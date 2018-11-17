Никита Курбанов: «От игры к игре чувствую себя всё лучше и лучше»

В рамках 7-го тура регулярного чемпионата Евролиги-2018/19 московский ЦСКА в гостях обыграл немецкую «Баварию» (93:79) и продолжает идти по сезону без поражений. В главном клубном баскетбольном турнире Старого Света армейцы одержали семь побед подряд и делят первое место с мадридским «Реалом».

Итоги встречи в Мюнхене для «Известий» подвел форвард ЦСКА Никита Курбанов.

— Для нас было важно с первых минут начать играть жестко и агрессивно, — отметил он. — Мы внимательно изучили предыдущие игры «Баварии» и поняли, что если изначально не показать им свой характер, то на своем паркете они могут обыграть любую команду. В итоге у нас получилось здорово провести первую половину матча, добившись солидного преимущества (+12). Во второй половине мы сыграли чуть хуже, но всё равно увозим из Мюнхена уверенную победу.

Никита Курбанов стал одним из героев встречи, набрав 10 очков. Форвард сборной России недавно перенес воспаление легких и постепенно набирает былые кондиции.

— От игры к игре чувствую себя всё лучше и лучше, но надеюсь, что лучшая форма еще впереди, — рассказал Курбанов. — Восстановление проходило непросто, поэтому я рад снова приносить пользу команде.

Примечательным этот поединок стал и для другого российского игрока ЦСКА. Андрей Воронцевич провел 241 матч в Евролиге. Данный показатель является рекордом как среди игроков армейцев, так и среди всех российских баскетболистов. Воронцевич вышел на 15-е место в истории турнира, опередив Виктора Хряпу (240 игр).

— Поздравляю Андрея со столь солидным достижением, — сказал Никита Курбанов. — Большая редкость, когда игрок проводит так много времени в одном клубе и показывает такую высокую стабильность, как Воронцевич. Хочу пожелать ему здоровья, чтобы у него была возможность удвоить эту цифру.

Добавим, что свой следующий матч в Евролиге ЦСКА проведет 21 октября. На своем паркете российский клуб примет «Жальгирис».

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