Еще одна травма: Артем Клименко пропустит ЧМ-2019

Центровой УНИКСа Артем Клименко (25 лет, рост 214 см) пропустит чемпионат мира, который пройдет в Китае с 31 августа по 15 сентября. У баскетболиста проблемы с голеностопным суставом, которые не позволили ему побороться за попадание в итоговую заявку на ЧМ-2019. Он приехал на сборы в Новогорск, но не прошел медкомиссию. Эту информацию «Известиям» подтвердил генеральный менеджер сборной России Олег Ушаков.

В квалификации ЧМ-2019 Клименко принял участие в семи матчах, в среднем набирая 4,4 очка и 1,6 подбора за девять минут игрового времени.

Это уже вторая потеря сборной России на позиции пятого номера. Ранее стало известно, что в Китае не сможет сыграть центровой «Химок» Тимофей Мозгов.

Уроженец Мариуполя Артем Клименко перебрался в Саратов в 2011 году, где под пристальным вниманием президента «Автодора», заслуженного тренера России Владимира Родионова начал постигать азы баскетбола. Уже в сезоне-2015/16 он был признан лучшим молодым игроком Единой лиги и получил вызов в открытый лагерь сборной России.

В декабре 2016 года на правах аренды Артем Клименко перешел в УНИКС и даже успел сыграть в нескольких матчах регулярного сезона Евролиги. По окончании срока действия арендного соглашения казанцы могли выкупить контракт игрока, но решили сделать выбор в пользу более опытных центровых Стефана Ласме, Мориса Ндура и Григория Шуховцова.

Летом 2017 года Артем Клименко вернулся в «Автодор» и продлил контракт с командой до конца сезона-2018/19. Тот сезон стал лучшим в его карьере. Средние показатели баскетболиста в Единой лиге составили 8,4 очка и 4,3 подбора. Это позволило ему пойти на повышение. В июле 2018 года Клименко подписал двухлетний контракт с УНИКСом. В составе казанцев игровое время россиянина снизилось (10:45 — в регулярном чемпионате, 6:14 — в плей-офф), но главный тренер Димитрис Прифтис всякий раз подчеркивал, что верит в прогресс Клименко.

В послужном списке Артема Клименко победа в Суперлиге-2013/14 и бронза Универсиады-2015 в Кванджу. Баскетболист выставлял свою кандидатуру на драфт NBA 2014 года, но не был выбран.