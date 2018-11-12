Артем Пустовой: «Реал», ЦСКА и «Жальгирис» — фавориты Евролиги»

БК «Химки» дома уступил «Барселоне» в 6-м туре Евролиги (80:87). По окончании встречи в Мытищах «Известиям» удалось побеседовать с центровым испанского суперклуба Артемом Пустовым. В прошлом сезоне украинский баскетболист добился существенного прогресса в «Обрадейро», набирая в среднем за игру в чемпионате Испании 11 очков и 5,9 подбора. Летом 2018 года 26-летний баскетболист подписал трехлетний контракт с «Барселоной» и теперь имеет возможность проявить себя в лучшем клубном баскетбольном турнире Старого Света. В интервью Артем Пустовой рассказал о своих целях в новом клубе, назвал фаворитов Евролиги и объяснил феноменальную результативность Алексея Шведа.

— За счет чего «Барселоне» удалось одержать столь важную гостевую победу над «Химками»?

— Нам удалось здорово сыграть в защите. Хоть мы и позволили Шведу набрать 27 очков, остальных игроков «Химок» нам удалось нейтрализовать. Мы выиграли щит, набрали 17 очков «второго шанса» после подборов и заставили соперников сделать много потерь. Также важно, что наша команда сконцентрировано провела концовку.

— Алексей Швед второй сезон подряд возглавляет гонку лучших снайперов Евролиги. На ваш взгляд, в чем главные козыри российского защитника?

— Швед — снайпер от Бога, очень хорошо видит площадку, имеет высокую скорость, благодаря которой уверенно обыгрывает один в один. Его результативность впечатляет, но баскетбол — командный вид спорта и не всегда можно выигрывать за счет усилий одного игрока. Хотя «Химки» еще наверняка включатся в борьбу за плей-офф.

— После шести туров «Барселона» расположилась на шестом месте в турнирной таблице регулярного чемпионата Евролиги. Какие задачи у команды в этом сезоне?

— Наша задача быть в «Финале четырех». При этом могу сказать, что мы только набираем обороты. Говорить об оптимальной форме и максимальной сыгранности пока рано, но с каждой игрой нам удается прибавлять.

— Кто фавориты Евролиги в нынешнем сезоне?

— «Реал» и ЦСКА. Также назову «Жальгирис». Это молодая, опасная команда. Ребята готовы грызть паркет, чтобы побеждать. Думаю, что они могут удивить в этом сезоне и вновь оказаться в топ-4.

— Довольны своим положением в клубе?

— Пока у меня мало игрового времени, но я очень рад быть в таком большом клубе, как «Барселона». Каждый день я могу учиться на тренировках у таких мастеров, как Томич, Серафим, Синглтон… Это большой плюс для меня. Очень рассчитываю серьезно прибавить по итогам нынешнего сезона.

— Уже ощутили магию «Барселоны» как организации?

— Да, «Барселона» — это большая спортивная семья. Помимо футбола и баскетбола у клуба есть команды в гандболе, волейболе, хоккее на роликах… Мы часто пересекаемся со своими одноклубниками в других видах спорта, общаемся, ходим на матчи друг к другу.

— Уже успели сходить на игры футбольной «Барселоны»?

— Пока не успел. Из-за тяжелого графика не было возможности сходить на «Камп Ноу», но думаю, что у меня получится это сделать.

— Вас уже узнают на улицах города?

— Недавно зашел в ресторан рядом с домом, а официант оказался фанатом баскетбольной «Барселоны». Очень хорошо поболтали, он даже дал мне пару советов по игре (смеется). В целом же узнают не так часто, все-таки Барселона — большой город.

— А кто из игроков команды самый популярный у болельщиков?

— Думаю, что Анте Томич. Он давно играет в команде.

— Вы сможете принять участие в ближайших матчах квалификации?

— Знаю, что запрос на мой вызов в сборную пришел в клуб, но ответа федерация пока не получила.

— Как вы относитесь к совпадению календарей ФИБА и Евролиги?

— Руководители должны или договориться между собой и как-то развести игры клубов и сборных, или вернуться к прежнему формату, когда все матчи квалификации проходили летом. Тогда в сборную смогут приехать все сильнейшие. Сейчас же страдают все — и игроки, и зрители, которые не могу видеть лучших игроков страны в составе сборной.

— Ваш партнер по национальной команде Святослав Михайлюк пока мало играет в составе «Лейкерс». Что скажете о его перспективах в калифорнийском клубе?

— Святослав обязательно дождется своего шанса. Он работящий парень, который очень много пашет на тренировках. Уверен, что у него получится реализовать свою мечту, и в ближайшем будущем он станет важным игроком для «Лейкерс».

— А что скажете про Алексея Леня, который после перехода в «Атланту» не может похвастаться высокими показателями?

— Алексею надо идти вперед, ни в коем случае не сдаваться. Он уже много лет играет в NBA, имеет хороший опыт и отличную технику. Он еще способен стать элитным центровым. По крайней мере у него всё для этого есть.

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