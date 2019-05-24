На перспективу: «Парма» сделала выбор в пользу Казиса Максвитиса

БК «Парма» определился с новым главным тренером. По информации источника «Известий» в пермском клубе, команду возглавит 41-летний Казис Максвитис, последние два года работавший в литовском «Нептунасе». Стороны договорились о контракте, о котором официально объявят после завершения сезона чемпионата Литвы. По словам президента «Пармы» Сергея Богуславского, под нового тренера бюджет клуба будет увеличен в 1,5 раза. Действующий обладатель Кубка России будет решать гораздо более высокие задачи в Единой лиге, чем последние три сезона.

Помимо Максвитиса, руководство «Пармы» рассматривало несколько специалистов. Долгое время фаворитом на вакантную должность считался сербский тренер Душан Алимпиевич, возглавлявший «Црвену Звезду», а в прошлом сезоне работавший с саратовским «Автодором».

— Стороны вели переговоры, но в итоге не смогли договориться с Алимпиевичем по условиям личного контракта, — отметил источник «Известий». — В итоге руководство клуба провело собеседования еще с несколькими тренерами и сделало выбор в пользу Казиса Максвитиса.

Президент «Пармы» Сергей Богуславский косвенно подтвердил эту информацию.

— Пока мы в процессе, — пояснил он «Известиям». — Просто специалист, которого мы рассматриваем на вакантный пост, — действующий тренер, его клуб продолжает выступление в этом сезоне. Поэтому было бы неэтично сейчас объявлять о его подписании.

Приглашение литовского тренера обусловлено успешным опытом работы Максвитиса с профессиональными командами с небольшим бюджетом. В этом сезоне под его руководством скромный «Нептунас» вышел в полуфинал чемпионата Литвы, где встречается с «Ритасом». В регулярном же чемпионате клуб из Клайпеды занял второе место, пропустив вперед только «Жальгирис». Ранее Максвитис довольно успешно тренировал другой литовский клуб — «Литкабелис».

Перед новым наставником «Пармы» будет стоять очень амбициозная задача — впервые вывести ее в плей-офф Единой лиги. Для этого руководство клуба серьезно увеличит финансирование главной команды региона.

— Думаю, бюджет «Пармы» в сезоне-2019/20 увеличится примерно в 1,5 раза (в сезоне-2017/18 он составлял 217 млн рублей), — заявил Сергей Богуславский. — Соответственно, и перед командой будут стоять более амбициозные задачи. Сейчас мы находимся на этапе ее формирования и намерены подписать сильных игроков на несколько проблемных позиций.

Также в следующем сезоне «Парма» рассчитывает принять участие в одном из еврокубков ФИБА.

— В квалификации Лиги чемпионов и Кубка ФИБА будет всего по одной российской команде, — пояснил президент пермского клуба. — От России это «Нижний Новгород» и формально «Енисей». Будем смотреть, как сложится ситуация и постараемся получить wild card (специальное приглашение) в Кубок ФИБА.

Казис Максвитис станет не первым иностранным тренером в истории клуба. На протяжении 1,5 лет с командой работал латвийский наставник Николайс Мазурс. С ним «Парма» заняла 11-е место в Единой лиге-2017/18, одержав семь побед в 24 матчах. В сезоне-2018 специалист вывел команду в «Финал четырех» Кубка России, но слабые результаты в Единой лиге вынудили пермяков расстаться с тренером. Сменивший его Вячеслав Шушаков помог команде выиграть Кубок России, но не смог кардинально улучшить результаты команды в Единой лиге. В прошедшем сезоне «Парма» заняла 13-е место из 14, выиграв всего 5 матчей из 26.