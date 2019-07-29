Ох ты, центр: с новым гигантом «Зенит» поборется за титул Единой лиги

Баскетбольный «Зенит» завершил формирование состава к новому сезону, в котором петербургский клуб дебютирует в Евролиге. В начале трансферной кампании руководство сине-бело-голубых и главный тренер Жоан Пласа комплектовались под Еврокубок, но, получив wild card (особое приглашение) на участие в главном клубном турнире Старого Света, сменили приоритеты, подписав по опытному мастеру в каждую линию. Последний переход и вовсе взорвал европейский баскетбольный рынок. В Северной столице теперь будет выступать Густаво Айон — один из лучших центровых Европы последних лет.

История с подписанием «Зенитом» 34-летнего баскетболиста сродни голливудскому блокбастеру. Сам Густаво Айон, по имеющейся информации, отверг предложение «Реала» о продлении контракта еще в середине сезона-2018/19. Он хотел завершить карьеру в одном из клубов NBA, поближе к родной Мексике. Варианты с европейскими командами игрок не рассматривал. После завершения летней лиги NBA Айон не получил ни одного достойного предложения от североамериканских команд и начал вести переговоры с несколькими китайскими. Об этом узнал генеральный директор «Зенита» Александр Церковный, который связался с Густаво Айоном и в итоге убедил двукратного чемпиона Евролиги отказаться от переезда в Поднебесную.

— Переговоры шли несколько недель, — пояснил «Известиям» официальный представитель игрока Алваро Тор. — Они были сложными, но после общения с Александром Церковным и Жоаном Пласой Густаво решил подписать контракт с «Зенитом». Теперь он счастлив. Во-первых, Айон очень хочет помочь довольно молодой команде решать амбициозные задачи в Евролиге и Единой лиге, во-вторых, ему предоставился шанс пожить в таком прекрасном городе, как Санкт-Петербург.

В своей карьере Айон, имеющий прозвище Эль Титан, отыграл три сезона в NBA, выступая за «Новый Орлеан» (2011/12), «Орландо» (2012/13), «Милуоки» (2013) и «Атланту» (2013/14). У игрока была неплохая статистика, но травмы помешали ему закрепиться в лучшей лиге мира. Последние пять лет Густаво провел в мадридском «Реале», с которым дважды выигрывал Евролигу и столько же раз попадал во вторую символическую пятерку турнира. Несмотря на довольно солидный возраст, Айон помимо огромного авторитета, опыта и пользы в раздевалке всё еще крайне полезен на обеих половинах площадки. В Евролиге-2018/19 звездный ветеран набирал в среднем за матч 8,3 очка, 6 подборов и 2,9 передачи, в чемпионате Испании — 7,6 очка, 6,6 подбора и 2,3 передачи.

Компанию Айону в «Зените» составят сразу пять игроков, имеющих опыт выступления в испанской ACB: Эндрю Альбиси, Алекс Ренфро, Колтон Айверсон, Тим Аброматис и Уилл Томас. О заключении контракта с последним петербургский клуб объявит на этой неделе.

— Официально последним новичком команды будет заявлен Уилл Томас, — пояснил источник в «Зените». — Хотя договор с самым полезным игроком (MVP) финала Еврокубка-2018/19 был согласован еще в конце июня.

Таким образом, трансферную кампанию «Зенита» можно считать завершенной. Всего нынешним летом петербургский клуб пополнили 11 новичков. Из прошлогоднего состава выступать за сине-бело-голубых продолжат только Евгений Воронов, Антон Пушков и Вадим Панин.

— Мне нравится, что новое руководство «Зенита» действует последовательно, — отметил «Известиям» заслуженный тренер России, чемпион мира – 1982 Станислав Еремин. — Заключив контракт с Жоаном Пласой по ходу прошлого сезона, менеджеры не стали торопиться подписывать новичков, добились довольно высокого результата уже имеющимся составом и только в межсезонье собрали команду под испанского тренера. Высоко оцениваю их селекционную работу нынешним летом. Да, приобретение пары игроков, включая Ренфро, вызывает у меня вопросы, но в целом в петербургском клубе собрался боеспособный состав. Что касается перехода Айона, то это сильный ход — команда подтвердила свои высокие амбиции в Евролиге.

По мнению Станислава Еремина, петербургский клуб обязательно включится в борьбу за титул Единой лиги.

— ЦСКА потерял многих лидеров, скорее всего, команду ждет непростой, перестроечный год, — продолжил эксперт. — «Химки» и «Зенит», напротив, сделали ряд качественных приобретений, стали гораздо сильнее Поэтому впервые за долгие годы у конкурентов появился реальный шанс потеснить армейцев с первого места в Единой лиге. Думаю, что именно эти три команды и разыграют между собой золотые медали.

ЦСКА является бессменным чемпионом Единой лиги на протяжении восьми лет.