«Сокращение плей-офф Единой лиги делает новый сезон непредсказуемым»

Сборная России по баскетболу готовится к ЧМ-2019. Сбор на подмосковной базе «Новогорск» продлится месяц — с перерывами на подготовительные турниры. Первый из них пройдет уже 2-4 августа — в Москве, в универсальном спортивном комплексе ЦСКА. Соперниками России станут Иордания и Иран.

Накануне старта турнира «Известия» пообщались с форвардом нашей национальной команды Андреем Зубковым. В это межсезонье 28-летний игрок сменил клубную прописку, заключив контракт с «Зенитом», который дебютирует в Евролиге. Предыдущие два года форвард провел в составе «Химок».

— Как провели отпуск?

— Отдыхал почти шесть недель. Успел отдохнуть больше не физически, а морально. Предыдущий сезон был очень тяжелый в плане смысловой нагрузки.

— Предстоящие матчи с Ираном и Иорданией будут иметь хоть какое-то значение в плане результата?

— На таком раннем этапе подготовки важен каждый матч. Мы не так часто играем друг с другом. В последние два года у нас были «окна» для сборной, что, на мой взгляд, большой плюс, но все-таки последний матч команда проводила пять месяцев назад. Поэтому важно, чтобы мы вновь почувствовали игровые связи. Пока у нас не хватает пары ключевых баскетболистов, но даже без них эти игры очень важны.

— Ваш близкий друг Тимофей Мозгов не сможет принять участие в чемпионате мира. Это большая потеря?

— Конечно. Но можно его понять. Он не хочет форсировать свое восстановление, так как это может усугубить травму. Главное, чтобы он поскорее восстановился и был готов к клубному сезону. Постараемся выполнить все поставленные задачи в Китае без него.

— Есть понимание, когда к команде присоединится Алексей Швед?

— Не знаю, когда точно Леха приедет, но нам сказали, что в скором времени он будет с нами. Понятно, что мы ждем его, он наш ключевой игрок. При этом надо стараться наладить игру и без него. Все-таки команда не строится на одном баскетболисте.

Еще важно, чтобы к нам как можно скорее приехал Дима Кулагин (защитник «Локомотива-Кубани» перенес операцию на глазе. — «Известия» ). Он тоже, безусловно, один из важнейших игроков команды, присутствие которого значительно усилит нас.

— Генеральный директор «Химок» Павел Астахов говорил, что клуб готов был продлить ваше соглашение. Почему решили найти новую команду?

— Мы просто не договорились, не нашли общий язык с руководством «Химок». Поэтому я и ушел. Всё просто.

— В «Зените» подбирается очень приличный состав…

— Честно говоря, про некоторых наших новичков я даже не слышал. Знаю, что взяли сильного форварда на позицию четвертого номера (видимо, речь идет о Уилле Томасе), Густаво Айона, который не нуждается в представлении. Эндрю Альбиси я видел в матчах Еврокубка, он хороший разыгрывающий. Надеюсь, у нас будет конкурентоспособная команда и мы проведем хороший сезон в Евролиге.

— Хороший — это выход в плей-офф?

— Не хочу делать такие прогнозы, все-таки мы не провели еще ни одной совместной тренировки. Уверен только в том, что в Санкт-Петербурге у нас будет отличная поддержка. В Северной столице отличные фанаты, которые умеют здорово болеть.

— Евролига — это множество перелетов. Только в регулярном сезоне у команды будет 17 выездов. Это очень сложно?

— В прошлом сезоне в «Химках» было попроще. В Москве все рейсы прямые, никаких стыковок. В Санкт-Петербурге тоже есть много прямых рейсов, но куда-то придется летать через Москву. Ничего страшного. Я играл в Краснодаре, где мы могли сутки добираться к месту проведения игры и сутки — назад.

— Общались с главным тренером сине-бело-голубых Жоаном Пласой о своей роли в команде?

— Да, конечно. Мы созванивались до подписания, он рассказал свою философию, как видит мою игру, чем я могу быть полезен. Будет интересно поработать под руководством Пласы. Он хороший тренер, сотрудничал с большими клубами, зачастую давал отличный результат. Посмотрим, как у нас сложатся взаимоотношения. По телефону можно говорить о многом, но в жизни всё может быть совсем по-другому.

— Рады воссоединиться с Дмитрием Хвостовым?

— Да, Дима был моим соседом в сборной и в клубе. Так что очень рад, что мы снова будем выступать за одну команду. Но в целом могу сказать, что подбирается очень сильный костяк русских игроков. Помимо Димы, также выделю Антона Понкрашова и Евгения Воронова.

— То есть вы довольны переменами?

— Что ни делается, всё к лучшему. Скоро меня ждет переезд. Думаю, он займет около недели и я буду отлично чувствовать себя в Санкт-Петербурге.

— Следите за усилением конкурентов?

— У «Химок» подбирается сумасшедший состав. Про новый ростер ЦСКА говорить пока сложно.

— То есть подмосковный клуб будет фаворитом сезона?

— Сокращение плей-офф Единой лиги до двух побед в серии делает новый сезон непредсказуемым. Поэтому вообще непонятно, кто выиграет турнир.

— «Зенит» в числе претендентов?

— Однозначно.