эмоций, но его уважают все тренеры, все игроки, все судьи Старого света. Де Коло — великий снайпер, при этом он не жадный и если пантер находится в более удобной позиции, то он всегда отдаст передачу. Могу долго говорить про Нандо — он заслужил много самых лестных слов, думаю, он лучший игрок Европы.

— Недавно ЦСКА выпустил короткометражный фильм к новому сезону, в котором сыграли все игроки команды. Тяжело было сменить профессию?

— Хоть у меня был и совсем маленький эпизод, но признаюсь: мне было нелегко. Думал, что всё получится гораздо хуже, но когда посмотрел финальную версию ролика, то понял, что не все потеряно. Если закончу с баскетболом, то можно будет поехать в Голливуд (смеется).

— Вы уже второй год живете в Москве. Удалось поближе познакомиться с городом?

— У нас очень плотный график игр, поэтому у меня, к сожалению, нет времени, чтобы надолго выбираться в центр и изучать достопримечательности Москвы. Я неплохо знаю центр, район Тверской улицы, но мне бы хотелось гораздо ближе познакомиться с городом.

— Правда, что вы любите хоккей?

— Когда я учился в университете Огайо Стейт, там была сильная хоккейная команда. Я бывал на их матчах и полюбил эту игру. В Москве хотел бы сходить на хоккейный ЦСКА.

— Можно сказать, что хоккей ваш любимый вид спорта после баскетбола?

— Еще я очень люблю соревнования по велосипедному мотокроссу — BMX. Разбираюсь в этом виде спорта, с удовольствием смотрю соревнования, если попадаю на них.

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