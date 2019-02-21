В шаге от Китая: сборная России уже сегодня может отобраться на ЧМ

Сборная России по баскетболу сегодня проведет матч с Болгарией — предпоследний в отборочном цикле чемпионата мира – 2019. У национальной команды есть шанс уже после игры в Ботевграде получить путевку в Китай. Но для этого нужно, чтобы мы выиграли, а Финляндия проиграла Франции. Поэтому тренерский штаб под руководством Сергея Базаревича настраивает сборную на два тяжелых матча, в которых и будет разыграна последняя путевка на ЧМ-2019 от группы К.

В этом отборочном цикле наша команда часто играет без ключевых баскетболистов, но в матче с Болгарией будет особенно сложно — из-за травм и пересечения календарей Евролиги и ФИБА сборная осталась без Алексея Шведа, Сергея Карасева, Михаила Кулагина, Ивана Ухова, Никиты Курбанова, Семена Антонова, Андрея Зубкова и Джоэла Боломбоя. Потерь набралось почти на целую команду.

— Понятно, что состав не оптимальный, но даже с такими потерями мы должны добиться поставленной цели и обеспечить себе участие в чемпионате мира – 2019, — заявил «Известиям» форвард Андрей Воронцевич. — Все ребята, которые смогли приехать в сборную, настроены очень решительно. При этом в обоих матчах будет нелегко, хотя и наши соперники, скорее всего, тоже не смогут рассчитывать на многих своих лидеров.

В последнее «окно» Сергей Базаревич вызвал в сборную сразу четырех новичков. Но если MVP «Финала четырех» Кубка России – 2019 Александр Платунов, защитник «молодежки» ЦСКА Александр Хоменко и главная молодая звезда российского баскетбола 18-летний Никита Михайловский присутствуют на сборе скорее на перспективу, то капитан «Автодора» Артем Забелин способен усилить команду в игре с Болгарией в отсутствие Боломбоя.

— В этом сезоне у меня многое получается, — рассказал «Известиям» Артем Забелин. — Своей игрой я показал, что достоин вызова в сборную. Я уже немолодой игрок, поэтому вдвойне приятно оказаться в национальной команде. Постараюсь сделать всё возможное, чтобы быть полезным и помочь сборной в предстоящих матчах.

Уже в четверг вечером сборная России может обеспечить себе участие в чемпионате мира. Для этого необходимо не только обыграть немотивированную Болгарию, нужно также, чтобы французы нанесли поражение Финляндии. Однако Франция уже давно обеспечила себе поездку на чемпионат мира. Будут ли они биться в полную силу против финской команды — большой вопрос.

— У нас отличные позиции — нам не надо оглядываться на противников, — пояснил капитан сборной России Виталий Фридзон. — Если мы выиграем оба матча, то точно попадем на чемпионат мира. Но если Франция нам поможет, это будет хорошим подарком.

Если обыграть Болгарию не удастся, решающей станет встреча последнего тура между нашей командой и сборной Финляндии во дворце спорта «Молот» в Перми. Победа в этом матче выведет нашу команду на чемпионат мира независимо от других встреч.

— В Перми у сборной будет колоссальная поддержка, — сказал «Известиям» президент РФБ Андрей Кириленко. — Почти все билеты уже проданы, на игре точно будет аншлаг.

По словам Сергея Базаревича, ко второму матчу в сборную могут приехать четыре игрока ЦСКА — Курбанов, Антонов, Боломбой и Ухов. По потерям соперников наш тренер не стал распространяться.

— Насчет соперников и того, кто у них будет отсутствовать, у нас есть определенные сведения. Но их мы сможем подтвердить, только когда выйдем на площадку и воочию убедимся, что разведка донесла правильно, — отметил Сергей Базаревич.

Если у России и Финляндии будет одинаковое количество побед и поражений, обладатель третьего места в группе определится по следующим показателям: матчи между собой, разница набранных и пропущенных очков, количество набранных очков. В первом круге россияне выиграли в Хельсинки в овертайме (77:75). ЧМ по баскетболу пройдет в Китае с 31 августа по 15 сентября.