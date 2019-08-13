Травма не приходит одна: Алексей Швед пропустит ЧМ-2019

Сборной России по баскетболу будет сложно на чемпионате мира в Китае без защитника Алексея Шведа, который пропустит турнир из-за травмы голеностопа. Об этом «Известиям» сказал чемпион Европы, глава департамента профессионального баскетбола РФБ Никита Моргунов. Лидер нашей команды не смог пройти медосмотр. В ближайшие четыре недели ему рекомендовано восстановление по индивидуальной программе. Таким образом, лучший снайпер Евробаскета-2017 стал уже третьей потерей сборной России на позициях первого-второго номера: ранее из-за травм команда лишилась Дмитрия Хвостова и Ивана Ухова. Также по состоянию здоровья сборной не помогут центровые — Тимофей Мозгов и Артем Клименко. Участие в турнире Дмитрия Кулагина по-прежнему под большим вопросом.

Алексей Швед заявил, что очень расстроен из-за этой ситуации. Всё лето он работал индивидуально, чтобы набрать необходимые кондиции и с первого дня приступить к полноценным тренировкам в составе национальной команды.

— Голеностоп меня беспокоил при высоких физических нагрузках, но становилось легче, и я рассчитывал, что успею восстановиться к приезду в сборную. К сожалению, медосмотр я не прошел, врачи не допустили меня до тренировок, — сказал игрок официальному сайту Российской федерации баскетбола (РФБ).

Эта новость стала для всех большой неожиданностью. Ведь еще на прошлой неделе главный тренер сборной Сергей Базаревич подтвердил «Известиям», что ждет Алексея в расположении команды после товарищеского турнира в Италии (8–10 августа).

— Все мы очень сильно хотели, чтобы Алексей сыграл за сборную на ЧМ-2019, — отметил в разговоре с «Известиями» глава департамента профессионального баскетбола РФБ Никита Моргунов. — Понятно, что и тренерский штаб строил рисунок игры исходя из наличия своего главного снайпера. Увы, травма скорректировала эти планы. Теперь сборной будет тяжеловато. Хотя по тем товарищеским матчам, которые мы видели в Москве и Вероне, можно сказать, что у наших игроков есть большое желание, энергия и характер. Хватит ли этого, чтобы решить поставленные задачи, — покажет только баскетбольная площадка. Давать прогнозы, учитывая, сколько травм свалилось на нашу команду, надо предельно осторожно.

Из-за наложения календарей Евролиги и ФИБА Алексей Швед сыграл всего в двух матчах квалификации ЧМ-2019. Средние показатели защитника в играх с Чехией и Болгарией — 19 очков и 6 передач. В завершившемся клубном сезоне Швед был признан самым ценным игроком Единой лиги (23,9 очка и 6,9 передачи в среднем за игру) и помог «Химкам» в третий раз подряд получить путевку в Евролигу.

— Понятно, что полноценно заменить игрока уровня Шведа не получится ни у одной европейской сборной, — рассказал «Известиям» экс-наставник национальной команды Дмитрий Шакулин. — Но путевка на ЧМ-2019 уже завоевана и опускать руки раньше времени не стоит. В сложившейся ситуации у молодых ребят — Александра Платунова, Андрея Сопина и Григория Мотовилова — есть хороший шанс заявить о себе. Пусть не опытом, своими снайперскими рекордами, а самоотдачей и командной работой. Алексею же Шведу и Милошу Теодосичу (экс-разыгрывающий ЦСКА, баскетболист сборной Сербии также пропустит ЧМ-2019 из-за травмы. — «Известия») хочу пожелать скорейшего выздоровления.

В понедельник Алексей Швед посетил вечернюю тренировку в Новогорске, встретился с партнерами по сборной и тренерским штабом и пожелал им удачи на чемпионате мира.