Выбор капитана: Антон Понкрашов предпочел «Зенит» «Нижнему Новгороду»

Экс-капитан сборной России по баскетболу Антон Понкрашов подписал контракт с «Зенитом». Соглашение рассчитано до конца сезона-2019/20. О подробностях сделки «Известиям» рассказал официальный представитель игрока Вадим Михалевский. Кроме «Зенита» предметную заинтересованность в 33-летнем разыгрывающем проявлял «Нижний Новгород» («НН»), но предложение петербургского клуба оказалось предпочтительнее.

В середине июня УНИКС не стал пользоваться опцией в контракте Антона Понкрашова, расторгнув его. За клуб из столицы Татарстана баскетболист отыграл четыре с половиной года, последнее время был капитаном. Он планировал остаться в казанском клубе и на следующий сезон, но тренер Димитрис Прифтис попросил у руководства другого разыгрывающего.

— После ухода из УНИКСа у Антона было несколько вариантов продолжения карьеры, в том числе в иностранном чемпионате, — отметил «Известиям» Вадим Михалевский. — Но Понкрашов хотел вернуться в Санкт-Петербург, свой родной город, где начиналась его спортивная карьера. В итоге желания баскетболиста и «Зенита» совпали. Клуб искал опытного игрока задней линии, способного действовать на двух позициях. Антон рад вернуться в Евролигу и готов помочь «Зениту» добиться отличного результата в свой дебютный сезон.

По информации источника, близкого к переговорам, интерес к Понкрашову также проявлял «НН». Игрок всерьез рассматривал вариант присоединиться к команде Зорана Лукича, но после предложения «Зенита» сделал окончательный выбор.

Антон Понкрашов уезжал из Санкт-Петербурга 13 лет назад, когда переходил из «Спартака» в ЦСКА, и возвращается в город на Неве в статусе чемпиона (2007) и бронзового призера (2011) Евробаскета, бронзового призера Олимпийских игр (2012), четырехкратного обладателя Кубка России, чемпиона Единой лиги, двукратного участника Матчей звезд Единой лиги ВТБ.

На протяжении своей карьеры Понкрашов выступал за российские команды — петербургский «Спартак», московский ЦСКА, подмосковные «Химки», самарские «Красные Крылья», краснодарский «Локомотив-Кубань», волгоградский «Красный Октябрь» и казанский УНИКС.

В 20 матчах Еврокубка-2018/19 Понкрашов в среднем проводил на паркете по 14 минут и приносил своей команде 4,7 очка, 2,3 подбора и 1,3 передачи. В Единой лиге защитник провел все 32 матча — за 18 минут на паркете он набирал 6,5 очка, а также делал 2,5 передачи и 1,9 подбора.