Надежда на Токио: Алексей Швед не намерен завершать карьеру в сборной

Худшая новость прошлой недели для российских любителей баскетбола — травма голеностопа Алексея Шведа, которая не позволит лучшему снайперу Евробаскета-2017 принять участие в играх чемпионата мира-2019. Агент игрока Обрад Фимич рассказал, что защитник «Химок» очень расстроен таким развитием событий и не намерен завершать карьеру в национальной команде.

По результатам медобследования у Алексея Шведа выявлен парциальный разрыв плантарной фасции, который не позволит 30-летнему защитнику выступить за национальную команду. В ближайшие четыре недели игроку рекомендовано восстановление по индивидуальной программе.

— Алексей расстроен тем, что он не сможет принять участие в ЧМ-2019. Он всегда готов приезжать в сборную и никогда не пропускал крупных турниров, — сообщил «Известиям» Обрад Фимич. — Нынешним летом он рано уехал от новорожденной дочери в Белгород, чтобы набрать форму и присоединиться к сборной в полной боевой готовности. Швед был настроен завоевывать медали. К тому же с момента возвращения в Европу у нас было несколько предложений из чемпионата Китая, поэтому кроме ЧМ-2019 ему было интересно посмотреть, как всё устроено с баскетболом в Поднебесной. К сожалению, травмы являются частью спорта, и хроническое повреждение голеностопа, которое начало беспокоить Шведа еще в сезоне-2016/17, дало о себе знать в самый неподходящий момент. Жаль, что болельщики баскетбола по всему миру не смогут увидеть в деле самого яркого и результативного игрока Европы последних лет.

По мнению Обрада Фимича, представляющего также интересы главного тренера сборной Сергея Базаревича и многих игроков нашей национальной команды, у сборной России есть хорошая возможность решить главную задачу — получить путевки на Олимпийские игры.

— Со Шведом у сборной России было бы больше шансов повторить достижение Евробаскета-2017 и вновь бороться за медали, — продолжил Обрад Фимич. — Без Алексея будет тяжелее, но хочется пожелать Сергею Базаревичу и всем игрокам удачи на ЧМ-2019. В отсутствие своего лидера ребята должны показать свой максимум и выйти на новый уровень. Для этого у них есть ориентир — Виталий Фридзон. Капитан сборной в свои 33 года показывает великолепный баскетбол и играет как в свои лучшие годы. Надеюсь, что команда завоюет путевку на Олимпийские игры-2020, и в Токио у России будет сильнейший состав.

На групповом этапе ЧМ-2019 Россию ждет встреча со сборными Аргентины, Нигерии и Южной Кореи. Для продолжения борьбы за медали россиянам необходимо занять первое или второе место.

Стоит отметить, что мальчиками для битья будущие соперники нашей сборной не выглядят. Аргентинцы заняли второе место в своей квалификационной группе (девять побед, три поражения), уступив только команде США (10 побед, два поражения). Причем дома они уверенно обыграли американцев (80:63). Корея тоже стала второй, выиграв по 10 матчей с Новой Зеландией. Но эта сборная уступила первую строчку по результатам личных встреч: выиграв в гостях у новозеландцев «+6» (86:80), но потеряв девять очков дома (84:93). Первой в своей шестерке финишировала и Нигерия (10 побед, два поражения). Столько же побед одержал Сенегал, но дома соперники россиян выиграли «+28» (89:61), а в гостях уступили «–21» (63:84).