Поединок с историей: ЦСКА проверит амбиции «Жальгириса»

В восьмом туре Евролиги российские клубы пройдут серьезную проверку на прочность. В Москве ЦСКА постарается взять реванш у литовского «Жальгириса» за поражение в «Финале четырех» 2018 года, а «Химки» намерены прервать свою черную полосу в престижном европейском турнире в домашней игре с черногорской «Будучностью». Наши команды пока находятся на разных полюсах турнирной таблицы регулярного чемпионата Евролиги. ЦСКА делит первое место с мадридским «Реалом», одержав семь побед в семи играх. Подмосковный же клуб пока довольствуется лишь одним успехом при шести поражениях.

Знаменитое противостояние ЦСКА и «Жальгириса» берет свое начало в 80-х годах прошлого века. Клубы неизменно встречались друг с другом в суперфиналах чемпионата СССР с 1983 по 1988 год. Великие противостояния Арвидаса Сабониса и Владимира Ткаченко, Римаса Куртинайтиса и Хейно Эндена, Сергея Йовайша и Сергея Тараканова, Вальдемара Хомичюса и Станислава Еремина помнят все советские любители баскетбола.

В современной истории «Жальгирис» выиграл Евролигу в 1999 году, а после этого не попадал в тройку лучших команд континента 18 лет. В прошлом сезоне литовскому клубу во многом благодаря тренерскому таланту Шарунаса Ясикявичуса удалось впервые за долгое время выйти в «Финал четырех» и в матче за третье место обыграть ЦСКА.

В межсезонье «Жальгирис» лишился двух своих лидеров — разыгрывающего Кевина Пангоса и защитника Акселя Тупана, которые приняли решение попробовать свои силы в «Барселоне» и «Олимпиакосе» соответственно. Им на замену были приобретены Нэйт Уолтерс («Шалон») и Лео Вестерманн (ЦСКА). Первый стал настоящим открытием старта сезона, набирая в среднем за игру 15,1 очка и делая 5,4 передачи. Второй постепенно обретает былую мощь после неудачного сезона в Москве, где француз боролся исключительно с травмами. Также в составе литовского клуба стоит выделить центрового Брэндона Дэвиса (14,1 очка в среднем за игру) и форварда Аарона Уайта (8,6), хорошо знакомого российским любителям баскетбола по выступлениям за «Зенит».

— Мне кажется, что «Жальгирис» по составу и по возможностям стал слабее по сравнению с прошлым сезоном, — рассказал «Известиям» чемпион мира, олимпийский чемпион Сергей Тараканов. — Потеря таких ключевых игроков, как Пангос, Мицич и Тупан, не может не сказаться на действиях команды. К тому же у всех теперь совершенно другой настрой на литовскую команду после ее прошлогоднего успеха. На матчи против них выходят как на бой с фаворитами. Что касается предстоящего матча, то думаю, что мы увидим интересную игру. Обе команды играют от нападения.

В семи стартовых турах «Жальгирис» одержал три победы. Причем все они были добыты на выезде, что говорит о характере и самоотверженности команды Шарунаса Ясикявичуса.

— Шарунас получил много авансов, многие считают его самым талантливым тренером Европы, — продолжил Сергей Тараканов. — Я не отрицаю, что он хорошо разбирается в баскетболе и достиг многого как игрок, но настоящая проверка его тренерских возможностей будет именно в этом сезоне. Второй сезон после яркого успеха всегда является хорошей проверкой возможностей того или иного специалиста. Интересно будет посмотреть, как Ясикявичус управляет командой, от которой ждут только побед.

Форвард «Жальгириса» Аарон Уайт считает, что его команду ждет сложная игра с ЦСКА.

— Но мы приехали в Москву исключительно за победой. Нам надо реабилитироваться после поражения от «Барселоны» и показать классный баскетбол. В первую очередь здорово сыграть в защите. В прошлом сезоне нам удалось дважды обыграть российский клуб, поэтому у нас нет комплекса ЦСКА, — сказал Уайт «Известиям».

Капитан ЦСКА Кайл Хайнс объяснил за счет чего армейцы способны одержать победу.

— Могу сказать, что "Жальгирис" - это жесткая, физическая мощная команда, которая ориентируется на комбинационный баскетбол, — В команде все прекрасно знают, что противостояние с литовцами имеет богатую историю, поэтому настрой на эту игру самый серьезный. К тому же мы проиграли соперникам в трех последних играх, включая товарищеский матч в межсезонье, поэтому намерены взять реванш и закончить эту неудачную серию. Успех в нашем противостоянии будет зависеть от микродуэлей на каждой позиции и тут у нас есть преимущество.

«Химкам» также придется выдержать натиск команды, имеющей в своих рядах талантливых снайперов. В прошлом туре клубу «Будучность» удалось разгромить грозную испанскую «Басконию», одержав свою первую победу в турнире.

У черногорского клуба есть опытный костяк игроков, несколько сильных американцев, включая экс-форварда УНИКСа и «Автодора» Коти Кларка, и хорошая организация игры, которая достигается благодаря действиям Неманьи Гордича. Талантливый боснийский разыгрывающий отвечает за весь креатив и уже создал немало проблем обороне «Панатинаикоса» и «Басконии». При этом в целом «Будучность» — откровенный аутсайдер турнира, которого «Химки» обязаны обыгрывать и выходить на победный путь.

— Матч с черногорцами для нас из категории «всё или ничего», — заявил «Известиям» форвард «Химок» Андрей Зубков. — Нам уже пора выигрывать в Евролиге и постепенно подниматься в турнирной таблице. Мы посмотрели последние игры «Будучности». Могу сказать, что это опытная команда, способная качественно защищаться и бросать из-за дуги с высоким процентом. В прошлом туре они установили рекорд Евролиги по количеству точных трехочковых. Мы постараемся не дать им раскидаться, закроем периметр и приложим все усилия для того, чтобы одержать победу.

В состав «Химок» в этой игре вернется лидер команды Алексей Швед, пропустивший игру с «Реалом» из-за болезни. Об этом «Известиям» рассказал генеральный директор «Химок» Павел Астахов.

— Победа над «Будучностью» очень важна для нашего клуба, — отметил «Известиям» Павел Астахов. — Причем не только она. Нам надо встать на победные рельсы, чтобы подняться из подвала турнирной таблицы и включиться в борьбу за зону плей-офф. Считаю, что у нас всё для этого есть — классные игроки, опытный тренер, великолепные болельщики. Алексей Швед сможет сыграть с «Будучностью». Он полностью оправился от болезни.

В восьмом туре ЦСКА и «Химки» поменяются соперниками. Армейцы сыграют на выезде с «Будучностью», а подмосковный клуб отправится в Литву на матч с «Жальгирисом».

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